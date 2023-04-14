Село Ахты особенно примечательно своими окрестностями: ротонда, итальянский мост — все эти роскошные достопримечательности не ожидаешь увидеть в таком неприметном месте. Однако именно благодаря этому Ахты поражает туристов своей архитектурной красотой.
Приятным бонусом от прогулки становится посещение термальных источников, известных своими целебными свойствами.
А если вы хотите получше узнать историю аула, вас ждет увлекательная экскурсия в местном краеведческом музее.
Приятным бонусом от прогулки становится посещение термальных источников, известных своими целебными свойствами.
А если вы хотите получше узнать историю аула, вас ждет увлекательная экскурсия в местном краеведческом музее.
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Что вас ожидает:
- Ротонда «Шарвили»
- Мост «Джиорса и Дебернарди»
- Прогулка по старой части села
- Мост «Идрисан»
- Термальные бани
- Музей культуры и искусства
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знаковые места села Ахты При посещении села Ахты невозможно не заметить на вершине горы изящную ротонду. Из исторического квартала древнего села к ротонде ведет лестница из 222 ступеней. Сказание гласит, что в горе Келез-хев хранится «не знавший поражений» легендарный меч лезгинского богатыря Шарвили. Беседка на горе — это дань памяти жителей села своему бесстрашному земляку.
Мост Джиорса и Дебернарди — это знаменитый двухарочный железобетонный мост, построенный английским и бельгийским инженерами в 1915 г. по итальянскому проекту (в народе его называют «итальянский мост»). Говорят, что в мире всего два таких моста, построенных ими: один в Ахтах, другой — где-то в Европе.
Вас ожидает незабываемая прогулка по старой части села, а также обед в лучших традициях национальной кухни Южного Дагестана. Мост желаний и серные бани Второй мост «Идрисан» построен местным инженером Идрисом Юнусовым в 1936 г. Он расположен немного выше итальянского моста и проходит над рекой Ахты-чай. Туристы на этом мосту загадывают желания, отсюда и второе название — «мост желаний».
Термальные бани — знаменитые ахтынские горячие источники, расположены в великолепной долине реки Ахты-чай на высоте более 1000 м. над уровнем моря. Их другое название — «серные бани». Ахтынские термальные источники очень популярны как среди местных жителей, так и среди туристов, приезжающих в прекрасный Дагестан.
И в заключении, мы посетим историко-краеведческий музей, который является одним из лучших сельских музеев в России. С собой необходимо взять:• Документ, удостоверяющий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Наличные средства.
- Вода.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед — национальная кухня
- Вход в музей
- Вход в термальные бани
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Дербент Х. Тагиева 4а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
- Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- Также нельзя брать с собой животных.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн, Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании