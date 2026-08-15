Мы отправимся в Гамсутль. Аул-призрак, дагестанский «Мачу-Пикчу», Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, сейчас в Гамсутле остались пустые дома. Он привлекает туристов со всей России. Увидим рукотворные Чохские террасы и Салтинскую теснину.
Описание экскурсии
Путь в сердце Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана начинается. Сначала мы увидим Гунибскую ГЭС и посмотрим на плотину в окружении гор. Затем мы с вами полюбуемся на фантастические ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, немного напомнят вам рисовые террасы. Это масштабное зрелище впечатлит вас не только видами: вы поймете, насколько тяжел сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители создавали террасы лишь с помощью рук, спины и нескольких лошадиных сил. Затем мы с вами погрузимся в глубины истории Дагестана, колорит и быт горного селения. Поднимемся к дагестанскому Мачу-Пикчу — заброшенному аулу Гамсутль. Вы пройдете по пустынным улицам, услышите истории о жителях села, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, которые передаются из поколения в поколение. Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу. В переводе с аварского языка «гамсутль» переводится как «у подножья ханской крепости». Это подтверждает предположения историков о происхождении селения. По их версии, на территории хорошо защищенного аула когда-то располагался ханский дворец-крепость. На обратном пути мы спустимся в знаменитую Салтинскую теснину. Сегодня это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан. Салтинская теснина уникальна своими естественными туннелями, по которым протекает речка. Она привлекает туристов не только из России, но и со всего мира, является достопримечательностью Гунибского района и республики в целом.
Важная информация:
Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
• запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных С собой рекомендуется взять:
- удобная обувь • головной убор • солнцезащитный крем • наличные средства • вода • любой документ, удостоверяющий личность • Пешая прогулка составляет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон.
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно в 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гергебильская ГЭС
- Гунибская ГЭС
- Восхождение в Гамсутль (пешком 1.5-2 часа в одну сторону)
- Чохские террасы
- Салтинская теснина
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Обед - национальная кухня (600р-700р//чел.)
- Вход в Салитнскую теснину (100р - 200р. //чел)
- Личные расходы
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Завершение: Г. Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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