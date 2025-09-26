Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет экскурсия в удивительные места Дагестана — села Гоор и Кахиб.



Вы сможете окунуться в атмосферу древней истории, уникальной культуры и потрясающих природных пейзажей Северного Кавказа.



Также мы посетим скальный выступ «Язык тролля», на котором получаются отличные фото и Карадахскую теснину — ущелье, прорезанное водой и временем между двумя массивными скалами. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте» 4 1 отзыв

Халилбек Ваш гид в Дербенте Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-18 человек На чём проводится На автобусе Когда Ежедневно в 06.00 3800 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Гоо́р — село в Шамильском районе Дагестана. Достопримечательности Старинные оборонительные башни гоорцев, из-за которых Гоор называют «Страной башен». Язык тролля — скальный выступ находится в Шамильском районе Дагестана, в древнем горном селе Старый Гоор. Кахиб — село призрак,очень интересное, загадочное место на территории Дагестана. По древности история старого Кахиба сопоставима с возрастом города Дербент. Историки датируют находки с этих мест периодом с 7 века до нашей эры. Экскурсия в удивительные места Дагестана — села Гоор и Кахиб — позволит вам окунуться в атмосферу древней истории, уникальной культуры и потрясающих природных пейзажей Северного Кавказа. Село Гоор, расположенное высоко в горах, славится своими древними оборонительными башнями, построенными много веков назад. Эти башни служат ярким примером традиционного дагестанского зодчества и напоминают о богатой военной истории региона. Удивительно сохранившиеся постройки поражают своей простотой и функциональностью, демонстрируя высокую инженерную мысль предков. Рядом находится Кахиб, живописная деревня, окруженная величественными горами и лесами. Здесь вас ждет знакомство с местными традициями, гостеприимством жителей и самобытной кухней горцев. Прогуливаясь узкими улочками деревни, можно увидеть древние мечети, украшенные резьбой и росписями, а также насладиться видами горных вершин и долин. Во время экскурсии вы сможете посетить местные музеи, ознакомиться с бытом и культурой местных народов, попробовать традиционные блюда и напитки, такие как чихиртма, хинкали и знаменитый чай из горных трав. Это путешествие станет незабываемым опытом, наполненным новыми впечатлениями и яркими эмоциями. Карадахская теснина расположена в восточной части Дагестана, вблизи селения Хучни. Она представляет собой узкое и глубокое ущелье длиной около 800 метров, прорезанное водой и временем между двумя массивными скалами высотой свыше 100 метров каждая. Выберите эту экскурсию, чтобы почувствовать дух Кавказских гор, познакомиться с жизнью коренных народов и насладиться красотой природы Дагестана! МАРШРУТ: - старый Гоор - уникальный скальный выступ "Язык тролля" - обед - село-призрак Старый Кахиб - Карадахская теснина - раннехристианский храм Датуна Важная информация: При себе необходимо иметь паспорт, удобную обувь и наличные денежные средства.

Ежедневно в 06.00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Старый Гоор

Язык тролля

Село-призрак Старый Кахиб

Раннехристианский храм Датуна

Карадахская теснина Что включено Услуги гида

Обед

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы

Джиппинг Место начала и завершения? Г. Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия) Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 06.00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Важная информация При себе необходимо иметь паспорт

Удобную обувь и наличные денежные средства Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.