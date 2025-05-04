Мои заказы

Откройте себя среди великолепия природы: Кахиб, Гоор и Датунский храм

Откройте себя среди великолепия природы
Отправляемся в путь к аулу Кахиб, древнейшему селению Дагестана: архитектура здесь необычная, сразу привлекающая внимание.

Здесь вас радушно встретят и напоят чаем, а после мы отправимся к Датунскому храму и в село Гоор, которое тоже хранит множество достопримечательностей, достойных внимания.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
14
авг16
авг17
авг19
авг21
авг23
авг24
авг
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Кахиб: Древнее Селение Дагестана

Кахиб — одно из самых старинных селений Дагестана, где по сей день живут люди. Однако особый интерес представляет старая часть Кахиба. Архитектура этого села является классическим примером горских построек, которые словно вырезаны из скалы. Сторожевая башня открывает великолепный панорамный обзор на окружающую местность.

Посетив Кахиб, вы сможете насладиться традиционным аварским хинкалом, ощутить тёплую дружескую атмосферу и поучаствовать в чаепитии с местными жителями.

Датунский Храм: Памятник Средневекового Зодчества

Датунский храм — это памятник средневекового христианского зодчества, расположенный в Шамильском районе Дагестана. Он находится в ущелье Хатан-Бугеб-ккал, что в переводе с аварского означает «Воскресное ущелье», на берегу безымянной речки, недалеко от села Датуна.

Церковь была возведена грузинскими миссионерами предположительно в конце X — начале XI веков. Хотя храм был заброшен в XIII веке, он вновь начал функционировать на короткий период в XIX веке. Во время Кавказской войны (1817-1864) церковь использовалась для богослужений русскими солдатами, которые перешли на сторону имама Шамиля.

Построенная по образцу грузинских некупольных храмов, церковь выполнена из блоков золотисто-жёлтого песчаника, а крыша покрыта черепицей. Храм имеет три входа: с запада, востока и центральный с севера, который выходит к обрыву, назначение которого остаётся загадкой. В одной из частей постройки можно увидеть двойные стены, в которых располагались кельи, что может свидетельствовать о монашеской жизни.

В 20-х годах XX века на стенах ещё были видны фрески, однако в XXI веке храм оказался в запустении и подвергся нападкам вандалов и «чёрных копателей».

Гоор: Страна Башен

Гоор — это село, известное своим оборонительным башенным комплексом, за что его называют «страной башен». Здесь насчитывается семь башен, высота которых варьируется от 10 до 15 метров. Эти строгие четырехугольные строения являются традиционными для Дагестана.

Гоор представляет собой уникальный памятник средневековой архитектуры, который сохранился до наших дней и привлекает внимание туристов.

Язык Тролля: Природное Чудо

Удивительная горная местность, в которой расположены Кахиб и Гоор, славится своими природными памятниками. Одним из них является Язык тролля — выступ над пропастью, откуда открывается незабываемый вид на горный Дагестан и долину Аварского Койсу.

По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 06:00.

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гацатлинское водохранилище
  • Кахиб
  • Гоор
  • Датунский храм
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Обед
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Завтрак
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 26а
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 06:00.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Благодарим вас за бронирование тура с нашей компанией. Мы хотим предоставить вам важную информацию, которая поможет сделать ваше путешествие комфортным и безопасным
  • Подготовка к туру в Дагестане - это важный шаг, который поможет нам максимально насладиться поездкой и избежать неприятных сюрпризов. Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:
  • Учитывайте погодные условия в Дагестане во время вашей поездки и приготовьте соответствующую одежду и обувь. Также возьмите с собой все необходимые личные вещи
  • Если у вас есть хронические заболевания или сильные аллергии, возьмите с собой нужные медикаменты и учтите это при выборе питания и активностей
  • Уделите достаточно времени для подготовки и планирования, чтобы сэкономить себе стресс и неприятности во время поездки. Будьте готовы к новым впечатлениям, открыты новому и наслаждайтесь каждым моментом своего тура в Дагестане
  • Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов
  • До начала тура мы создадим общий чат, гид будет с каждым на связи
  • Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анна
4 мая 2025
Очень понравилась экскурсия Гоор и Кахиб. Наш водитель Аслан сделал всё, чтобы мы чувстовали себя комфортно. Очень интересно рассказывал об истории Дагестана, о местах куда мы едем. Очень внимательный, отзывчивый. Огромная ему благодарность. Погода была великолепная, настроение тоже. Вокруг красота. Накормили вкусным обедом в доме у местного жителя. Это что-то невероятное, вкусно безумно. Очень рекомендую.

Входит в следующие категории Дербента

