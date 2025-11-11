Мои заказы

Циолковский в Боровске: фатум, судьба, верность

Боровск - родина Циолковского, где его судьба переплелась с историей города. Откройте для себя его жизнь и наследие в уникальной экскурсии
Боровск - это место, где началась история Константина Циолковского, отца космонавтики. Здесь он провёл детство, здесь зародились его мечты о космосе.

Экскурсия проведёт через ключевые места города: от памятника Николаю Фёдорову
до дома-музея Циолковского. Узнайте, как роковая ошибка изменила его жизнь, и почему он выбрал Вареньку Соколову. Откройте для себя, что говорил Юрий Гагарин о Циолковском после полёта. Погрузитесь в историю и почувствуйте дух времени

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Узнать о детстве Циолковского
  • 🏛 Посетить дом-музей учёного
  • 🎨 Увидеть фрески Владимира Овчинникова
  • 🗺 Прогуляться по историческим улицам
  • 🌊 Полюбоваться рекой Протвой
Циолковский в Боровске: фатум, судьба, верность© Юлия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Городская площадь
  • Памятник Николаю Фёдорову
  • Памятник Константину Циолковскому
  • Бюст Юрия Гагарина
  • Боровский глобус
  • Фрески Владимира Овчинникова
  • Дом-музей Циолковского

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Городскую площадь и памятник основоположнику космизма Николаю Фёдорову.
  • Памятник Константину Циолковскому в валенках.
  • Бюст Юрия Гагарина, Боровский глобус и фрески Владимира Овчинникова.
  • Дом, в котором жил Циолковский в 1889 году, и реку Протву.
  • Улицу Круглую и дом-музей Циолковского.

Вы узнаете:

  • Как город с червлённым сердцем на гербе, символизирующим верность, стал отражением верности учёного.
  • Какая роковая ошибка заставила юного Костю покинуть отчий дом.
  • Почему учёный решил жениться на большой мастерице рассказывать сказки, хорошей певунье, швее и умелице — Вареньке Соколовой.
  • Сколько детей, коренных боровчан, у него появилось и как сложилась их дальнейшая судьба.
  • Как он переживал наводнения и горе и что писал в своих дневниках.
  • Что говорил Юрий Гагарин о Константине Циолковском сразу после своего знаменитого полёта.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в дом-музей Циолковского — 500 ₽ за взрослых, 350 ₽ за студентов и пенсионеров, 200 ₽ за детей от 7 до 17 лет, бесплатно детям до 7 лет.
  • Можем провести экскурсию для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Боровске
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Задать вопрос

