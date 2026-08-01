Найдено 3 тура в категории « SUP-прогулки » в Чемале, цены от 126 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности Джиппинг На автобусе Конные прогулки На лодке На катере Сплавы и рафтинг SUP-прогулки Круизы 10 дней 3 отзыва Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск 126 900 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе На катере Сплавы и рафтинг SUP-прогулки Круизы 10 дней 2 отзыва Весь Алтай до границы с Монголией. Активный тур Начало: Г. Горно-Алтайск «Прогулка до водопадов третьей речки по сказочному лесу, либо возможна альтернатива данной экскурсии - плавание на сап-серфах по Телецкому озеру за дополнительную плату 1 час» 139 900 ₽ за человека Джиппинг На автобусе Конные прогулки На лодке На катере Сплавы и рафтинг SUP-прогулки Круизы 10 дней 4 отзыва Весь Алтай. Цветение маральника, 10 дней Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск 126 900 ₽ за человека Все туры Чемала

Прогулки на сапах в Чемале — хотите позаниматься или просто отдохнуть на воде на sup-бордах (досках) с инструкторами и гидами Чемала, рассмотрите из предложенных туров лучшую по цене, отзывам и программе, бронируйте и выбирайте день. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026