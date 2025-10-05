Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправляемся в путешествие по Дагестану: начнём с крепости «Семи братьев и одной сестры» — древнего сооружения, окутанного легендами.



Затем посетим Хучнинский водопад, а в этнографическом музее познакомимся с культурой местных народов, увидим старинные предметы быта. Далее нас ждёт экраноплан «Лунь» — впечатляющий образец советских технологий. Завершим день мастер-классом по ковроткачеству, где каждый попробует себя в этом древнем ремесле. 4 1 оценка

Халилбек Ваш гид в Дербенте Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 8 часов На чём проводится На автобусе Когда По понедельникам в 09.00По средам в 09.00По пятницам в 09.00 3400 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии ХУЧНИ Живописное село на юге Республики Дагестан центр Табасаранского района. В районе села находится древняя крепость семи братьев и одной сестры У северо-западной окраины села расположен Хучнинский водопад, популярный туристов в летнее время. ЭКРАНОПЛАН ЛУНЬ Советский ударный экраноплан-ракетоносец. Экраноплан предназначен для поражения надводных кораблей. Расположен на берегу моря возле села Авадан в Дербентском районе. На территории парка «Патриот» ПЛАН ЭКСКУРСИИ Крепость «Семи братьев и Одной сестры» Хучнинский водопад Этнографический музей Экраноплан Лунь Обед Мастер класс по изготовлению ковров ручной работы Важная информация: Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные средства.

По понедельникам в 09.00По средам в 09.00По пятницам в 09.00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крепость «Семи братьев и одной сестры»

Хучнинский водопад

Этнографический музей

Экраноплан «Лунь»

Мастер классы Что включено Услуги гида

Обед

Билет в музей Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Г. Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия) Когда и сколько длится? Когда: По понедельникам в 09.00По средам в 09.00По пятницам в 09.00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек. Важная информация Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные средства Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.