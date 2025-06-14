Это экскурсионный тур, включающий посещение уникальных горных селений, древних Аулов. Возможность попробовать национальную кухню и погружение в местную культуру.
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям региона, включая увлекательные прогулки по горным тропам и знакомство с жизнью местных жителей.
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям региона, включая увлекательные прогулки по горным тропам и знакомство с жизнью местных жителей.
Описание экскурсииВас ждут самые известные достопримечательности Дагестана, от которых захватывает дух, поэтому, заранее готовьте технику для фотосъёмки! К аулу Гамсутль Мы направляемся в поразительное место: в старинный заброшенный аул Гамсутль, расположенный на гребне горы на высоте 1600 метров над уровнем моря. Материалом для строительства здешних домов служили отвесные скалы, и подняться к аулу можно только пешком по узкой тропе. Местное население покинуло его несколько десятилетий назад, а вплоть до 2015 года здесь оставался один единственный житель. Сегодня этот «аул-призрак» является одной из самых колоритных достопримечательностей горного Дагестана. Одной из главных особенностей Гамсутля является его стратегическое местоположение, которое позволяло защитить поселение от внешних угроз. Местные жители использовали натуральные особенности рельефа для создания защищенных пространств и укрытий. Сегодня Гамсутль стал популярным туристическим направлением благодаря своим живописным видам, богатой истории и возможности погрузиться в атмосферу древнего кавказского аула. Здесь можно увидеть не только архитектурные памятники, но и насладиться великолепными пейзажами гор и долин, что делает это место особенно привлекательным для фотографов и путешественников. Несмотря на свое заброшенное состояние, аул сохраняет магию и таинственность, привлекая исследователей и любителей истории, а также тех, кто хочет насладиться природой и прекрасными видами, которые открываются с его высоты. Заранее предупреждаем, что подъём к Гамсутлю будет самой сложной физической частью программы (но оно того стоит!). Варианты подъёма к Гамсутлю • Преодоление половины пути на уазиках/буханках (прогулка к селению занимает около 0,40-1 часа).
- Преодоление всего пути на лошадях (в зависимости от погодных условий). Очень удобный вариант подъема, но по времени чуть дольше первого.
- Подъём на буханке до задней части села. Нас поднимут на соседнюю гору, оттуда надо будет спуститься к селу. Спуск займет 40 минут времени. Более детально про все варианты подъёма расскажет гид на месте. Хочется обратить ваше внимание на то, что не все подъёмы доступны в любое время года. После захватывающего дня, наполненного миллионом красивых фото и видео, мы отправляемся на обед в прекрасное место, чтобы насладиться вкусной едой и расслабиться. К аулу Чох Далее мы отправимся в аул Чох. Жители аула Чох приложили много сил, чтобы сохранить самобытность и неповторимый колорит своего родового села. Его называют настоящим музеем под открытым небом, и мы обязательно отправимся туда, чтобы прочувствовать атмосферу этого удивительного места. Также мы не обойдём стороной и знаменитые рукотворные Чохские террасы. Многие наши туристы находят в них сходство с рисовыми террасами. Важная информация: Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
В понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гацатлинская ГЭС
- Аул Гамсутль
- Аул Чох
- Чохские террасы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- Подъем в аул Гамсутль на Джипах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент ул. Буйнакского 19
Завершение: Г. Дербент ул Буйнакского 19
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Примечание: компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг (возможна замена экскурсий на равноценные)
- Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте
- Туроператор оставляет за собой право менять локации, размещения и дни программ (изменения могут быть связаны с сезонными и погодными условиями)
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
14 июн 2025
Все супер!
К
Карина
19 апр 2025
Благодарю Вас и особенно гида Аслана (Terra travel) за прекрасный день и красивые локации 😍😍😍 Все прошло замечательно, весело и очень интересно 🥳Ответил на все вопросы и очень интересно все рассказал 😍 Посетили все локации, вкусно покормили, организация 👍🏻Процветания Вам🤲обязательно обращусь еще раз 🙏🏼
Е
Елена
7 янв 2025
Спасибо компании Терра Тревел и гиду Аслану за прекрасную экскурсию в Гамсутль и подземные водопады, экскурсия состоялась даже при небольшом количестве народу. Поездка превзошла все ожидания, прекрасная организация, Аслан очень внимательный, эрудированный, очень интересно рассказывал о местных традициях, делал прикольные фотки. Вкусно и сытно поели в местном кафе. Уже планирую дальнейшую поездку с ними. Всем рекомендую, не пожалеете))
Входит в следующие категории Дербента
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