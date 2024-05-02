Настоящий восточный дух Дагестана можно прочувствовать, оказавшись в горах. Скалы, старинные башни, древние селения раскроются перед вами во всей своей красе по ходу маршрута.
Вы узнаете местные легенды, связанные с дагестанским Языком тролля, окажитесь наедине с чарующей природой и окунетесь в историю республики, посетив старинные христианские храмы.
Вы узнаете местные легенды, связанные с дагестанским Языком тролля, окажитесь наедине с чарующей природой и окунетесь в историю республики, посетив старинные христианские храмы.
Описание экскурсии
Один день в горах ДагестанаЭтот тур познакомит вас с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями! Мы поднимемся на местный Язык тролля — пятиметровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор, узнаем легенды, связанные с этим памятником природы, и восхитимся раскрывающейся панорамой местных красот. Увидим древние христианские храмы и оборонительные башни, посетим старинные селения, где до сих пор чтут традиции предков, а также проникнемся красотой величественных снежных гор. Важная информация С собой рекомендуется взять:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Вода.
- Перекус. Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно в 6:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гоцатлинское водохранилище
- Старый Гоор
- Выступ «Орлиный»
- Выступ «Лицо горянки»
- Выступ «Язык Тролля»
- Старый Кахиб
- Датуна
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Обед - национальная кухня (600р-700р//чел.)
- Джиппинг
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Завершение: Г. Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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