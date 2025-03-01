Далее отправимся к Чохским террасам — древним сельскохозяйственным сооружениям, и прогуляемся по Салтинской теснине, завершая маршрут у подземного водопада, который удивляет своей загадочностью и красотой.
Описание экскурсии
Аул-призрак Гамсутль
Аул Гамсутль — это загадочное место, расположенное на высоте около 1500 метров над уровнем моря. Его называют аулом-призраком, так как когда-то здесь проживало множество людей, а сейчас остались лишь руины. Прогулка по этим улицам, среди старинных каменных построек, погружает в атмосферу прошлого. Здесь можно почувствовать дух времени и узнать о жизни людей, которые когда-то здесь жили.
Подземный водопад
Подземный водопад — это удивительное природное явление, которое стоит увидеть своими глазами. Он находится в пещерах, где вода срывается с высоты, создавая невероятные виды и звуки. Это место притягивает любителей приключений и тех, кто хочет насладиться красотой природы в её первозданном виде.
Салтинская теснина
Салтинская теснина — это узкое ущелье, окруженное высокими скалами. Здесь можно насладиться живописными видами и почувствовать мощь природы. Прогулка по теснине оставляет незабываемые впечатления и дарит возможность сделать потрясающие фотографии.
Чохские террасы
Чохские террасы — это уникальные архитектурные сооружения, которые представляют собой ступенчатые площадки на склонах гор. Они были построены для сельского хозяйства и сегодня являются символом гармонии человека и природы. Прогулка по террасам позволяет насладиться великолепными пейзажами и увидеть, как люди использовали природные ресурсы с уважением.
Гунибская ГЭС
Гунибская ГЭС — это не только важный объект энергетики, но и интересное место для посещения. Она расположена в живописной местности и демонстрирует достижения человеческой инженерии. Экскурсия на ГЭС дает возможность узнать о работе гидроэлектростанции и её значении для региона.
Заключение
Каждое из этих мест — это уникальная часть нашей природы и истории. Посещение этих достопримечательностей подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть мир с новой стороны. Не упустите шанс открыть для себя эти удивительные уголки!
Проводится экскурсия каждый: вторник, четверг, суббота, воскресенье в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аул-призрак Гамсутль
- Чохские террасы
- Гунибская ГЭС
- Водохранилище
- Салтинский подземный водопад и теснина
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Входные билеты в Салтинскую теснину и подземный водопад
- Обед из местных национальных блюд
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- ЗА ДЕНЬ ДО НАЧАЛА ТУРА ДО 21:00 С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ МЕНЕДЖЕР И УКАЖИТ КАКОЙ ВАС БУДЕТ ЖДАТЬ ТРАНСПОРТ НА ТОЧКЕ СБОРА И КТО ВАШ ГИД
- ➤ Все локации в шаговой доступности и не требуют специальной физической подготовки
- ➤ Данная программа может подойти как для ребенка так и для людей золотого возраста. Вас ждет очень интересная и насыщенная экскурсия
- НОМЕР ТЕЛЕФОНА МЕНЕДЖЕРА 89898707971 (ПОДДЕРЖКА)