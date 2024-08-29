скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Завтра в 09:30
25 сен в 09:30
65005 850₽ за всё до 8 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
26 сен в 09:00
27 сен в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Жемчужина Юга: экскурсия по деревне Агул
Открыть для себя старинное село с богатой историей и познакомиться с культурой лезгин
Начало: У ТЦ «Россия»
28 сен в 07:00
5 окт в 07:00
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим29 августа 2024Большое спасибо Аиде за прекрасно проведëнную экскурсию! Очень жаль, что не было опции "Продлить".)
- ААлександр28 августа 2024Познавательная и необычная экскурсия от Шамиля, гида из команды Яны. Эрудированный гид, который с восточным гостеприимством и юмором проведёт по тайным и секретным местам крепости и древних кварталов около неё - магалов. Рекомендую от души!
- ЖЖанна17 августа 2024Аида - супер гид!!! Внимательная, отзывчивая, очень интересная подача материала, увлекает за собой с первой минуты, время пролетело с Аидой незаметно… Браво!!! Это лучшая экскурсия по Дербенту!!! СПАСИБО!!!
- nn.caplina@mail.ru17 августа 2024Добрый день) были на экскурсии с гидом Аида, если можно поставить пять с плюсом, то конечно ставим. Интересно, непринуждённо,, зашли в музей Бестужева, гид Бэлла, и также, слушал бы её и слушал. Всем советуем ТурДагестан!
- ККаролина11 мая 2024Все прошло отлично, экскурсия длилась 4 часа. Всё это время гид постоянно рассказывал нам интересные факты,легенды. Рекомендую 👍🏻 посоветовал выйти позже,чтобы застать вечерний Дербент и фонтаны.
- ММихаил5 мая 2024Спасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трех часов гуляли значительно больше. И видно как много человек хочет рассказать о своем городе. Чудесная и познавательная программа. Благодарим всей семьей.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Необычные дома»
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