Приглашаем провести день в одном из самых самобытных уголков Южного Дагестана — селе Ахты. Здесь история живёт не в музейных витринах, а в каждом камне крепостных стен и мостовых. Вам предстоит увидеть русскую крепость 19 века, пройти по знаменитым арочным мостам и насладиться панорамами реки Самур и горных склонов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Дербента

Дорога проходит по живописной местности — уже в пути вы почувствуете, как меняется пейзаж.

10:50 — смотровая площадка на реке Самур

Отсюда открываются шикарные виды на долину и горные склоны. Вы сможете сделать фотографии, подышать чистым воздухом и немного отдохнуть перед продолжением пути.

11:30 — Ахты

Мы прогуляемся по старой части села и увидим два знаменитых арочных моста. Это не просто инженерные сооружения — а местные символы, построенные с удивительной точностью и чувством пропорций.

13:00 — обед (по желанию)

Можно сделать перерыв на обед в местном заведении.

14:20 — Ахтынская крепость

Одна из главных местных достопримечательностей — русская крепость начала 19 века. Пятиугольное оборонительное сооружение до сих пор впечатляет масштабом и продуманной архитектурой. Вы узнаете:

зачем крепость построили именно здесь

какую роль она сыграла в истории региона

как менялась её судьба со временем

15:30 — термальные источники (по желанию)

Тёплая минеральная вода известна своими расслабляющими свойствами. Обратите внимание: имеются противопоказания — при необходимости лучше проконсультироваться с врачом заранее.

18:30–19:00 — возвращение в Дербент

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes

С вами поедет один из гидов нашей команды

Перекус и воду

Средства от укачивания

Дождевик или головной убор с солнцезащитным кремом (по погоде)

Удобную обувь – без каблуков и высокой платформы

Документ, удостоверяющий личность (можно фото)

Дополнительные расходы (по желанию)