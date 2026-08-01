Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
126 900 ₽ за человека
Весь Алтай до границы с Монголией. Активный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск
«Прогулка до водопадов третьей речки по сказочному лесу, либо возможна альтернатива данной экскурсии - плавание на сап-серфах по Телецкому озеру за дополнительную плату 1 час»
22 июн в 10:00
6 июл в 10:00
139 900 ₽ за человека
Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
126 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «SUP-прогулки»
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