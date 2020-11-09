Как добраться до Новокузнецка на самолёте
В Новокузнецке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Novokuznetsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Новокузнецка
- Спиченково NOZNovokuznetsk Airport
Самые дешёвые билеты в Новокузнецк из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|1 657
|2ч 20м
|18.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|2 315
|2ч 30м
|16.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|2 550
|1ч
|14.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|2 765
|4ч 35м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|3 069
|1ч 30м
|25.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|3 614
|21ч 50м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|3 794
|47ч 45м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Томска
|3 794
|44ч 20м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 423
|10ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|4 620
|17ч 25м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Кургана
|4 937
|23ч 55м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|5 064
|34ч 40м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Абакана
|5 120
|44ч (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|5 131
|19ч 10м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|5 216
|16ч 25м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|5 263
|22ч 15м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|5 264
|23ч (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|5 309
|31ч 35м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 462
|34ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|5 604
|38ч 40м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|5 932
|20ч 55м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|5 987
|23ч 45м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|6 231
|25ч 5м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 492
|26ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|6 510
|22ч 35м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|6 525
|17ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|6 545
|44ч 35м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|6 550
|10ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|6 774
|40ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|6 900
|13ч 45м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|6 921
|17ч 5м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|6 944
|21ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Кирова
|7 057
|41ч 50м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Кызыла
|7 112
|52ч 10м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|7 163
|14ч 20м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|7 421
|20ч 50м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|7 540
|37ч 30м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|7 556
|36ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|7 711
|26ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|7 736
|49ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|7 765
|21ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|8 043
|27ч 10м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|8 105
|25ч 20м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|8 115
|36ч (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|8 612
|43ч (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|8 615
|50ч 45м (⇵1)
|13.12.2020
|из Ялты
|8 820
|22ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|8 935
|37ч 5м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|9 177
|14ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|9 588
|38ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|10 100
|23ч 40м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|10 122
|24ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|10 390
|18ч 45м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|10 404
|44ч 10м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|10 714
|50ч (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|10 767
|46ч 15м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Вологды
|11 188
|23ч 50м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|11 524
|53ч 45м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|11 823
|43ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|11 844
|27ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|11 917
|41ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|11 965
|17ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Ухты
|12 055
|23ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|12 375
|30ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|12 473
|34ч 15м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|12 947
|26ч 30м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|13 280
|26ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|13 542
|43ч 5м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|13 703
|42ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|14 045
|28ч 15м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|14 056
|40ч 40м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇰🇿Караганды
|14 317
|42ч 20м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Норильска
|15 002
|12ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|15 178
|32ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Надыма
|15 758
|44ч 15м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|15 819
|39ч 20м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|16 417
|24ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|16 673
|35ч 50м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|16 680
|24ч 20м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|17 556
|35ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|17 848
|8ч 5м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|18 910
|37ч 50м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Когалыма
|20 356
|21ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Магадана
|20 610
|25ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|21 189
|58ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|25 014
|47ч 30м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|25 759
|38ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|29 076
|29ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|29 293
|44ч 25м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|35 811
|43ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|36 774
|46ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|41 153
|41ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|41 850
|48ч 40м (⇵2)
|14.01.2021
|из Сеула
|43 602
|39ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|45 638
|47ч 55м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|59 799
|34ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Новокузнецка
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Новокузнецка, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Иркутск, Калининград и Краснодар
- 27.10.202013.11.2020
- 08.11.202024.11.2020
- 07.11.202010.11.2020
- 28.10.202002.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону