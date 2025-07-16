читать дальше

2,5 часа пролетели незаметно) мы успели не только узнать историю города, но и посетили несколько церквей, Введенский собор меня просто поразил своими сводами. Татьяна отвечала на все наши вопросы о местных блюдах и обычаях, а также давала рекомендации где что еще можно посмотреть или что посетить, огромное спасибо)

Я думаю, экскурсия подойдет для любого возраста, главное одеваться по погоде)