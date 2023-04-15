Джиппинг в горах Дагестана: экскурсия из Дербента в Старый Кахиб и Старый Гоор
Настоящий восточный дух Дагестана можно прочувствовать, оказавшись в горах. Скалы, старинные башни, древние селения раскроются перед вами во всей своей красе по ходу маршрута.
Вы узнаете местные легенды, связанные с дагестанским Языком тролля, окажитесь наедине с чарующей природой и окунетесь в историю республики, посетив старинные христианские храмы.
Вы узнаете местные легенды, связанные с дагестанским Языком тролля, окажитесь наедине с чарующей природой и окунетесь в историю республики, посетив старинные христианские храмы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Старый Гоор
- Орлиный выступ
- Лицо горянки
- Язык тролля
- Старый Кахиб
- Древний храм в селе Датуна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Один день в горах ДагестанаЭтот тур познакомит вас с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями! Мы поднимемся на местный Язык тролля — пятиметровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор, узнаем легенды, связанные с этим памятником природы, и восхитимся раскрывающейся панорамой местных красот. Увидим древние христианские храмы и оборонительные башни, посетим старинные селения, где до сих пор чтут традиции предков, а также проникнемся красотой величественных снежных гор. Важная информация С собой рекомендуется взять:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Вода.
- Перекус.
Ежедневно в 6:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед — национальная кухня
- Джиппинг
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, 4а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн, Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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