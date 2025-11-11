читать дальше до дома-музея Циолковского. Узнайте, как роковая ошибка изменила его жизнь, и почему он выбрал Вареньку Соколову. Откройте для себя, что говорил Юрий Гагарин о Циолковском после полёта. Погрузитесь в историю и почувствуйте дух времени

Боровск - это место, где началась история Константина Циолковского, отца космонавтики. Здесь он провёл детство, здесь зародились его мечты о космосе.Экскурсия проведёт через ключевые места города: от памятника Николаю Фёдорову