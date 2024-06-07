Сквер Чапаева – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 3 экскурсии в категории «Сквер Чапаева» в Чебоксарах, цены от 3 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чебоксары - истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
179 отзывов
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990 за всё до 5 чел.
По Чебоксарам на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
86 отзывов
Путешествие во времени: уникальная экскурсия по Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
5 990 за всё до 4 чел.
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
109 отзывов
Путешествие по Чебоксарам: от Батыя до Чапаева
Прогулка по историческим местам Чебоксар, знакомство с культурой и традициями чувашей. Узнайте, как город связан с космонавтикой и советской промышленностью
Начало: У памятника Чапаеву на пр. Яковлева
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 июня 2024
    Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
    Спасибо Валерию за интересную экскурсию и приятную компанию!
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
    Отличная экскурсия! 🌟🌟🌟🌟🌟Очень интересно, время пролетает незаметно, нам всё понравилось! Рекомендуем всем!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
  • В
    Владимир
    17 мая 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Очень интересно и познавательно!
  • Н
    Надежда
    5 мая 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Спасибо за экскурсию! Всё очень классно! Гид Наталья просто прелесть! Всё исчерпывающе, с долей уместного юмора и коррекцией маршрута по обстоятельствам. Очень довольны, спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Замечательная получилась экскурсия. Время пролетело незаметно и было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Сквер Чапаева»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
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  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Сквер Чапаева
  5. Введенский Собор
  6. Парк Победы
  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Сквер Чапаева" можно забронировать 3 экскурсии от 3 990 до 5 990. Туристы уже оставили гидам 374 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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