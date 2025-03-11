Новогодняя жемчужина Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить незабываемый Новый Год»
29 дек в 10:00
от 69 900 ₽ за человека
Новогоднее волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить самый незабываемый Новый Год»
29 дек в 10:00
от 54 700 ₽ за человека
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
«Отправляемся на Новый Год в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить праздники незабываемо»
29 дек в 10:00
89 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей11 марта 2025Тур организован на высоком уровне. В программу включены живописные локации, гид - профессионал в своем деле, проживание на комфортабельных базах со всеми удобствами в красивейших местах
- ААлла12 января 2025Все организовано было хорошо.
- ЛЛюдмила9 января 2023От Новогоднего тура всегда ожидаешь праздника, и сам настраиваешься на праздник и сказку. Эта сказка получилась! Юля замечательный гид, столько сказок
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Новогодние туры 2025»
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Сколько стоит тур в Чемале в апреле 2025
Сейчас в Чемале в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 54 700 до 89 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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