Отправляемся в путь к аулу Кахиб, древнейшему селению Дагестана: архитектура здесь необычная, сразу привлекающая внимание. Здесь вас радушно встретят и напоят чаем, а после мы отправимся к Датунскому храму и в село Гоор, которое тоже хранит множество достопримечательностей, достойных внимания.

Описание экскурсии

Кахиб: Древнее Селение Дагестана

Кахиб — одно из самых старинных селений Дагестана, где по сей день живут люди. Однако особый интерес представляет старая часть Кахиба. Архитектура этого села является классическим примером горских построек, которые словно вырезаны из скалы. Сторожевая башня открывает великолепный панорамный обзор на окружающую местность.

Посетив Кахиб, вы сможете насладиться традиционным аварским хинкалом, ощутить тёплую дружескую атмосферу и поучаствовать в чаепитии с местными жителями.

Датунский Храм: Памятник Средневекового Зодчества

Датунский храм — это памятник средневекового христианского зодчества, расположенный в Шамильском районе Дагестана. Он находится в ущелье Хатан-Бугеб-ккал, что в переводе с аварского означает «Воскресное ущелье», на берегу безымянной речки, недалеко от села Датуна.

Церковь была возведена грузинскими миссионерами предположительно в конце X — начале XI веков. Хотя храм был заброшен в XIII веке, он вновь начал функционировать на короткий период в XIX веке. Во время Кавказской войны (1817-1864) церковь использовалась для богослужений русскими солдатами, которые перешли на сторону имама Шамиля.

Построенная по образцу грузинских некупольных храмов, церковь выполнена из блоков золотисто-жёлтого песчаника, а крыша покрыта черепицей. Храм имеет три входа: с запада, востока и центральный с севера, который выходит к обрыву, назначение которого остаётся загадкой. В одной из частей постройки можно увидеть двойные стены, в которых располагались кельи, что может свидетельствовать о монашеской жизни.

В 20-х годах XX века на стенах ещё были видны фрески, однако в XXI веке храм оказался в запустении и подвергся нападкам вандалов и «чёрных копателей».

Гоор: Страна Башен

Гоор — это село, известное своим оборонительным башенным комплексом, за что его называют «страной башен». Здесь насчитывается семь башен, высота которых варьируется от 10 до 15 метров. Эти строгие четырехугольные строения являются традиционными для Дагестана.

Гоор представляет собой уникальный памятник средневековой архитектуры, который сохранился до наших дней и привлекает внимание туристов.

Язык Тролля: Природное Чудо

Удивительная горная местность, в которой расположены Кахиб и Гоор, славится своими природными памятниками. Одним из них является Язык тролля — выступ над пропастью, откуда открывается незабываемый вид на горный Дагестан и долину Аварского Койсу.