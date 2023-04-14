Знаковые места села Ахты При посещении села Ахты невозможно не заметить на вершине горы изящную ротонду. Из исторического квартала древнего села к ротонде ведет лестница из 222 ступеней. Сказание гласит, что в горе Келез-хев хранится «не знавший поражений» легендарный меч лезгинского богатыря Шарвили. Беседка на горе — это дань памяти жителей села своему бесстрашному земляку.

Мост Джиорса и Дебернарди — это знаменитый двухарочный железобетонный мост, построенный английским и бельгийским инженерами в 1915 г. по итальянскому проекту (в народе его называют «итальянский мост»). Говорят, что в мире всего два таких моста, построенных ими: один в Ахтах, другой — где-то в Европе.

Вас ожидает незабываемая прогулка по старой части села, а также обед в лучших традициях национальной кухни Южного Дагестана. Мост желаний и серные бани Второй мост «Идрисан» построен местным инженером Идрисом Юнусовым в 1936 г. Он расположен немного выше итальянского моста и проходит над рекой Ахты-чай. Туристы на этом мосту загадывают желания, отсюда и второе название — «мост желаний».

Термальные бани — знаменитые ахтынские горячие источники, расположены в великолепной долине реки Ахты-чай на высоте более 1000 м. над уровнем моря. Их другое название — «серные бани». Ахтынские термальные источники очень популярны как среди местных жителей, так и среди туристов, приезжающих в прекрасный Дагестан.

И в заключении, мы посетим историко-краеведческий музей, который является одним из лучших сельских музеев в России. С собой необходимо взять:• Документ, удостоверяющий личность.