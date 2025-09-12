Природные чудеса Кавказа: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Путешествие по Дагестану, где величественные горы и барханы создают уникальные пейзажи. Откройте для себя Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Путешествие по Дагестану начинается с прогулки на катере по Чиркейскому водохранилищу, окружённому горами. Далее вас ждёт смотровая площадка в посёлке Дубки с видами на Сулакский каньон. Завершите день на бархане Сарыкум, где закатные лучи создают волшебную атмосферу. Это путешествие идеально подходит для тех, кто ищет гармонию с природой и уникальные впечатления
Начнём с захватывающей прогулки на катере по Чиркейскому водохранилищу. Эта водная гладь, окружённая величественными горами и чистым небом, подарит вам чувство свободы и единства с природой. Далее вы отправитесь к самой большой плотине на Кавказе, где сможете оценить масштаб инженерного гения.
Головокружительные панорамы
Следующая остановка — смотровая площадка в посёлке Дубки, откуда открываются впечатляющие виды на Сулакский каньон. Она станет идеальным местом для эффектных фото.
Экстремальные развлечения (за доп. плату)
Если будет желание, сможете опробовать самый длинный зиплайн в Дагестане и пролететь над пещерой Нохъо. Или посетить близлежащий развлекательный комплекс с тарзанкой и гигантскими качелями над пропастью.
Форелевое хозяйство
Заедем сюда за вкусным обедом из свежайших блюд, приготовленных с любовью и уважением к кулинарному искусству региона.
Солнце и пустыня
Завершится день на бархане Сарыкум, в сказочном мире песков, полном тайн и загадок. Это идеальное место для медитации, размышлений и наслаждения моментом.
Организационные детали
Путешествие пройдёт на одном из автомобилей нашей команды (Lada Priora, Lada Vesta или Kia Rio)
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Экстремальные развлечения: зиплайн, тарзанка, большие качели — от 1000 ₽ с чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамерлан — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 436 туристов
Ас-саляму алейкум! Меня зовут Тамерлан, я представляю команду гидов в Дагестане. Мы специализируемся на индивидуальном и групповом туризме, предлагаем разнообразные маршруты по Дагестану. Гарантируем вам хорошее настроение и море эмоций!
Ирина
12 сен 2025
Экскурсия просто супер! Слов нет передать эмоции! Восторг!Понравилось абсолютно все! Экскурсия подойдёт всем! Очень интересно!
А
Александра
24 авг 2025
Спасибо Абдурахману за отличную экскурсию. Рассказывал без остановки, было очень интересно. У меня были отдельные просьбы по локациям -все исполнил на высоте. Спасибо вам большое за эту замечательную поездку ❤️