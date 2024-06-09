Фотографы со стажем проведут индивидуальную фото-прогулку по Чебоксарам. Вы посетите парк Амазония, набережную, речной порт и площадь Республики. Узнаете об истории чувашей, гуннов и Булгарии, а также получите великолепные фотографии в стиле кино. Через 5-7 дней после прогулки вам будет предоставлено 30-50 обработанных фото. Фотосессию проведет один из профессионалов нашей команды

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы предлагаем несколько мест на выбор:

Парк Амазония — один из самых больших и современных в Чебоксарах. Вы прогуляетесь по его аллеям и спуститесь к озеру. Мы сделаем ваши живые фото и расскажем, как зародились чуваши и при чём здесь гунны и переселение народов.

Набережная. Здесь получаются красивые кадры. Вы полюбуетесь окрестностями и послушаете наши рассказы о том, как Булгария разделилась на две части.

Речной порт. Мы сделаем умопомрачительные снимки на фоне залива и поющих фонтанов. Вы увидите прибывающие в порт корабли и узнаете, как появилось это место.

Площадь Республики — главная в городе. Здесь находятся величественное здание университета и памятник Ленину. Мы расскажем историю площади и сделаем ваши фото в лучших локациях.

Организационные детали