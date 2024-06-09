Увлекательная экскурсия по Чебоксарам с профессиональным фотографом. Посетите Красную площадь, местный Арбат, Драматический театр и живописные набережные. Узнайте значение чувашских рун, историю города и его жителей. Получите около 30 профессионально
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосъёмка
- 🏙️ Посещение ключевых достопримечательностей
- 📚 Интересные факты о городе
- 🖼️ Яркие фотографии на память
- 🚢 Возможность встречи у речного вокзала
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Бульвар купца Ефремова
- Чувашский драматический театр
- Живописные набережные
- Световой мост
- Монумент «Мать-Покровительница»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание фото-прогулки
Мы выбрали для вас самые живописные места в Чебоксарах, где получаются яркие фотографии, которые будут долго напоминать вам о путешествии. Что вас ждет:• Красная площадь — центр городской жизни. Здесь вы увидите чувашские руны и узнаете их значение.
- Бульвар купца Ефремова, известный как местный Арбат. Мы дойдём до камня желаний и посетим Музей пива.
- Чувашский драматический театр — главная сцена города. Гид расскажет о знаменитом спектакле «Ялта».
- Живописные набережные залива — идеальные места для красивых снимков.
- Световой мост через Чебоксарский залив, ведущий к монументу «Мать-Покровительница», откуда открывается панорамный вид на весь город. Во время экскурсии вы узнаете:• Почему Чебоксары называют «жемчужиной Поволжья».
- Как жили и живут чуваши.
- Чем Чебоксары впечатлили Пушкина и Екатерину II.
- О национальных костюмах и украшениях республики.
• И многое другое! Важная информация:
- Фотосъёмка осуществляется на профессиональную камеру. В течение 5 дней после экскурсии вы получите около 30 фотографий с авторской обработкой.
- Если вы путешествуете на круизном лайнере, можем встретиться у речного вокзала.
- Экскурсия доступна для больших групп, с доплатой 1000 руб. за каждого дополнительного участника.
- Съёмку проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды.
Работаем под индивидуальные запросы
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, Фотосессия «, » Услуги фотографа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь дом 5
Завершение: Историческая наб., 14
Когда и сколько длится?
Когда: Работаем под индивидуальные запросы
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Чебоксар
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
2 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие во времени: уникальная экскурсия по Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
5 990₽ за всё до 4 чел.