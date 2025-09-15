Вы узнаете богатую историю заброшенного аула. Услышите об этнических корнях кахибцев, их языке и традициях. А также увидите природную достопримечательность — Язык тролля.
Старый Кахиб на вершине горы
Это место похоже на музей под открытым небом. Здесь сохранились руины древних домов-крепостей, узкие улочки и сторожевые башни — немые свидетели тревожных времён, когда городу приходилось обороняться от врагов.
Новый Кахиб у подножия горы
Заглянем в современный Кахиб — село с жилыми домами, школой, мечетью и всей необходимой инфраструктурой. На фоне руин старого аула особенно ярко ощущается контраст: новое соседствует с традиционным, и именно это делает Кахиб таким интересным для понимания и исследования.
Секреты древних башен
Вы рассмотрите башни, которые веками возвышаются над просторами Кахиба. Ветер, проносящийся сквозь их бойницы, словно несёт с собой эхо голосов древних мастеров — их имён мы уже не знаем, но их гений по-прежнему живёт в этих каменных сооружениях.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
Отдельно оплачивается обед — от 700 ₽ за чел.
На каждой локации мы пробудем от 1 часа до 1,5 часов
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В точке сбора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 51 туриста
С нами Дагестан откроется с другой стороны: вы увидите самые красивые места региона, насладитесь национальной кухней и будете поражены гостеприимством горцев. Мы докажем вам, что для отдыха стоит выбирать именно Дагестан!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
Интересная экскурсия. Горы великолепны
