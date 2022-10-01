Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох

Хотите увидеть нетуристический Дагестан

4.6
42 отзыва
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Дербенте:
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
1 отзыв
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
на улице Гагарина в Дербенте
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
3 500 за человека
Самурский лес: изумрудная сказка России
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александра
Александра
30 отзывов
Самурский лес: изумрудная сказка России
Отыскать дикобразов, фламинго и орхидеи и искупаться в лесном озере
около вашего отеля
16 мар
17 мар
18 мар
19 мар
от 3 600 за всё до 11 чел.
Гастро-тур по Дербенту
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Нина
Нина
2 отзыва
Гастро-тур по Дербенту
Погружение в мир вкусов и ароматов национальной кухни с посещением крепости и экраноплана «Лунь»
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
5 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дербенте
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Хотите увидеть нетуристический Дагестан? Целый день мы с вами проведём в горах, в труднодоступных, но невероятно живописных местах. Вы побываете в малолюдных горных сёлах и на первозданной природе.

Опытный гид расскажет вам о 120-метровом водопаде Тобот, селе Хунзах, плато Матлас и других достопримечательностях, которые вы увидите.
Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох
Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох
Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох
Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох
Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох

Что вас ожидает 🤩

  • Хунзахское плато
  • Водопад "Тобот"
  • Водопад Итлятляр
  • Водопад Хундерилтляр
  • Цолотлинский каньон
  • Аранийская крепость
  • Матласские водопады
  • Ущелье "Каменная чаша"
  • Озеро Мочох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На один день мы отправимся в горы Дагестана. До этих мест не так просто добраться. Да и в селах живет не так много людей. По этой причине здесь сохранилась девственная природа, которая радует своими пейзажами.
Дикие места, необычные горные пейзажи — все это будет на нашей экскурсии. Профессиональный гид расскажет интересные истории об этих местах.

За один день вы побываете в нескольких местах:

горное село Хунзах:

  • 120-метровый водопад Тобот.
  • плато Матлас с канатной дорогой зиплайн.
  • озеро Мочох у подножия двух горных цепей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa)
Когда и сколько длится?
Когда: вт, чт, сб, вс в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С собой рекомендуется взять:
  • Удобная обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные средства
  • Вода
  • Перекус
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
  • Взять с собой документ удостоверяющий личность

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 42 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
6
3
2
2
1
1
1
Т
1 окт 2022
Увидели замечательную природу, и это всё из того что было обещанно. Экскурсовод Расул это просто ужас, невнятная речь никаких исторических фактов, событий, вообще ничего именно об самой экскурсии, если и что-то собрался рассказать, то конца не смог сказать
Н
21 окт 2022
Экскурсия великолепная по наполнению,прекраснейшие красивые места! Великолепный и заботливый гид Рамсул! Нам очень сильно все понравилось!
А
3 окт 2022
Это было волшебно!
Удивительно красивые места (горы, водопады, скалы)!
Безумно вкусный обед (чечевичный суп, хинкал с говядиной и кукурузными шариками, курочка на углях, чуду с сыром, абрикосовая каша с льняным урбечем)!
Самый лучший водитель Ахмед (отдельное спасибо за музыку!)
И невероятный гид Абдул (увлекательные рассказы и любовь к родному краю не оставит равнодушным!)
Все пазлы сложились в единую картину с особенной атмосферой
В самое сердечко💖
П
25 сен 2022
Восхитительные красоты природы, восторг от величия гор, аккуратный и вежливый водитель, ну и, конечно, отдельная благодарность нашему гиду Денису, всегда интересно, весело, увлекательно, прекрасный человек и профессионал своего дела, без него экскурсии были бы, самыми обычными)
А
30 сен 2022
С
23 сен 2022
А
21 сен 2022
А
17 сен 2022
Головокруженительные виды гор! Спасибо Андрею за маршрут🥰 Суперский гид🙌 Кладезь знаний и интереснейший человек! Водителю Зауру тоже отдельное спасибо за комфортное вождение!
Е
13 сен 2022
Н
13 сен 2022
L
13 сен 2022
Экскурсия понравилась. Она была первой в путешествии и сразу открыла все красоты Дагестана.
Не утомительная.
Единственный минус - в этой поездке не получили никакой информации о крае.
Возможно по причине отсутствия гида в автобусе.
Н
11 сен 2022
Я уже не в первый раз ездила на экскурсию с этой компанией и всегда очень позитивные впечатления. Данная экскурсия мне понравилась особенно, а именно красота природу, красота и мошь гор, которыми мы любовались на протяжении всего пути до локации. В Хунзахе нам приготовили очень вкусный обед. Хочу отметить работу нашего гида его зовут Рамсул, много исторических фактов нам рассказал, особенности местных обычаев, в вобщем я в восторге от экскурсии. Водопад Тобот и каменная чаша, это очень красиво.
Б
10 сен 2022
Ш
9 сен 2022
Хотелось, что бы гид больше уделял вниманияе рассказам о историки республики, о её населении, об обычаях. Экскурсия понравилась но хотелось больше общения с гидом, который мало нам о чём рассказал
В
9 сен 2022
Ещё 27 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

Групповые
На автобусе
На весь день
Природа и пейзажи
Популярные места
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дербенте
ХОРОШО
🧭
ТАМ