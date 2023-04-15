Документ, удостоверяющий личность.

Удобную обувь.

Головной убор.

Солнцезащитный крем.

Наличные средства.

Вода.

Перекус.

Один день в горах ДагестанаЭтот тур познакомит вас с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями! Мы поднимемся на местный Язык тролля — пятиметровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор, узнаем легенды, связанные с этим памятником природы, и восхитимся раскрывающейся панорамой местных красот. Увидим древние христианские храмы и оборонительные башни, посетим старинные селения, где до сих пор чтут традиции предков, а также проникнемся красотой величественных снежных гор. Важная информация С собой рекомендуется взять: