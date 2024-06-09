Бульвар купца Ефремова, известный как местный Арбат. Мы дойдём до камня желаний и посетим Музей пива.

Чувашский драматический театр — главная сцена города. Гид расскажет о знаменитом спектакле «Ялта».

Живописные набережные залива — идеальные места для красивых снимков.

Световой мост через Чебоксарский залив, ведущий к монументу «Мать-Покровительница», откуда открывается панорамный вид на весь город. Во время экскурсии вы узнаете:• Почему Чебоксары называют «жемчужиной Поволжья».

Как жили и живут чуваши.

Чем Чебоксары впечатлили Пушкина и Екатерину II.

О национальных костюмах и украшениях республики.

• И многое другое! Важная информация:

Фотосъёмка осуществляется на профессиональную камеру. В течение 5 дней после экскурсии вы получите около 30 фотографий с авторской обработкой.

Если вы путешествуете на круизном лайнере, можем встретиться у речного вокзала.

Экскурсия доступна для больших групп, с доплатой 1000 руб. за каждого дополнительного участника.

Съёмку проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды.

Мы выбрали для вас самые живописные места в Чебоксарах, где получаются яркие фотографии, которые будут долго напоминать вам о путешествии. Что вас ждет:• Красная площадь — центр городской жизни. Здесь вы увидите чувашские руны и узнаете их значение.