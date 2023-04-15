Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Дербента

Джиппинг в горах Дагестана: экскурсия из Дербента в Старый Кахиб и Старый Гоор

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Ответы на вопросы
Настоящий восточный дух Дагестана можно прочувствовать, оказавшись в горах. Скалы, старинные башни, древние селения раскроются перед вами во всей своей красе по ходу маршрута.

Вы узнаете местные легенды, связанные с дагестанским Языком тролля, окажитесь наедине с чарующей природой и окунетесь в историю республики, посетив старинные христианские храмы.
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Дербента
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Дербента
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Дербента
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Дербента
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Дербента
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Дербента
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Старый Гоор
  • Орлиный выступ
  • Лицо горянки
  • Язык тролля
  • Старый Кахиб
  • Древний храм в селе Датуна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Один день в горах ДагестанаЭтот тур познакомит вас с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями! Мы поднимемся на местный Язык тролля — пятиметровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор, узнаем легенды, связанные с этим памятником природы, и восхитимся раскрывающейся панорамой местных красот. Увидим древние христианские храмы и оборонительные башни, посетим старинные селения, где до сих пор чтут традиции предков, а также проникнемся красотой величественных снежных гор. Важная информация С собой рекомендуется взять:
  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Удобную обувь.
  • Головной убор.
  • Солнцезащитный крем.
  • Наличные средства.
  • Вода.
  • Перекус.

Ежедневно в 6:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед — национальная кухня
  • Джиппинг
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, 4а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных.
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн, Мегафон
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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