Фотографы со стажем проведут индивидуальную фото-прогулку по Чебоксарам. Вы посетите парк Амазония, набережную, речной порт и площадь Республики.
Узнаете об истории чувашей, гуннов и Булгарии, а также получите великолепные фотографии в стиле кино. Через 5-7 дней после прогулки вам будет предоставлено 30-50 обработанных фото. Фотосессию проведет один из профессионалов нашей команды
Узнаете об истории чувашей, гуннов и Булгарии, а также получите великолепные фотографии в стиле кино. Через 5-7 дней после прогулки вам будет предоставлено 30-50 обработанных фото. Фотосессию проведет один из профессионалов нашей команды
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏞 Уникальные исторические места
- 🎥 Снимки в стиле кино
- 📚 Интересные исторические факты
- 🗺 Индивидуальный маршрут
Что можно увидеть
- Парк Амазония
- Набережная
- Речной порт
- Площадь Республики
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы предлагаем несколько мест на выбор:
Парк Амазония — один из самых больших и современных в Чебоксарах. Вы прогуляетесь по его аллеям и спуститесь к озеру. Мы сделаем ваши живые фото и расскажем, как зародились чуваши и при чём здесь гунны и переселение народов.
Набережная. Здесь получаются красивые кадры. Вы полюбуетесь окрестностями и послушаете наши рассказы о том, как Булгария разделилась на две части.
Речной порт. Мы сделаем умопомрачительные снимки на фоне залива и поющих фонтанов. Вы увидите прибывающие в порт корабли и узнаете, как появилось это место.
Площадь Республики — главная в городе. Здесь находятся величественное здание университета и памятник Ленину. Мы расскажем историю площади и сделаем ваши фото в лучших локациях.
Организационные детали
- Через 5–7 дней после прогулки вы получите 30–50 фото в обработке
- Фотосессию проведу я или другой фотограф из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Чебоксарах
Меня зовут Анна, я фотограф со стажем уже более 10 лет. Мы с моей командой снимаем lifestyle-фото в стиле кино в самых красивых локациях и рассказываем истории о них.Задать вопрос
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