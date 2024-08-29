М Максим Дербент - первая встреча Большое спасибо Аиде за прекрасно проведëнную экскурсию! Очень жаль, что не было опции "Продлить".)

А Александр Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала Познавательная и необычная экскурсия от Шамиля, гида из команды Яны. Эрудированный гид, который с восточным гостеприимством и юмором проведёт по тайным и секретным местам крепости и древних кварталов около неё - магалов. Рекомендую от души!

Ж Жанна Дербент - первая встреча Аида - супер гид!!! Внимательная, отзывчивая, очень интересная подача материала, увлекает за собой с первой минуты, время пролетело с Аидой незаметно… Браво!!! Это лучшая экскурсия по Дербенту!!! СПАСИБО!!!

n n.caplina@mail.ru Дербент - первая встреча Добрый день) были на экскурсии с гидом Аида, если можно поставить пять с плюсом, то конечно ставим. Интересно, непринуждённо,, зашли в музей Бестужева, гид Бэлла, и также, слушал бы её и слушал. Всем советуем ТурДагестан!

К Каролина Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала Все прошло отлично, экскурсия длилась 4 часа. Всё это время гид постоянно рассказывал нам интересные факты,легенды. Рекомендую 👍🏻 посоветовал выйти позже,чтобы застать вечерний Дербент и фонтаны.