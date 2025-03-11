Встречаем Новый Год 2025 в Чемале

Найдено 3 тура в категории «Новогодние 2025» в Чемале, цены от 54 700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Новогодняя жемчужина Алтая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Новогодняя жемчужина Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить незабываемый Новый Год»
29 дек в 10:00
от 69 900 ₽ за человека
Новогоднее волшебство Алтая
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Новогоднее волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить самый незабываемый Новый Год»
29 дек в 10:00
от 54 700 ₽ за человека
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
На автобусе
9 дней
3 отзыва
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
«Отправляемся на Новый Год в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить праздники незабываемо»
29 дек в 10:00
89 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    11 марта 2025
    Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
    Тур организован на высоком уровне. В программу включены живописные локации, гид - профессионал в своем деле, проживание на комфортабельных базах со всеми удобствами в красивейших местах
  • А
    Алла
    12 января 2025
    Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
    Все организовано было хорошо.
    Все организовано было хорошоВсе организовано было хорошо
  • Л
    Людмила
    9 января 2023
    Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
    От Новогоднего тура всегда ожидаешь праздника, и сам настраиваешься на праздник и сказку. Эта сказка получилась! Юля замечательный гид, столько сказок
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    и легенд я слышала только в детстве. Юле очень нравится Алтай и эту любовь она передает всем нам. У нас бало все, и новогодний ужин с шампанским и новогодняя баня с замечательным Яковом и святочные гадания и самое главное - зимний прекрасный алтай!!! Я даже начинаю думать, не бросить ли все и не уехать ли туда жить. А еще у нас был замечательный водитель - Михаил!

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные туры этой рубрики в Чемале
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодняя жемчужина Алтая
  2. Новогоднее волшебство Алтая
  3. Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Какие места ещё посмотреть в Чемале
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Алтайский Марс
  2. Остров Патмос
  3. Каменные грибы
Сколько стоит тур в Чемале в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 тура от 54 700 до 89 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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