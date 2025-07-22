читать дальше

самом деле оказалось, что Анна - великолепно знает историю родного края и рассказывая о Чувашах, всегда говорила «мы». Это так трогательно и сразу показывает её тёплое и трепетное отношение к своему делу. Экскурсия длится час и это прекрасно! Всё сконцентрировано и по делу, по основным центральным локациям с рекомендациями куда сходить, где что купить. Дочь-подросток не любит долгие и занудные экскурсии, а на эту легко согласилась и мы обе остались довольны))) не смотря на пасмурный день, фото получились отличные!