Речной порт Чебоксар

Найдено 3 экскурсии в категории «Речной порт» в Чебоксарах, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Пешая
1 час
32 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
Завтра в 09:00
27 янв в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
Пешая
1 час
12 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
«Если у вас круиз, можем встретиться возле речного вокзала»
Завтра в 09:00
27 янв в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная автобусная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
На автобусе
2 часа
4 отзыва
Водная прогулка
Обзорная автобусная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
Посетить значимые места города и узнать о его богатой истории
Начало: Железнодорожный вокзал
14 фев в 10:00
21 фев в 10:00
1100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    22 июля 2025
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Дата посещения: 20 июля 2025
    Анна- великолепный гид экскурсовод!
    Все прошло легко и интересно! Рекомендуем
  • в
    вера
    19 июня 2025
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Дата посещения: 13 июня 2025
    Добрый день уважаемые туристы! заказывали фото-экскурсию у Анны. Остались очень довольны. Помимо того, что Анна рассказывает исторические моменты о своей республике, городе Чебоксары, она делает шикарные фото на память. Рекомендуем Анечку в качестве экскурсовода, фото
  • Е
    Екатерина
    7 января 2026
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Замечательная экскурсия, хорошо спланированная и интересная. Анна многое рассказала о родном крае и сделала очень хорошие фотографии! Сама подсказывала, как нам и где встать, чтобы фото получились максимально красивыми. Даже игра в снежки получилась)
  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Огромное спасибо Ане за фото-прогулку! Много информации, которая так гармонично вписана в прогулку, что кажется, приехал к другу в гости
    и вы просто болтаете.
    Интересно, структурировано, легко!
    Фотки получились живые и классные!
    Очень рекомендую - это гораздо интереснее экскурсий в толпе. И такая память!!

  • О
    Ольга
    2 ноября 2025
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Милейшая девушка)) Очень увлеченная и вовлеченная. Любит и знает историю своего города и народа, с удовольствием делится с нами гостями
    своими знаниями, очень интересно рассказывает и делает отличные живые фото! Теперь у нас останется прекрасная память о поездке в Чебоксары в виде красивого альбома и услышанных чудесных историях. От души рекомендую Анну!

  • С
    Сергей
    19 октября 2025
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Спасибо за чудесные снимки и рассказ о истории края
  • А
    Анна
    11 октября 2025
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Отличная экскурсия!!! Анна хороший рассказчик и фотограф. Мне очень понравилось! Спасибо большое за прекрасные фото на память.
  • Д
    Дарья
    18 сентября 2025
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Спасибо гиду за замечательную экскурсию по городу Чебоксары. У нас была семейная экскурсия для участников разных возрастов - получилась отличная
    экскурсия, именно для нас. Все пожелания были учтены. Очень приятно было слушать рассказ и видеть в глазах ностальгию по детству. Анна делилась с нами сокровенными воспоминаниями культуры и быта семьи. А замечательные фотографии дополнили впечатление от экскурсии.

  • К
    Кислицина
    24 августа 2025
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Шикарный формат экскурсии! Когда выбирала, думала, ну что фотограф может рассказать…? Ну ладно, фотки будут красивые и хорошо. А на
    самом деле оказалось, что Анна - великолепно знает историю родного края и рассказывая о Чувашах, всегда говорила «мы». Это так трогательно и сразу показывает её тёплое и трепетное отношение к своему делу. Экскурсия длится час и это прекрасно! Всё сконцентрировано и по делу, по основным центральным локациям с рекомендациями куда сходить, где что купить. Дочь-подросток не любит долгие и занудные экскурсии, а на эту легко согласилась и мы обе остались довольны))) не смотря на пасмурный день, фото получились отличные!

  • М
    Мария
    21 августа 2025
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Большое спасибо Анне. Очень милая, ответственная девушка. Это наш первый опыт экскурсии в таком формате. Мы очень довольны. И про
    историю города узнали и фотографии получили. Я думаю, многие согласятся с тем, что, как правило, у большинства после любого мероприятия мало или совсем нет совместных фотографий. А тут вот сколько)). Спасибо Анечка, творческих успехов Вам лично и всей команде данного проекта.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Речной порт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино;
  2. Фотоэкскурсия по центру Чебоксар;
  3. Обзорная автобусная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам».
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Монумент Матери;
  2. Московская набережная;
  3. Введенский Собор;
  4. Площадь Республики;
  5. Чебоксарский залив;
  6. Музей пива;
  7. Здание железнодорожного вокзала;
  8. Самое главное;
  9. Парк Амазония;
  10. Сквер Чапаева.
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в январе 2026
Сейчас в Чебоксарах в категории "Речной порт" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 7000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Чебоксарах на 2026 год по теме «Речной порт», 48 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март