Мы посетим аул-призрак Гамсутль — дагестанский «Мачу Пикчу», расположенный на высоте 1500 метров, где насладимся уникальной архитектурой и живописным видом. После пешеходной прогулки и джипинга нас ждет обед из традиционных блюд. Далее отправимся к Чохским террасам — древним сельскохозяйственным сооружениям, и прогуляемся по Салтинской теснине, завершая маршрут у подземного водопада, который удивляет своей загадочностью и красотой.

Описание экскурсии

Аул-призрак Гамсутль

Аул Гамсутль — это загадочное место, расположенное на высоте около 1500 метров над уровнем моря. Его называют аулом-призраком, так как когда-то здесь проживало множество людей, а сейчас остались лишь руины. Прогулка по этим улицам, среди старинных каменных построек, погружает в атмосферу прошлого. Здесь можно почувствовать дух времени и узнать о жизни людей, которые когда-то здесь жили.

Подземный водопад

Подземный водопад — это удивительное природное явление, которое стоит увидеть своими глазами. Он находится в пещерах, где вода срывается с высоты, создавая невероятные виды и звуки. Это место притягивает любителей приключений и тех, кто хочет насладиться красотой природы в её первозданном виде.

Салтинская теснина

Салтинская теснина — это узкое ущелье, окруженное высокими скалами. Здесь можно насладиться живописными видами и почувствовать мощь природы. Прогулка по теснине оставляет незабываемые впечатления и дарит возможность сделать потрясающие фотографии.

Чохские террасы

Чохские террасы — это уникальные архитектурные сооружения, которые представляют собой ступенчатые площадки на склонах гор. Они были построены для сельского хозяйства и сегодня являются символом гармонии человека и природы. Прогулка по террасам позволяет насладиться великолепными пейзажами и увидеть, как люди использовали природные ресурсы с уважением.

Гунибская ГЭС

Гунибская ГЭС — это не только важный объект энергетики, но и интересное место для посещения. Она расположена в живописной местности и демонстрирует достижения человеческой инженерии. Экскурсия на ГЭС дает возможность узнать о работе гидроэлектростанции и её значении для региона.

Заключение

Каждое из этих мест — это уникальная часть нашей природы и истории. Посещение этих достопримечательностей подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть мир с новой стороны. Не упустите шанс открыть для себя эти удивительные уголки!