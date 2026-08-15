Село Ахты особенно примечательно своими окрестностями: ротонда, итальянский мост — все эти роскошные достопримечательности не ожидаешь увидеть в таком неприметном месте. Однако именно благодаря этому Ахты поражает туристов своей архитектурной красотой.
Приятным бонусом от прогулки становится посещение термальных источников, известных своими целебными свойствами.
А если вы хотите получше узнать историю аула, вас ждет увлекательная экскурсия в местном краеведческом музее.
Приятным бонусом от прогулки становится посещение термальных источников, известных своими целебными свойствами.
А если вы хотите получше узнать историю аула, вас ждет увлекательная экскурсия в местном краеведческом музее.
Описание экскурсииЗнаковые места села Ахты При посещении села Ахты невозможно не заметить на вершине горы изящную ротонду. Из исторического квартала древнего села к ротонде ведет лестница из 222 ступеней. Сказание гласит, что в горе Келез-хев хранится «не знавший поражений» легендарный меч лезгинского богатыря Шарвили. Беседка на горе — это дань памяти жителей села своему бесстрашному земляку. Мост Джиорса и Дебернарди — это знаменитый двухарочный железобетонный мост, построенный английским и бельгийским инженерами в 1915 г. по итальянскому проекту (в народе его называют «итальянский мост»). Говорят, что в мире всего два таких моста, построенных ими: один в Ахтах, другой — где-то в Европе. Вас ожидает незабываемая прогулка по старой части села, а также обед в лучших традициях национальной кухни Южного Дагестана. Мост желаний и серные бани Второй мост «Идрисан» построен местным инженером Идрисом Юнусовым в 1936 г. Он расположен немного выше итальянского моста и проходит над рекой Ахты-чай. Туристы на этом мосту загадывают желания, отсюда и второе название — «мост желаний». Термальные ванны — знаменитые ахтынские горячие источники, расположены в великолепной долине реки Ахты-чай на высоте более 1000 м. над уровнем моря. Ахтынские термальные источники очень популярны как среди местных жителей, так и среди туристов, приезжающих в прекрасный Дагестан. И в заключении, мы посетим историко-краеведческий музей, который является одним из лучших сельских музеев в России. С собой необходимо взять:• Документ, удостоверяющий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Наличные средства.
- Вода.
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно в 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ротонда «Шарвили»
- Мост «Джиорса и Дебернарди»
- Прогулка по старой части села
- Мост «Идрисан»
- Термальные ванны
- Музей культуры и искусства
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Обед - национальная кухня (700-800р//чел.)
- Вход в музей (100р//чел.)
- Вход в термальные ванны (200р//чел)
- Гид в музее (500р/группа)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Завершение: Г. Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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