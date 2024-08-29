Необычные дома в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Дербенте, цены от 5 850 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Дербент - первая встреча
Пешая
скидка
10%
281 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Завтра в 09:30
25 сен в 09:30
65005 850 за всё до 8 чел.
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Пешая
46 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
26 сен в 09:00
27 сен в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Жемчужина Юга: экскурсия по деревне Агул
На машине
На микроавтобусе
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Жемчужина Юга: экскурсия по деревне Агул
Открыть для себя старинное село с богатой историей и познакомиться с культурой лезгин
Начало: У ТЦ «Россия»
28 сен в 07:00
5 окт в 07:00
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    29 августа 2024
    Дербент - первая встреча
    Большое спасибо Аиде за прекрасно проведëнную экскурсию! Очень жаль, что не было опции "Продлить".)
  • А
    Александр
    28 августа 2024
    Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
    Познавательная и необычная экскурсия от Шамиля, гида из команды Яны. Эрудированный гид, который с восточным гостеприимством и юмором проведёт по тайным и секретным местам крепости и древних кварталов около неё - магалов. Рекомендую от души!
  • Ж
    Жанна
    17 августа 2024
    Дербент - первая встреча
    Аида - супер гид!!! Внимательная, отзывчивая, очень интересная подача материала, увлекает за собой с первой минуты, время пролетело с Аидой незаметно… Браво!!! Это лучшая экскурсия по Дербенту!!! СПАСИБО!!!
  • n
    n.caplina@mail.ru
    17 августа 2024
    Дербент - первая встреча
    Добрый день) были на экскурсии с гидом Аида, если можно поставить пять с плюсом, то конечно ставим. Интересно, непринуждённо,, зашли в музей Бестужева, гид Бэлла, и также, слушал бы её и слушал. Всем советуем ТурДагестан!
    Добрый день) были на экскурсии с гидом Аида, если можно поставить пять с плюсом, то конечноДобрый день) были на экскурсии с гидом Аида, если можно поставить пять с плюсом, то конечноДобрый день) были на экскурсии с гидом Аида, если можно поставить пять с плюсом, то конечноДобрый день) были на экскурсии с гидом Аида, если можно поставить пять с плюсом, то конечно
  • К
    Каролина
    11 мая 2024
    Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
    Все прошло отлично, экскурсия длилась 4 часа. Всё это время гид постоянно рассказывал нам интересные факты,легенды. Рекомендую 👍🏻 посоветовал выйти позже,чтобы застать вечерний Дербент и фонтаны.
  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
    Спасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трех часов гуляли значительно больше. И видно как много человек хочет рассказать о своем городе. Чудесная и познавательная программа. Благодарим всей семьей.
    Спасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трех

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дербент - первая встреча
  2. Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
  3. Жемчужина Юга: экскурсия по деревне Агул
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в сентябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 5 850 до 8 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 327 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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