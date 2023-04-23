Легендарный Сулакский каньон

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Наше путешествие мы начинаем с потрясающих мест, и открывает его поездка в легендарный Сулакский каньон. По дороге нас ждет золотой памятник Дагестана Бархан-Сарыкум. Обед мы организовали на одной из лучших форелевых ферм. Со смотровой площадки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака. В конце вас ждет катание на катере по водохранилищу и заезд в Большой каньон.
Легендарный Сулакский каньон
Легендарный Сулакский каньон
Легендарный Сулакский каньон
Легендарный Сулакский каньон
Легендарный Сулакский каньон
Легендарный Сулакский каньон
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Сулакский каньон
  • Черкесское водохранилище
  • Бархан Сарыкум
  • Смотровая Площадка в Дубках
  • Смотровая Площадка" ЯЗЫК ТРОЛЛЯ"
  • Форелевое хозяйство" ГЛАВ РЫБА"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Начало путешествия

Наше путешествие мы начинаем с потрясающих мест, и открывает его поездка в легендарный Сулакский каньон. Он является не только самым глубочайшим каньоном в Европе, но и одной из главных природных достопримечательностей Дагестана.

По дороге на Сулакский каньон

По дороге нас ждет золотой памятник Дагестана Бархан-сарыкум. Побываем в мини-пустыне, сделаем прекрасные фотографии, побегаем по песку, получим заряд энергии от здешней обстановки.
Обед мы организовали на одной из лучших форелевых ферм. Вы сможете попробовать самую свежую, полезную и натуральную рыбу. Это место получает с каждым днём всё больше и больше положительных отзывов.
Далее поедем до самой верхней точки каньона в пгт. Дубки. Со смотровой площадки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой каньона.

Смотровая площадка «Язык тролля»

Самое интересное оставим на конец. Вас ждет катание на катере по водохранилищу и заезд в Большой каньон, где можно сделать сказочные фотографии на память.
После всех приключений и культурных наслаждений, мы едем ОБРАТНО

Каждый день в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • ОБЕД ФОРЕЛЬЮ
  • КАТАНИЕ НА КАТЕРЕ
  • ТРАНСФЕР
  • СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИДА
Что не входит
  • Завтраки
  • Входные билеты на верхнюю точку Бархана (при желании 150 р)
Место начала и завершения?
г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
  • ЗА ДЕНЬ ДО НАЧАЛА ТУРА ДО 21:00 С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ МЕНЕДЖЕР И УКАЖИТ КАКОЙ ВАС БУДЕТ ЖДАТЬ ТРАНСПОРТ НА ТОЧКЕ СБОРА И КТО ВАШ ГИД!
  • НОМЕР ТЕЛЕФОНА МЕНЕДЖЕРА 89898707971 (ПОДДЕРЖКА)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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