читать дальше

и легенд я слышала только в детстве. Юле очень нравится Алтай и эту любовь она передает всем нам. У нас бало все, и новогодний ужин с шампанским и новогодняя баня с замечательным Яковом и святочные гадания и самое главное - зимний прекрасный алтай!!! Я даже начинаю думать, не бросить ли все и не уехать ли туда жить. А еще у нас был замечательный водитель - Михаил!