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Как добраться до Новокузнецка на самолёте

В Новокузнецке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Novokuznetsk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Новокузнецка

  1. Спиченково NOZ
    Novokuznetsk Airport

Самые дешёвые билеты в Новокузнецк из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇷🇺Омска1 6572ч 20м
18.11.2020из 🇷🇺Иркутска2 3152ч 30м
16.11.2020из 🇷🇺Новосибирска2 550
14.11.2020из 🇷🇺Тюмени2 7654ч 35м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Красноярска3 0691ч 30м
25.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга3 61421ч 50м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Барнаула3 79447ч 45м (⇵1)
18.12.2020из 🇷🇺Томска3 79444ч 20м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Москвы4 42310ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Кемерово4 62017ч 25м (⇵1)
07.11.2020из 🇷🇺Кургана4 93723ч 55м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Волгограда5 06434ч 40м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Абакана5 12044ч (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска5 13119ч 10м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону5 21616ч 25м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Уфы5 26322ч 15м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Челябинска5 26423ч (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Казани5 30931ч 35м (⇵1)
25.11.2020из 🇷🇺Краснодара5 46234ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Улан-Удэ5 60438ч 40м (⇵1)
07.11.2020из 🇷🇺Калининграда5 93220ч 55м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Перми5 98723ч 45м (⇵1)
27.12.2020из 🇷🇺Сургута6 23125ч 5м (⇵1)
11.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга6 49226ч 15м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Воронежа6 51022ч 35м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод6 52517ч 15м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода6 54544ч 35м (⇵2)
17.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)6 55010ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Саратова6 77440ч 15м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Грозного6 90013ч 45м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Ульяновска6 92117ч 5м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Сочи6 94421ч 15м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Кирова7 05741ч 50м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Кызыла7 11252ч 10м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Анапы7 16314ч 20м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Самары7 42120ч 50м (⇵1)
07.11.2020из 🇷🇺Ижевска7 54037ч 30м (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Мурманска7 55636ч 25м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Махачкалы7 71126ч 10м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя7 73649ч 50м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Ставрополя7 76521ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Читы8 04327ч 10м (⇵1)
26.12.2020из 🇷🇺Ноябрьска8 10525ч 20м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Владикавказа8 11536ч (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Белгорода8 61243ч (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Нижневартовска8 61550ч 45м (⇵1)
13.12.2020из Ялты8 82022ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива8 93537ч 5м (⇵2)
19.11.2020из 🇹🇷Стамбула9 17714ч (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Архангельска9 58838ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара10 10023ч 40м (⇵2)
24.11.2020из 🇷🇺Череповеца10 12224ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Астрахани10 39018ч 45м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Пензы10 40444ч 10м (⇵2)
04.12.2020из 🇰🇿Алматы10 71450ч (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Геленджика10 76746ч 15м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Вологды11 18823ч 50м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Благовещенска11 52453ч 45м (⇵1)
23.12.2020из 🇧🇾Минска11 82343ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска11 84427ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇹🇷Антальи11 91741ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Хабаровска11 96517ч 20м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Ухты12 05523ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇩🇪Берлина12 37530ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇵🇱Катовице12 47334ч 15м (⇵2)
17.11.2020из 🇷🇺Нерюнгри12 94726ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇿Праги13 28026ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇹Милана13 54243ч 5м (⇵2)
24.11.2020из 🇹🇷Измира13 70342ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Магнитогорска14 04528ч 15м (⇵2)
20.12.2020из 🇬🇧Лондона14 05640ч 40м (⇵2)
07.11.2020из 🇰🇿Караганды14 31742ч 20м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Норильска15 00212ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Владивостока15 17832ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Надыма15 75844ч 15м (⇵2)
28.10.2020из 🇲🇩Кишинёва15 81939ч 20м (⇵2)
05.12.2020из 🇹🇭Бангкока16 41724ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска16 67335ч 50м (⇵2)
22.12.2020из 🇷🇺Салехарда16 68024ч 20м (⇵2)
12.11.2020из 🇦🇲Еревана17 55635ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Якутска17 8488ч 5м (⇵1)
31.10.2020из 🇵🇱Варшавы18 91037ч 50м (⇵2)
15.02.2021из 🇷🇺Когалыма20 35621ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Магадана20 61025ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Аданы21 18958ч (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇦Киева25 01447ч 30м (⇵2)
18.11.2020из 🇦🇿Баку25 75938ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇰🇬Бишкека29 07629ч 10м (⇵2)
02.11.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска29 29344ч 25м (⇵2)
08.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга35 81143ч (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇿Ташкента36 77446ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇦Ванкувера41 15341ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)41 85048ч 40м (⇵2)
14.01.2021из Сеула43 60239ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇯🇴Аммана45 63847ч 55м (⇵2)
27.10.2020из 🇲🇽Мехико59 79934ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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