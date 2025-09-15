Кахиб - это место, где история и культура переплетаются в уникальном симбиозе. Групповая экскурсия предлагает погружение в мир древних традиций и обычаев.Посетители увидят старый аул на вершине горы, познакомятся с

его богатой историей и узнают о жизни современных кахибцев. В программе также посещение аула Гоор и природной достопримечательности - Языка тролля. Это путешествие подарит незабываемые эмоции и впечатления от знакомства с самобытной культурой Дагестана

Описание экскурсии

Кахибский аул Гоор и Язык тролля

Вы узнаете богатую историю заброшенного аула. Услышите об этнических корнях кахибцев, их языке и традициях. А также увидите природную достопримечательность — Язык тролля.

Старый Кахиб на вершине горы

Это место похоже на музей под открытым небом. Здесь сохранились руины древних домов-крепостей, узкие улочки и сторожевые башни — немые свидетели тревожных времён, когда городу приходилось обороняться от врагов.

Новый Кахиб у подножия горы

Заглянем в современный Кахиб — село с жилыми домами, школой, мечетью и всей необходимой инфраструктурой. На фоне руин старого аула особенно ярко ощущается контраст: новое соседствует с традиционным, и именно это делает Кахиб таким интересным для понимания и исследования.

Секреты древних башен

Вы рассмотрите башни, которые веками возвышаются над просторами Кахиба. Ветер, проносящийся сквозь их бойницы, словно несёт с собой эхо голосов древних мастеров — их имён мы уже не знаем, но их гений по-прежнему живёт в этих каменных сооружениях.

