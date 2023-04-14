Индивидуальная экскурсия
Мы отправимся в Гамсутль. Аул-призрак, дагестанский «Мачу-Пикчу», Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, сейчас в Гамсутле остались пустые дома. Он привлекает туристов со всей России. Увидим рукотворные Чохские террасы и Салтинскую теснину.
Ближайшие даты:
14
апр
апр
15
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Гергебильская ГЭС
- Гунибская ГЭС
- Восхождение в Гамсутль (пешком 1.5-2 часа в одну сторону)
- Чохские террасы
- Салтинская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путь в сердце ДагестанаПутешествие в сердце Дагестана начинается. Сначала мы увидим Гунибскую ГЭС и посмотрим на плотину в окружении гор. Затем мы с вами полюбуемся на фантастические ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, немного напомнят вам рисовые террасы. Это масштабное зрелище впечатлит вас не только видами: вы поймете, насколько тяжел сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители создавали террасы лишь с помощью рук, спины и нескольких лошадиных сил.
Затем мы с вами погрузимся в глубины истории Дагестана, колорит и быт горного селения. Поднимемся к дагестанскому Мачу-Пикчу — заброшенному аулу Гамсутль. Вы пройдете по пустынным улицам, услышите истории о жителях села, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, которые передаются из поколения в поколение. Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу. В переводе с аварского языка «гамсутль» переводится как «у подножья ханской крепости». Это подтверждает предположения историков о происхождении селения. По их версии, на территории хорошо защищенного аула когда-то располагался ханский дворец-крепость.
На обратном пути мы спустимся в знаменитую Салтинскую теснину. Сегодня это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан. Салтинская теснина уникальна своими естественными туннелями, по которым протекает речка. Она привлекает туристов не только из России, но и со всего мира, является достопримечательностью Гунибского района и республики в целом.
Важная информацияДорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
- плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
- запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- также нельзя брать с собой животных.
С собой рекомендуется взять:
- удобная обувь.
- головной убор.
- солнцезащитный крем.
- наличные средства.
- вода.
- любой документ, удостоверяющий личность.
- Пешая прогулка составляет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону. Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед - национальная кухня
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa)Завершение: г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- - плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять:
- Удобная обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Наличные средства
- Вода
- При восхождении к аулу-призраку вы можете сократить треть пути, проехав на уазиках (при наличии мест).
- Доплата составляет 500 руб. в одну сторону (вместимость 5 человек).
- Доп. расходы Салта (резиновые сапоги) 100-200 р
- Взять с собой любой документ, удостоверяющий личность. Пешая прогулка составляет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Мегафон, Билайн
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента
Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Популярные места
Ханагский водопад
Похожие туры из Дербента
Групповая
12 часов
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
Проникнуться атмосферой аула-призрака и «иноземными» видами ущелья на групповой автобусной экскурсии
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а
14 апр
15 апр
17 апр
19 апр
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
Г. Дербент ул. Ленина 41
Завтра
15 апр
18 апр
20 апр
3 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
г. Дербент Х. Тагиева 4а
14 апр
15 апр
17 апр
19 апр
35002 800₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании