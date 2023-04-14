Индивидуальная экскурсия: Гамсутль и Салтинская теснина

Индивидуальная экскурсия

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы отправимся в Гамсутль. Аул-призрак, дагестанский «Мачу-Пикчу», Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, сейчас в Гамсутле остались пустые дома. Он привлекает туристов со всей России. Увидим рукотворные Чохские террасы и Салтинскую теснину.
Индивидуальная экскурсия: Гамсутль и Салтинская теснина
Индивидуальная экскурсия: Гамсутль и Салтинская теснина
Индивидуальная экскурсия: Гамсутль и Салтинская теснина
Индивидуальная экскурсия: Гамсутль и Салтинская теснина
Индивидуальная экскурсия: Гамсутль и Салтинская теснина
Индивидуальная экскурсия: Гамсутль и Салтинская теснина
Индивидуальная экскурсия: Гамсутль и Салтинская теснина
Ближайшие даты:
14
апр
15
апр
17
апр
18
апр
19
апр
20
апр
21
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Гергебильская ГЭС
  • Гунибская ГЭС
  • Восхождение в Гамсутль (пешком 1.5-2 часа в одну сторону)
  • Чохские террасы
  • Салтинская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путь в сердце ДагестанаПутешествие в сердце Дагестана начинается. Сначала мы увидим Гунибскую ГЭС и посмотрим на плотину в окружении гор. Затем мы с вами полюбуемся на фантастические ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, немного напомнят вам рисовые террасы. Это масштабное зрелище впечатлит вас не только видами: вы поймете, насколько тяжел сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители создавали террасы лишь с помощью рук, спины и нескольких лошадиных сил.
Затем мы с вами погрузимся в глубины истории Дагестана, колорит и быт горного селения. Поднимемся к дагестанскому Мачу-Пикчу — заброшенному аулу Гамсутль. Вы пройдете по пустынным улицам, услышите истории о жителях села, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, которые передаются из поколения в поколение. Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу. В переводе с аварского языка «гамсутль» переводится как «у подножья ханской крепости». Это подтверждает предположения историков о происхождении селения. По их версии, на территории хорошо защищенного аула когда-то располагался ханский дворец-крепость.
На обратном пути мы спустимся в знаменитую Салтинскую теснину. Сегодня это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан. Салтинская теснина уникальна своими естественными туннелями, по которым протекает речка. Она привлекает туристов не только из России, но и со всего мира, является достопримечательностью Гунибского района и республики в целом.

Важная информацияДорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:

  • не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
  • плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
  • запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
  • также нельзя брать с собой животных.

С собой рекомендуется взять:

  • удобная обувь.
  • головной убор.
  • солнцезащитный крем.
  • наличные средства.
  • вода.
  • любой документ, удостоверяющий личность.
  • Пешая прогулка составляет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону. Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед - национальная кухня
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4я (рядом ресторан Villa)
Завершение: г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • - плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С собой рекомендуется взять:
  • Удобная обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные средства
  • Вода
  • При восхождении к аулу-призраку вы можете сократить треть пути, проехав на уазиках (при наличии мест).
  • Доплата составляет 500 руб. в одну сторону (вместимость 5 человек).
  • Доп. расходы Салта (резиновые сапоги) 100-200 р
  • Взять с собой любой документ, удостоверяющий личность. Пешая прогулка составляет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Мегафон, Билайн
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Популярные места
Ханагский водопад

Похожие туры из Дербента

В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
Проникнуться атмосферой аула-призрака и «иноземными» видами ущелья на групповой автобусной экскурсии
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а
14 апр
15 апр
17 апр
19 апр
3 500 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
Г. Дербент ул. Ленина 41
Завтра
15 апр
18 апр
20 апр
3 000 за человека
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
58 отзывов
Популярное предложение
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
г. Дербент Х. Тагиева 4а
14 апр
15 апр
17 апр
19 апр
35002 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дербенте
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ