Гамсутль и Салтинский водопад

Мы посетим аул-призрак Гамсутль — дагестанский «Мачу Пикчу», расположенный на высоте 1500 метров, где насладимся уникальной архитектурой и живописным видом. После пешеходной прогулки и джипинга нас ждет обед из традиционных блюд.

Далее отправимся к Чохским террасам — древним сельскохозяйственным сооружениям, и прогуляемся по Салтинской теснине, завершая маршрут у подземного водопада, который удивляет своей загадочностью и красотой.
Гамсутль и Салтинский водопад
Гамсутль и Салтинский водопад
Гамсутль и Салтинский водопад
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 08:00

Описание экскурсии

Аул-призрак Гамсутль

Аул Гамсутль — это загадочное место, расположенное на высоте около 1500 метров над уровнем моря. Его называют аулом-призраком, так как когда-то здесь проживало множество людей, а сейчас остались лишь руины. Прогулка по этим улицам, среди старинных каменных построек, погружает в атмосферу прошлого. Здесь можно почувствовать дух времени и узнать о жизни людей, которые когда-то здесь жили.

Подземный водопад

Подземный водопад — это удивительное природное явление, которое стоит увидеть своими глазами. Он находится в пещерах, где вода срывается с высоты, создавая невероятные виды и звуки. Это место притягивает любителей приключений и тех, кто хочет насладиться красотой природы в её первозданном виде.

Салтинская теснина

Салтинская теснина — это узкое ущелье, окруженное высокими скалами. Здесь можно насладиться живописными видами и почувствовать мощь природы. Прогулка по теснине оставляет незабываемые впечатления и дарит возможность сделать потрясающие фотографии.

Чохские террасы

Чохские террасы — это уникальные архитектурные сооружения, которые представляют собой ступенчатые площадки на склонах гор. Они были построены для сельского хозяйства и сегодня являются символом гармонии человека и природы. Прогулка по террасам позволяет насладиться великолепными пейзажами и увидеть, как люди использовали природные ресурсы с уважением.

Гунибская ГЭС

Гунибская ГЭС — это не только важный объект энергетики, но и интересное место для посещения. Она расположена в живописной местности и демонстрирует достижения человеческой инженерии. Экскурсия на ГЭС дает возможность узнать о работе гидроэлектростанции и её значении для региона.

Заключение

Каждое из этих мест — это уникальная часть нашей природы и истории. Посещение этих достопримечательностей подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть мир с новой стороны. Не упустите шанс открыть для себя эти удивительные уголки!

Проводится экскурсия каждый: вторник, четверг, суббота, воскресенье в 7:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Чохские террасы
  • Гунибская ГЭС
  • Водохранилище
  • Салтинский подземный водопад и теснина
Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты в Салтинскую теснину и подземный водопад
  • Обед из местных национальных блюд
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Город Дербент, ул. Гагарина 27
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится экскурсия каждый: вторник, четверг, суббота, воскресенье в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • ЗА ДЕНЬ ДО НАЧАЛА ТУРА ДО 21:00 С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ МЕНЕДЖЕР И УКАЖИТ КАКОЙ ВАС БУДЕТ ЖДАТЬ ТРАНСПОРТ НА ТОЧКЕ СБОРА И КТО ВАШ ГИД
  • ➤ Все локации в шаговой доступности и не требуют специальной физической подготовки
  • ➤ Данная программа может подойти как для ребенка так и для людей золотого возраста. Вас ждет очень интересная и насыщенная экскурсия
  • НОМЕР ТЕЛЕФОНА МЕНЕДЖЕРА 89898707971 (ПОДДЕРЖКА)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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