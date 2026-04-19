Мои заказы

Ахты - жемчужина Южного Дагестана (из Дербента)

Пройти по улочкам старого села, подняться к крепости и восстановить силы в термальных водах
Приглашаем провести день в одном из самых самобытных уголков Южного Дагестана — селе Ахты. Здесь история живёт не в музейных витринах, а в каждом камне крепостных стен и мостовых.

Вам предстоит увидеть русскую крепость 19 века, пройти по знаменитым арочным мостам и насладиться панорамами реки Самур и горных склонов.
5
4 отзыва
Ахты - жемчужина Южного Дагестана (из Дербента)
Ахты - жемчужина Южного Дагестана (из Дербента)
Ахты - жемчужина Южного Дагестана (из Дербента)

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Дербента

Дорога проходит по живописной местности — уже в пути вы почувствуете, как меняется пейзаж.

10:50 — смотровая площадка на реке Самур

Отсюда открываются шикарные виды на долину и горные склоны. Вы сможете сделать фотографии, подышать чистым воздухом и немного отдохнуть перед продолжением пути.

11:30 — Ахты

Мы прогуляемся по старой части села и увидим два знаменитых арочных моста. Это не просто инженерные сооружения — а местные символы, построенные с удивительной точностью и чувством пропорций.

13:00 — обед (по желанию)

Можно сделать перерыв на обед в местном заведении.

14:20 — Ахтынская крепость

Одна из главных местных достопримечательностей — русская крепость начала 19 века. Пятиугольное оборонительное сооружение до сих пор впечатляет масштабом и продуманной архитектурой. Вы узнаете:

  • зачем крепость построили именно здесь
  • какую роль она сыграла в истории региона
  • как менялась её судьба со временем

15:30 — термальные источники (по желанию)

Тёплая минеральная вода известна своими расслабляющими свойствами. Обратите внимание: имеются противопоказания — при необходимости лучше проконсультироваться с врачом заранее.

18:30–19:00 — возвращение в Дербент

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
  • С вами поедет один из гидов нашей команды
Возьмите с собой:
  • Перекус и воду
  • Средства от укачивания
  • Дождевик или головной убор с солнцезащитным кремом (по погоде)
  • Удобную обувь – без каблуков и высокой платформы
  • Документ, удостоверяющий личность (можно фото)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед
  • Термальные источники: бани -300 р или открытый бассейн – 1000 р

в понедельник, пятницу и воскресенье в 09:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный 11+3500 ₽
Пенсионеры любого возраста3400 ₽
Дети 4 до 10 лет3200 ₽
дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 771 туриста
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
Отличный гид Расим! Экскурсия была выстроена очень грамотно: от начала и до конца получили полную и понятную информацию, ни одного вопроса не осталось без ответа. Особенно понравились терпимое отношение к
читать дальшеуменьшить

окружающим и прекрасное чувство юмора — благодаря этому атмосфера была лёгкой и дружелюбной. Расим всё рассказал и показал по маршруту, мы на протяжении всей экскурсии чувствовали себя комфортно.
Отдельно хотелось бы отметить сами Ахтынские бани: здесь очень комфортно, есть варианты на любой вкус — можно выбрать формат отдыха под себя, даже если заранее не взял купальник, всё предусмотрено. Чувствуется забота как со стороны гида, так и со стороны персонала бань. С удовольствием рекомендуем Расима как гида и эту экскурсию!

Отличный гид Расим! Экскурсия была выстроена очень грамотно: от начала и до конца получили полную и
Отличный гид Расим! Экскурсия была выстроена очень грамотно: от начала и до конца получили полную и
Отличный гид Расим! Экскурсия была выстроена очень грамотно: от начала и до конца получили полную и
Отличный гид Расим! Экскурсия была выстроена очень грамотно: от начала и до конца получили полную и
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Был на экскурсии в Ахты — очень понравилось! Всё было построено логично, с самого начала и до конца нам давали ясные и подробные объяснения, ни один вопрос не остался без
читать дальшеуменьшить

ответа. Особенно приятно удивило терпение и чувство юмора гида — из-за этого весь настрой был очень лёгкий и дружелюбный. Он подробно показывал и рассказывал по маршруту, за время прогулки чувствовали себя очень уютно. Отдельно хочу выделить Ахтынские бани — там всё сделано для комфорта, есть разные варианты отдыха на любой вкус, даже если вдруг не взял с собой купальник, это не проблема, всё предусмотрено. Видна забота и гида, и персонала бань. С радостью советую эту экскурсию и самого гида!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Была на экскурсии в Ахтах и осталась в полном восторге. Наш гид очень приятный человек, отлично разбирается не только в деталях самой поездки, но и в истории своего края. Он с удовольствием отвечал на любые вопросы и всегда был готов поддержать. Огромное спасибо гиду за такую душевную и информативную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия была очень насыщенной и увлекательной, гид рассказал не только про места, но и про местные обычаи и традиции. Мы слушали много часов, и каждый рассказ был действительно познавательный и захватывающий! Огромное спасибо! Обязательно ещё не раз к вам обратимся. Очень советую всем!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дербента

Похожие экскурсии на «Ахты - жемчужина Южного Дагестана (из Дербента)»

Южный Дагестан - за один день
На машине
11 часов
-
5%
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 29 963 ₽31 540 ₽ за всё до 6 чел.
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре
Погрузитесь в историю Дербента, путешествуя на гольфкаре. Откройте для себя магалы, Джума-мечеть и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Дербента - на юг Дагестана
На машине
4.5 часа
-
10%
44 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Дербента - на юг Дагестана
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: Экскурсии начинается из г. Дербент или за дополнит...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 11 700 ₽12 999 ₽ за всё до 2 чел.
Из Дербента - в Агульский район, к сокровищам южного Дагестана
На автобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Из Дербента - в Агульский район, к сокровищам южного Дагестана
К величественным горам, зелёным долинам, водопаду, старинному аулу и ущелью Магу-дере
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник, пятницу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дербенте
3500 ₽ за человека