Вас ждет экскурсия в удивительные места Дагестана — села Гоор и Кахиб.
Вы сможете окунуться в атмосферу древней истории, уникальной культуры и потрясающих природных пейзажей Северного Кавказа.
Также мы посетим скальный выступ «Язык тролля», на котором получаются отличные фото и Карадахскую теснину — ущелье, прорезанное водой и временем между двумя массивными скалами.
Описание экскурсииГоо́р — село в Шамильском районе Дагестана. Достопримечательности Старинные оборонительные башни гоорцев, из-за которых Гоор называют «Страной башен». Язык тролля — скальный выступ находится в Шамильском районе Дагестана, в древнем горном селе Старый Гоор. Кахиб — село призрак,очень интересное, загадочное место на территории Дагестана. По древности история старого Кахиба сопоставима с возрастом города Дербент. Историки датируют находки с этих мест периодом с 7 века до нашей эры. Экскурсия в удивительные места Дагестана — села Гоор и Кахиб — позволит вам окунуться в атмосферу древней истории, уникальной культуры и потрясающих природных пейзажей Северного Кавказа. Село Гоор, расположенное высоко в горах, славится своими древними оборонительными башнями, построенными много веков назад. Эти башни служат ярким примером традиционного дагестанского зодчества и напоминают о богатой военной истории региона. Удивительно сохранившиеся постройки поражают своей простотой и функциональностью, демонстрируя высокую инженерную мысль предков. Рядом находится Кахиб, живописная деревня, окруженная величественными горами и лесами. Здесь вас ждет знакомство с местными традициями, гостеприимством жителей и самобытной кухней горцев. Прогуливаясь узкими улочками деревни, можно увидеть древние мечети, украшенные резьбой и росписями, а также насладиться видами горных вершин и долин. Во время экскурсии вы сможете посетить местные музеи, ознакомиться с бытом и культурой местных народов, попробовать традиционные блюда и напитки, такие как чихиртма, хинкали и знаменитый чай из горных трав. Это путешествие станет незабываемым опытом, наполненным новыми впечатлениями и яркими эмоциями. Карадахская теснина расположена в восточной части Дагестана, вблизи селения Хучни. Она представляет собой узкое и глубокое ущелье длиной около 800 метров, прорезанное водой и временем между двумя массивными скалами высотой свыше 100 метров каждая. Выберите эту экскурсию, чтобы почувствовать дух Кавказских гор, познакомиться с жизнью коренных народов и насладиться красотой природы Дагестана! МАРШРУТ: - старый Гоор - уникальный скальный выступ "Язык тролля" - обед - село-призрак Старый Кахиб - Карадахская теснина - раннехристианский храм Датуна Важная информация: При себе необходимо иметь паспорт, удобную обувь и наличные денежные средства.
Ежедневно в 06.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Гоор
- Язык тролля
- Село-призрак Старый Кахиб
- Раннехристианский храм Датуна
- Карадахская теснина
Что включено
- Услуги гида
- Обед
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Джиппинг
Место начала и завершения?
Г. Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- При себе необходимо иметь паспорт
- Удобную обувь и наличные денежные средства
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
26 сен 2025
Экскурсия замечательная. Потрясающие виды старых аулов, гор и рек. Гид Татьяна рассказала много интересного про Дагестан, накормили вкуснейшим домашним обедом. А ореховая лепешка по дороге и кофе с урбечем лучше
Входит в следующие категории Дербента
