Благодарю Вас и особенно гида Аслана (Terra travel) за прекрасный день и красивые локации 😍😍😍 Все прошло замечательно, весело и очень интересно 🥳Ответил на все вопросы и очень интересно все рассказал 😍 Посетили все локации, вкусно покормили, организация 👍🏻Процветания Вам🤲обязательно обращусь еще раз 🙏🏼

Е Елена

Спасибо компании Терра Тревел и гиду Аслану за прекрасную экскурсию в Гамсутль и подземные водопады, экскурсия состоялась даже при небольшом количестве народу. Поездка превзошла все ожидания, прекрасная организация, Аслан очень внимательный, эрудированный, очень интересно рассказывал о местных традициях, делал прикольные фотки. Вкусно и сытно поели в местном кафе. Уже планирую дальнейшую поездку с ними. Всем рекомендую, не пожалеете))