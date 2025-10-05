Отправляемся в путешествие по Дагестану: начнём с крепости «Семи братьев и одной сестры» — древнего сооружения, окутанного легендами.
Затем посетим Хучнинский водопад, а в этнографическом музее познакомимся с культурой местных народов, увидим старинные предметы быта. Далее нас ждёт экраноплан «Лунь» — впечатляющий образец советских технологий. Завершим день мастер-классом по ковроткачеству, где каждый попробует себя в этом древнем ремесле.
Затем посетим Хучнинский водопад, а в этнографическом музее познакомимся с культурой местных народов, увидим старинные предметы быта. Далее нас ждёт экраноплан «Лунь» — впечатляющий образец советских технологий. Завершим день мастер-классом по ковроткачеству, где каждый попробует себя в этом древнем ремесле.
Описание экскурсииХУЧНИ Живописное село на юге Республики Дагестан центр Табасаранского района. В районе села находится древняя крепость семи братьев и одной сестры У северо-западной окраины села расположен Хучнинский водопад, популярный туристов в летнее время. ЭКРАНОПЛАН ЛУНЬ Советский ударный экраноплан-ракетоносец. Экраноплан предназначен для поражения надводных кораблей. Расположен на берегу моря возле села Авадан в Дербентском районе. На территории парка «Патриот» ПЛАН ЭКСКУРСИИ Крепость «Семи братьев и Одной сестры» Хучнинский водопад Этнографический музей Экраноплан Лунь Обед Мастер класс по изготовлению ковров ручной работы Важная информация: Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные средства.
По понедельникам в 09.00По средам в 09.00По пятницам в 09.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость «Семи братьев и одной сестры»
- Хучнинский водопад
- Этнографический музей
- Экраноплан «Лунь»
- Мастер классы
Что включено
- Услуги гида
- Обед
- Билет в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 09.00По средам в 09.00По пятницам в 09.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные средства
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
5 окт 2025
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии из Дербента
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Групповая
Самурский лес и экраноплан «Лунь»
Начало: Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Расписание: В нечетные дни в 09.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
2900 ₽ за человека