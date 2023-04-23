Начало путешествия

Наше путешествие мы начинаем с потрясающих мест, и открывает его поездка в легендарный Сулакский каньон. Он является не только самым глубочайшим каньоном в Европе, но и одной из главных природных достопримечательностей Дагестана.

По дороге на Сулакский каньон

По дороге нас ждет золотой памятник Дагестана Бархан-сарыкум. Побываем в мини-пустыне, сделаем прекрасные фотографии, побегаем по песку, получим заряд энергии от здешней обстановки.

Обед мы организовали на одной из лучших форелевых ферм. Вы сможете попробовать самую свежую, полезную и натуральную рыбу. Это место получает с каждым днём всё больше и больше положительных отзывов.

Далее поедем до самой верхней точки каньона в пгт. Дубки. Со смотровой площадки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой каньона.

Смотровая площадка «Язык тролля»

Самое интересное оставим на конец. Вас ждет катание на катере по водохранилищу и заезд в Большой каньон, где можно сделать сказочные фотографии на память.

После всех приключений и культурных наслаждений, мы едем ОБРАТНО