Мы отправимся в Шамильский район к легендарным селениям, которые веками служили неприступными крепостями. Вы увидите знаменитый Язык Тролля, пройдёте по заброшенным улочкам старых аулов, заглянете в прошлое горцев и увидите памятник раннего христианства. Мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.

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Описание экскурсии

6:15–10:10 — дорога из Дербента и переезд в Шамильский район. По договорённости заедем за участниками в Избербаш.

По пути вы услышите о Дагестане, его народах, традициях и сложной истории горных обществ

10:00–11:00 — прогулка по аулам Кахиб и Гоор

Вы побываете в старом и новом Кахибе, а также в древнем Гооре — месте, где сохранились оборонительные башни, жилые дома и хозяйственные постройки

Мы расскажем, как строились эти селения, кто здесь жил и почему аулы считались неприступными

Остановимся на краю ущелья, чтобы увидеть горные хребты

11:00–12:30 — посещение Языка Тролля и Языка Шайтана

Вы увидите природный каменный выступ, который как балкон, нависает над пропастью. Его форма и расположение создают ощущение полёта над горами и делают это место одной из самых впечатляющих фотолокаций Дагестана

Мы подойдём и к менее известному, но не менее выразительному скальному выступу, который называют Язык Шайтана

13:00–14:00 — обед в Кахибе в окружении горных пейзажей

14:20–15:00 — посещение храма в селе Датуна

Вы увидите самый древний христианский храм на территории Дагестана

Познакомитесь с его историей, особенностями архитектуры и ролью христианства на Кавказе

15:00–16:00 — свободное время. Храм расположен в живописном ущелье

16:20–19:20 — обратный путь в Дербент. В высокий сезон из-за загруженности трассы дорога может занять около 4 часов. Сделаем остановки у Гоцатлинского водохранилища и на смотровых площадках для фото

Организационные детали

Поездка проходит на минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников. По запросу установим детские кресла

Джиппинг в Гоор Кахиб входит в стоимость

Дополнительно оплачивается обед до 700 ₽ за чел. (можно разделить на двоих, т. к. порции очень щедрые)

С вами будет один из гидов нашей команды