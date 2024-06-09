Чебоксары: прогулка с фотографом

Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Увлекательная экскурсия по Чебоксарам с профессиональным фотографом. Посетите Красную площадь, местный Арбат, Драматический театр и живописные набережные. Узнайте значение чувашских рун, историю города и его жителей. Получите около 30 профессионально
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обработанных фотографий. Возможность встречи у речного вокзала для путешествующих на круизном лайнере. Экскурсия доступна для больших групп с доплатой за каждого дополнительного участника. Погрузитесь в атмосферу Чебоксар и сохраните воспоминания на долгие годы

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональная фотосъёмка
  2. 🏙️ Посещение ключевых достопримечательностей
  3. 📚 Интересные факты о городе
  4. 🖼️ Яркие фотографии на память
  5. 🚢 Возможность встречи у речного вокзала

Что можно увидеть

  • Красная площадь
  • Бульвар купца Ефремова
  • Чувашский драматический театр
  • Живописные набережные
  • Световой мост
  • Монумент «Мать-Покровительница»
Чебоксары: прогулка с фотографом
Чебоксары: прогулка с фотографом
Чебоксары: прогулка с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание фото-прогулки

Мы выбрали для вас самые живописные места в Чебоксарах, где получаются яркие фотографии, которые будут долго напоминать вам о путешествии. Что вас ждет:• Красная площадь — центр городской жизни. Здесь вы увидите чувашские руны и узнаете их значение.
  • Бульвар купца Ефремова, известный как местный Арбат. Мы дойдём до камня желаний и посетим Музей пива.
  • Чувашский драматический театр — главная сцена города. Гид расскажет о знаменитом спектакле «Ялта».
  • Живописные набережные залива — идеальные места для красивых снимков.
  • Световой мост через Чебоксарский залив, ведущий к монументу «Мать-Покровительница», откуда открывается панорамный вид на весь город. Во время экскурсии вы узнаете:• Почему Чебоксары называют «жемчужиной Поволжья».
  • Как жили и живут чуваши.
  • Чем Чебоксары впечатлили Пушкина и Екатерину II.
  • О национальных костюмах и украшениях республики.

• И многое другое! Важная информация:

  • Фотосъёмка осуществляется на профессиональную камеру. В течение 5 дней после экскурсии вы получите около 30 фотографий с авторской обработкой.
  • Если вы путешествуете на круизном лайнере, можем встретиться у речного вокзала.
  • Экскурсия доступна для больших групп, с доплатой 1000 руб. за каждого дополнительного участника.
  • Съёмку проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды.

Работаем под индивидуальные запросы

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида, Фотосессия «, » Услуги фотографа
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь дом 5
Завершение: Историческая наб., 14
Когда и сколько длится?
Когда: Работаем под индивидуальные запросы
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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