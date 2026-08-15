Путь в сердце Дагестана

Путешествие в сердце Дагестана начинается. Сначала мы увидим Гунибскую ГЭС и посмотрим на плотину в окружении гор. Затем мы с вами полюбуемся на фантастические ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, немного напомнят вам рисовые террасы. Это масштабное зрелище впечатлит вас не только видами: вы поймете, насколько тяжел сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители создавали террасы лишь с помощью рук, спины и нескольких лошадиных сил. Затем мы с вами погрузимся в глубины истории Дагестана, колорит и быт горного селения. Поднимемся к дагестанскому Мачу-Пикчу — заброшенному аулу Гамсутль. Вы пройдете по пустынным улицам, услышите истории о жителях села, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, которые передаются из поколения в поколение. Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу. В переводе с аварского языка «гамсутль» переводится как «у подножья ханской крепости». Это подтверждает предположения историков о происхождении селения. По их версии, на территории хорошо защищенного аула когда-то располагался ханский дворец-крепость. На обратном пути мы спустимся в знаменитую Салтинскую теснину. Сегодня это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан. Салтинская теснина уникальна своими естественными туннелями, по которым протекает речка. Она привлекает туристов не только из России, но и со всего мира, является достопримечательностью Гунибского района и республики в целом.

Важная информация:

Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:

не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты.

• запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных С собой рекомендуется взять: