Что вас ждет?

Во время обзорной экскурсии гости увидят «визитные карточки» Брянска, неизменно привлекающие туристов. Среди них — Чашин курган на месте слияния рек Болвы и Десны, 20-метровый мемориал Родины-матери, Курган Бессмертия, Парк-музей им. А. К. Толстого, другие старинные постройки и особняки.

В неповторимый мир поэзии вы сможете погрузиться во время посещения усадьбы Ф. И. Тютчева. Сегодня этот музейный комплекс составляют главный дом, отстроенный заново гостевой флигель начала XIX века, школа, которую создала дочь поэта Мария Бирилёва, каменный храм Успения Богородицы, мельницы и другие постройки. Экспозиции глубоко и интересно рассказывают о жизни и творчестве лирика. В музее можно увидеть личные вещи Фёдора Ивановича Тютчева, его рукописи, собрание живописи и рисунков.

Не оставляют равнодушными панорамные виды на парк — впрочем, вы сможете и прогуляться по его тенистым аллеям.