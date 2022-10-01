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Описание
На один день мы отправимся в горы Дагестана. До этих мест не так просто добраться. Да и в селах живет не так много людей. По этой причине здесь сохранилась девственная природа, которая радует своими пейзажами.
Дикие места, необычные горные пейзажи — все это будет на нашей экскурсии. Профессиональный гид расскажет интересные истории об этих местах.
За один день вы побываете в нескольких местах:
горное село Хунзах:
120-метровый водопад Тобот.
плато Матлас с канатной дорогой зиплайн.
озеро Мочох у подножия двух горных цепей.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт (туда и обратно)
Услуги гида-проводника
Обед
Что не входит
Личные расходы
Сувениры
Место начала и завершения?
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa)
Когда и сколько длится?
Когда: вт, чт, сб, вс в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
Также нельзя брать с собой животных
С собой рекомендуется взять:
Удобная обувь
Головной убор
Солнцезащитный крем
Наличные средства
Вода
Перекус
Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
Взять с собой документ удостоверяющий личность
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 42 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
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6
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2
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1
1
Т
Татьяна Русских
1 окт 2022
Увидели замечательную природу, и это всё из того что было обещанно. Экскурсовод Расул это просто ужас, невнятная речь никаких исторических фактов, событий, вообще ничего именно об самой экскурсии, если и что-то собрался рассказать, то конца не смог сказать
Н
Наталья
21 окт 2022
Экскурсия великолепная по наполнению,прекраснейшие красивые места! Великолепный и заботливый гид Рамсул! Нам очень сильно все понравилось!
А
Александра К
3 окт 2022
Это было волшебно! Удивительно красивые места (горы, водопады, скалы)! Безумно вкусный обед (чечевичный суп, хинкал с говядиной и кукурузными шариками, курочка на углях, чуду с сыром, абрикосовая каша с льняным урбечем)! Самый лучший водитель Ахмед (отдельное спасибо за музыку!) И невероятный гид Абдул (увлекательные рассказы и любовь к родному краю не оставит равнодушным!) Все пазлы сложились в единую картину с особенной атмосферой В самое сердечко💖
П
Полина Ломова
25 сен 2022
Восхитительные красоты природы, восторг от величия гор, аккуратный и вежливый водитель, ну и, конечно, отдельная благодарность нашему гиду Денису, всегда интересно, весело, увлекательно, прекрасный человек и профессионал своего дела, без него экскурсии были бы, самыми обычными)
А
Андрей Ильин
30 сен 2022
С
Светлана Дуплий
23 сен 2022
А
Анна Чагина
21 сен 2022
А
Анастасия Фомина
17 сен 2022
Головокруженительные виды гор! Спасибо Андрею за маршрут🥰 Суперский гид🙌 Кладезь знаний и интереснейший человек! Водителю Зауру тоже отдельное спасибо за комфортное вождение!
Е
Елена Хохлова
13 сен 2022
Н
Наталия Яковлева
13 сен 2022
L
Lyubashkahmelev
13 сен 2022
Экскурсия понравилась. Она была первой в путешествии и сразу открыла все красоты Дагестана. Не утомительная. Единственный минус - в этой поездке не получили никакой информации о крае. Возможно по причине отсутствия гида в автобусе.
Н
Надежда Ковальчук
11 сен 2022
Я уже не в первый раз ездила на экскурсию с этой компанией и всегда очень позитивные впечатления. Данная экскурсия мне понравилась особенно, а именно красота природу, красота и мошь гор, которыми мы любовались на протяжении всего пути до локации. В Хунзахе нам приготовили очень вкусный обед. Хочу отметить работу нашего гида его зовут Рамсул, много исторических фактов нам рассказал, особенности местных обычаев, в вобщем я в восторге от экскурсии. Водопад Тобот и каменная чаша, это очень красиво.
Б
Бурова Галина
10 сен 2022
Ш
Шмырева Оксана
9 сен 2022
Хотелось, что бы гид больше уделял вниманияе рассказам о историки республики, о её населении, об обычаях. Экскурсия понравилась но хотелось больше общения с гидом, который мало нам о чём рассказал
В
Виктор Шириков
9 сен 2022
Ещё 27 отзывов
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