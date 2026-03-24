Мы отправимся в Шамильский район к легендарным селениям, которые веками служили неприступными крепостями.
Вы увидите знаменитый Язык Тролля, пройдёте по заброшенным улочкам старых аулов, заглянете в прошлое горцев и увидите памятник раннего христианства. Мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.
Вы увидите знаменитый Язык Тролля, пройдёте по заброшенным улочкам старых аулов, заглянете в прошлое горцев и увидите памятник раннего христианства. Мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.
Описание экскурсии
6:15–10:10 — дорога из Дербента и переезд в Шамильский район. По договорённости заедем за участниками в Избербаш.
По пути вы услышите о Дагестане, его народах, традициях и сложной истории горных обществ
10:00–11:00 — прогулка по аулам Кахиб и Гоор
- Вы побываете в старом и новом Кахибе, а также в древнем Гооре — месте, где сохранились оборонительные башни, жилые дома и хозяйственные постройки
- Мы расскажем, как строились эти селения, кто здесь жил и почему аулы считались неприступными
- Остановимся на краю ущелья, чтобы увидеть горные хребты
11:00–12:30 — посещение Языка Тролля и Языка Шайтана
- Вы увидите природный каменный выступ, который как балкон, нависает над пропастью. Его форма и расположение создают ощущение полёта над горами и делают это место одной из самых впечатляющих фотолокаций Дагестана
- Мы подойдём и к менее известному, но не менее выразительному скальному выступу, который называют Язык Шайтана
13:00–14:00 — обед в Кахибе в окружении горных пейзажей
14:20–15:00 — посещение храма в селе Датуна
- Вы увидите самый древний христианский храм на территории Дагестана
- Познакомитесь с его историей, особенностями архитектуры и ролью христианства на Кавказе
15:00–16:00 — свободное время. Храм расположен в живописном ущелье
16:20–19:20 — обратный путь в Дербент. В высокий сезон из-за загруженности трассы дорога может занять около 4 часов. Сделаем остановки у Гоцатлинского водохранилища и на смотровых площадках для фото
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников. По запросу установим детские кресла
- Джиппинг в Гоор Кахиб входит в стоимость
- Дополнительно оплачивается обед до 700 ₽ за чел. (можно разделить на двоих, т. к. порции очень щедрые)
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Перекус и воду
- Средства от укачивания
- Дождевик или головной убор с солнцезащитным кремом (по погоде)
- Удобную обувь – без каблуков и высокой платформы
- Документ, удостоверяющий личность (можно фото)
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный 12+
|3700 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры любого возраста
|3600 ₽
|Дети от 4 до 11 лет
|3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Агаисиева
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 405 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Дата посещения: 19 мар 2026
Добрый день! 19 марта 2026 состоялась экскурсия с Абдурахманом. Хотелось бы выразить искреннюю благодарность за насыщенную программу, комфортную атмосферу, аккуратную поездку, внимание гида к каждому участнику экскурсии. Он познакомил с
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Брали тур на один день. Дорога довольно большая и всё время в пути гид рассказывал о Дагестане, о традициях, людях, жизни в Дагестане. Благодаря его интересному рассказу, несколько часов в
Вам был полезен этот отзыв?
С
Впечатления потрясающие после посещения этих мест. Очень комфортно, что группа была небольшая. Дорога, конечно выматывает, но это не зависит от организаторов
Вам был полезен этот отзыв?
А
Интересная экскурсия, много информации, душевные люди, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии на «Из Дербента - к Языку Тролля, в заброшенный Кахиб и храм Датуна»
Групповая
до 16 чел.
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Погрузитесь в историю Дагестана, посетив древние аулы Гоор и Кахиб, и сделайте уникальные фото на Языке Тролля. Гид расскажет интересные факты и легенды
Начало: Г. Дербент г. Избербаш г. Каспийск г. Махачкала
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
28 июн в 07:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 700 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
28 июн в 06:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: один из древнейших в мире
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
28 июн в 09:00
29 июн в 09:00
2000 ₽ за человека
3700 ₽ за человека