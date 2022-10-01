На один день мы отправимся в горы Дагестана. До этих мест не так просто добраться. Да и в селах живет не так много людей. По этой причине здесь сохранилась девственная природа, которая радует своими пейзажами.

Дикие места, необычные горные пейзажи — все это будет на нашей экскурсии. Профессиональный гид расскажет интересные истории об этих местах.

За один день вы побываете в нескольких местах:

горное село Хунзах: