Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
Завтра в 09:00
27 янв в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
«Если у вас круиз, можем встретиться возле речного вокзала»
Завтра в 09:00
27 янв в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Обзорная автобусная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
Посетить значимые места города и узнать о его богатой истории
Начало: Железнодорожный вокзал
14 фев в 10:00
21 фев в 10:00
1100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета22 июля 2025Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле киноДата посещения: 20 июля 2025Анна- великолепный гид экскурсовод!
Все прошло легко и интересно! Рекомендуем
- ввера19 июня 2025Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле киноДата посещения: 13 июня 2025Добрый день уважаемые туристы! заказывали фото-экскурсию у Анны. Остались очень довольны. Помимо того, что Анна рассказывает исторические моменты о своей республике, городе Чебоксары, она делает шикарные фото на память. Рекомендуем Анечку в качестве экскурсовода, фото
- ЕЕкатерина7 января 2026Замечательная экскурсия, хорошо спланированная и интересная. Анна многое рассказала о родном крае и сделала очень хорошие фотографии! Сама подсказывала, как нам и где встать, чтобы фото получились максимально красивыми. Даже игра в снежки получилась)
- ООльга5 ноября 2025Огромное спасибо Ане за фото-прогулку! Много информации, которая так гармонично вписана в прогулку, что кажется, приехал к другу в гости
- ООльга2 ноября 2025Милейшая девушка)) Очень увлеченная и вовлеченная. Любит и знает историю своего города и народа, с удовольствием делится с нами гостями
- ССергей19 октября 2025Спасибо за чудесные снимки и рассказ о истории края
- ААнна11 октября 2025Отличная экскурсия!!! Анна хороший рассказчик и фотограф. Мне очень понравилось! Спасибо большое за прекрасные фото на память.
- ДДарья18 сентября 2025Спасибо гиду за замечательную экскурсию по городу Чебоксары. У нас была семейная экскурсия для участников разных возрастов - получилась отличная
- ККислицина24 августа 2025Шикарный формат экскурсии! Когда выбирала, думала, ну что фотограф может рассказать…? Ну ладно, фотки будут красивые и хорошо. А на
- ММария21 августа 2025Большое спасибо Анне. Очень милая, ответственная девушка. Это наш первый опыт экскурсии в таком формате. Мы очень довольны. И про
