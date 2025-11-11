Боровск - это место, где началась история Константина Циолковского, отца космонавтики. Здесь он провёл детство, здесь зародились его мечты о космосе.
Экскурсия проведёт через ключевые места города: от памятника Николаю Фёдорову
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Узнать о детстве Циолковского
- 🏛 Посетить дом-музей учёного
- 🎨 Увидеть фрески Владимира Овчинникова
- 🗺 Прогуляться по историческим улицам
- 🌊 Полюбоваться рекой Протвой
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Городская площадь
- Памятник Николаю Фёдорову
- Памятник Константину Циолковскому
- Бюст Юрия Гагарина
- Боровский глобус
- Фрески Владимира Овчинникова
- Дом-музей Циолковского
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Городскую площадь и памятник основоположнику космизма Николаю Фёдорову.
- Памятник Константину Циолковскому в валенках.
- Бюст Юрия Гагарина, Боровский глобус и фрески Владимира Овчинникова.
- Дом, в котором жил Циолковский в 1889 году, и реку Протву.
- Улицу Круглую и дом-музей Циолковского.
Вы узнаете:
- Как город с червлённым сердцем на гербе, символизирующим верность, стал отражением верности учёного.
- Какая роковая ошибка заставила юного Костю покинуть отчий дом.
- Почему учёный решил жениться на большой мастерице рассказывать сказки, хорошей певунье, швее и умелице — Вареньке Соколовой.
- Сколько детей, коренных боровчан, у него появилось и как сложилась их дальнейшая судьба.
- Как он переживал наводнения и горе и что писал в своих дневниках.
- Что говорил Юрий Гагарин о Константине Циолковском сразу после своего знаменитого полёта.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в дом-музей Циолковского — 500 ₽ за взрослых, 350 ₽ за студентов и пенсионеров, 200 ₽ за детей от 7 до 17 лет, бесплатно детям до 7 лет.
- Можем провести экскурсию для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Центральной библиотеки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопки отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Боровске
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
