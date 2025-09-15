Аул Кахиб из Дербента: каменная летопись Дагестана

Откройте для себя Кахиб, где история оживает на каждом шагу. Прогулка по старому аулу и посещение Языка тролля оставят незабываемые впечатления
Кахиб - это место, где история и культура переплетаются в уникальном симбиозе. Групповая экскурсия предлагает погружение в мир древних традиций и обычаев.

Посетители увидят старый аул на вершине горы, познакомятся с
его богатой историей и узнают о жизни современных кахибцев. В программе также посещение аула Гоор и природной достопримечательности - Языка тролля.

Это путешествие подарит незабываемые эмоции и впечатления от знакомства с самобытной культурой Дагестана

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Потрясающие виды на горы
  • 🏛️ Исторические руины и башни
  • 🕌 Погружение в культуру и традиции
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 🌄 Посещение Языка тролля
Аул Кахиб из Дербента: каменная летопись Дагестана

Что можно увидеть

  • Старый Кахиб
  • Новый Кахиб
  • Аул Гоор
  • Язык тролля

Описание экскурсии

Кахибский аул Гоор и Язык тролля

Вы узнаете богатую историю заброшенного аула. Услышите об этнических корнях кахибцев, их языке и традициях. А также увидите природную достопримечательность — Язык тролля.

Старый Кахиб на вершине горы

Это место похоже на музей под открытым небом. Здесь сохранились руины древних домов-крепостей, узкие улочки и сторожевые башни — немые свидетели тревожных времён, когда городу приходилось обороняться от врагов.

Новый Кахиб у подножия горы

Заглянем в современный Кахиб — село с жилыми домами, школой, мечетью и всей необходимой инфраструктурой. На фоне руин старого аула особенно ярко ощущается контраст: новое соседствует с традиционным, и именно это делает Кахиб таким интересным для понимания и исследования.

Секреты древних башен

Вы рассмотрите башни, которые веками возвышаются над просторами Кахиба. Ветер, проносящийся сквозь их бойницы, словно несёт с собой эхо голосов древних мастеров — их имён мы уже не знаем, но их гений по-прежнему живёт в этих каменных сооружениях.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Отдельно оплачивается обед — от 700 ₽ за чел.
  • На каждой локации мы пробудем от 1 часа до 1,5 часов
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В точке сбора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат
Марат — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 51 туриста
С нами Дагестан откроется с другой стороны: вы увидите самые красивые места региона, насладитесь национальной кухней и будете поражены гостеприимством горцев. Мы докажем вам, что для отдыха стоит выбирать именно Дагестан!

Отзывы и рейтинг

И
Интересная экскурсия. Горы великолепны

Входит в следующие категории Дербента

2900 ₽ за человека