Путешествие по Дагестану начинается с прогулки на катере по Чиркейскому водохранилищу, окружённому горами. Далее вас ждёт смотровая площадка в посёлке Дубки с видами на Сулакский каньон. Завершите день на бархане Сарыкум, где закатные лучи создают волшебную атмосферу. Это путешествие идеально подходит для тех, кто ищет гармонию с природой и уникальные впечатления

Описание экскурсии

Прогулка на катере

Начнём с захватывающей прогулки на катере по Чиркейскому водохранилищу. Эта водная гладь, окружённая величественными горами и чистым небом, подарит вам чувство свободы и единства с природой. Далее вы отправитесь к самой большой плотине на Кавказе, где сможете оценить масштаб инженерного гения.

Головокружительные панорамы

Следующая остановка — смотровая площадка в посёлке Дубки, откуда открываются впечатляющие виды на Сулакский каньон. Она станет идеальным местом для эффектных фото.

Экстремальные развлечения (за доп. плату)

Если будет желание, сможете опробовать самый длинный зиплайн в Дагестане и пролететь над пещерой Нохъо. Или посетить близлежащий развлекательный комплекс с тарзанкой и гигантскими качелями над пропастью.

Форелевое хозяйство

Заедем сюда за вкусным обедом из свежайших блюд, приготовленных с любовью и уважением к кулинарному искусству региона.

Солнце и пустыня

Завершится день на бархане Сарыкум, в сказочном мире песков, полном тайн и загадок. Это идеальное место для медитации, размышлений и наслаждения моментом.

Организационные детали

Путешествие пройдёт на одном из автомобилей нашей команды (Lada Priora, Lada Vesta или Kia Rio)

С вами будет один из гидов нашей команды

