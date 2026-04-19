Дорога проходит по живописной местности — уже в пути вы почувствуете, как меняется пейзаж.
10:50 — смотровая площадка на реке Самур
Отсюда открываются шикарные виды на долину и горные склоны. Вы сможете сделать фотографии, подышать чистым воздухом и немного отдохнуть перед продолжением пути.
11:30 — Ахты
Мы прогуляемся по старой части села и увидим два знаменитых арочных моста. Это не просто инженерные сооружения — а местные символы, построенные с удивительной точностью и чувством пропорций.
13:00 — обед (по желанию)
Можно сделать перерыв на обед в местном заведении.
14:20 — Ахтынская крепость
Одна из главных местных достопримечательностей — русская крепость начала 19 века. Пятиугольное оборонительное сооружение до сих пор впечатляет масштабом и продуманной архитектурой. Вы узнаете:
зачем крепость построили именно здесь
какую роль она сыграла в истории региона
как менялась её судьба со временем
15:30 — термальные источники (по желанию)
Тёплая минеральная вода известна своими расслабляющими свойствами. Обратите внимание: имеются противопоказания — при необходимости лучше проконсультироваться с врачом заранее.
18:30–19:00 — возвращение в Дербент
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
С вами поедет один из гидов нашей команды
Возьмите с собой:
Перекус и воду
Средства от укачивания
Дождевик или головной убор с солнцезащитным кремом (по погоде)
Удобную обувь – без каблуков и высокой платформы
Документ, удостоверяющий личность (можно фото)
Дополнительные расходы (по желанию)
Обед
Термальные источники: бани -300 р или открытый бассейн – 1000 р
в понедельник, пятницу и воскресенье в 09:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный 11+
3500 ₽
Пенсионеры любого возраста
3400 ₽
Дети 4 до 10 лет
3200 ₽
дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 771 туриста
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами.
Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Отличный гид Расим! Экскурсия была выстроена очень грамотно: от начала и до конца получили полную и понятную информацию, ни одного вопроса не осталось без ответа. Особенно понравились терпимое отношение к читать дальшеуменьшить
окружающим и прекрасное чувство юмора — благодаря этому атмосфера была лёгкой и дружелюбной. Расим всё рассказал и показал по маршруту, мы на протяжении всей экскурсии чувствовали себя комфортно. Отдельно хотелось бы отметить сами Ахтынские бани: здесь очень комфортно, есть варианты на любой вкус — можно выбрать формат отдыха под себя, даже если заранее не взял купальник, всё предусмотрено. Чувствуется забота как со стороны гида, так и со стороны персонала бань. С удовольствием рекомендуем Расима как гида и эту экскурсию!
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Л
Лика
Был на экскурсии в Ахты — очень понравилось! Всё было построено логично, с самого начала и до конца нам давали ясные и подробные объяснения, ни один вопрос не остался без читать дальшеуменьшить
ответа. Особенно приятно удивило терпение и чувство юмора гида — из-за этого весь настрой был очень лёгкий и дружелюбный. Он подробно показывал и рассказывал по маршруту, за время прогулки чувствовали себя очень уютно. Отдельно хочу выделить Ахтынские бани — там всё сделано для комфорта, есть разные варианты отдыха на любой вкус, даже если вдруг не взял с собой купальник, это не проблема, всё предусмотрено. Видна забота и гида, и персонала бань. С радостью советую эту экскурсию и самого гида!
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Т
Тая
Была на экскурсии в Ахтах и осталась в полном восторге. Наш гид очень приятный человек, отлично разбирается не только в деталях самой поездки, но и в истории своего края. Он с удовольствием отвечал на любые вопросы и всегда был готов поддержать. Огромное спасибо гиду за такую душевную и информативную экскурсию!
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В
Вячеслав
Экскурсия была очень насыщенной и увлекательной, гид рассказал не только про места, но и про местные обычаи и традиции. Мы слушали много часов, и каждый рассказ был действительно познавательный и захватывающий! Огромное спасибо! Обязательно ещё не раз к вам обратимся. Очень советую всем!
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