Поездка в музей Ф.И. Тютчева «Овстуг» и обзорная экскурсия по Брянску

Во время обзорной экскурсии гости увидят «визитные карточки» Брянска, неизменно привлекающие...

Во время обзорной экскурсии гости увидят «визитные карточки» Брянска, неизменно привлекающие туристов.

Среди них — Чашин курган на месте слияния рек Болвы и Десны, 20-метровый мемориал Родины-матери, Курган Бессмертия, Парк-музей им. А. К. Толстого, другие старинные постройки и особняки.
Поездка в музей Ф.И. Тютчева «Овстуг» и обзорная экскурсия по Брянску
Поездка в музей Ф.И. Тютчева «Овстуг» и обзорная экскурсия по Брянску
Поездка в музей Ф.И. Тютчева «Овстуг» и обзорная экскурсия по Брянску
Поездка в музей Ф.И. Тютчева «Овстуг» и обзорная экскурсия по Брянску
Поездка в музей Ф.И. Тютчева «Овстуг» и обзорная экскурсия по Брянску
Поездка в музей Ф.И. Тютчева «Овстуг» и обзорная экскурсия по Брянску

Что вы увидите 🤩

  • Чашин курган на месте слияния рек Болвы и Десны
  • 20-метровый мемориал Родины-матери
  • Курган Бессмертия
  • Парк-музей им. А. К. Толстог
  • Другие старинные постройки и особняки, усадьба Ф. И. Тютчева.

Что вас ждет?

Во время обзорной экскурсии гости увидят «визитные карточки» Брянска, неизменно привлекающие туристов. Среди них — Чашин курган на месте слияния рек Болвы и Десны, 20-метровый мемориал Родины-матери, Курган Бессмертия, Парк-музей им. А. К. Толстого, другие старинные постройки и особняки.
В неповторимый мир поэзии вы сможете погрузиться во время посещения усадьбы Ф. И. Тютчева. Сегодня этот музейный комплекс составляют главный дом, отстроенный заново гостевой флигель начала XIX века, школа, которую создала дочь поэта Мария Бирилёва, каменный храм Успения Богородицы, мельницы и другие постройки. Экспозиции глубоко и интересно рассказывают о жизни и творчестве лирика. В музее можно увидеть личные вещи Фёдора Ивановича Тютчева, его рукописи, собрание живописи и рисунков.
Не оставляют равнодушными панорамные виды на парк — впрочем, вы сможете и прогуляться по его тенистым аллеям.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Обзорная экскурсия по Брянску
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты оплачивается дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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