Групповая
до 20 чел.
В Ахты и заброшенный аул - из Дербента
Отправиться в край минеральных вод и старинной архитектуры
Начало: У ТЦ «Россия»
«С давних времён эти места славятся своими термальными источниками и сероводородными бассейнами»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
12 мар в 08:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Горы, село Ахты и термальные источники
Путешествие из Дербента на юг республики
«После предлагаем вам посетить местные термальные источники»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
22 700 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Ахты: термальные источники из Дербента
Начало: Город Дербент, проспект Агасиева 22 «И»
«Термальные источники На территории Ахтынского района сконцентрировано множество термальных и минеральных источников с разным составом и температурой воды»
Завтра в 08:00
12 мар в 08:00
3700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Термальные источники»
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