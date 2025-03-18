Дербент: история и современность

Откройте для себя Дербент — самый южный и один из самых древних городов России.

Исторические корни этого города уходят на 5000 лет в прошлое, несмотря на официальную дату основания в 2000 лет.

Погрузитесь в богатую историю и уникальную атмосферу, которая подарит вам незабываемые впечатления и эмоции.
Дербент: история и современность
Дербент: история и современность
Дербент: история и современность
Ближайшие даты:
18
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мар
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Дербент: Историческое Наследие России

Дербент — это не просто город, а настоящая сокровищница истории. Считающийся самым южным и одним из древнейших городов России, он официально отмечает свой 2000-летний юбилей. Однако археологические находки свидетельствуют о том, что его история может насчитывать около 5000 лет. Это место подарит вам множество эмоций и незабываемых впечатлений!

Крепость Нарын-Кала

Наша первая остановка — старинная крепость Нарын-Кала. Это одна из главных достопримечательностей Республики Дагестан, которая поражает своим величием и историческим значением. Прогулка по ее стенам позволит вам ощутить дух древности и представить, как здесь проходили важные события.

Джума-мечеть

Следующим пунктом нашего путешествия станет старая часть города, где находится Джума-мечеть. Эта мечеть является самой древней не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Ее архитектура и атмосфера перенесут вас в далекое прошлое, позволяя глубже понять культуру и традиции региона.

Церковь Святого Всеспасителя

Мы также посетим Церковь Святого Всеспасителя, расположенную в армянском квартале. Эта церковь была построена на месте часовни, где в 1850-е годы находился в ссылке армянский ученый Г. М. Сундукян. Ее история и архитектура делают это место особенно значимым для понимания культурного многообразия Дербента.

Военный корабль "Лунь"

Не упустите возможность увидеть уникальный военный корабль "Лунь", который стал визитной карточкой Дербента. Этот музейный экспонат расскажет вам о морской истории региона и его военном прошлом.

Погружение в Историю

Во время нашей поездки вы сможете погрузиться в многовековую историю Дербента и познакомиться с его уникальными достопримечательностями. Каждое из этих мест хранит в себе множество историй и тайн, которые ждут, чтобы их раскрыли. Откройте для себя Дербент и его богатое наследие!

Ежедневно. Время начала экскурсии согласовывается заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цитадель Нарын-кала
  • Армянская церковь
  • Набережная Дербента
  • Дербентская Джума
  • Музей «Девичья баня»
  • Старый город «Магалы»
  • Домик Петра I
  • Экраноплан «Лунь»
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу с места вашего проживания
Завершение: По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Берите с собой солнцезащитные очки и крем
  • Одевайтесь по погоде. Бутылка воды будет😉
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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