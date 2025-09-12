Мои заказы

Природные чудеса Кавказа: Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Путешествие по Дагестану, где величественные горы и барханы создают уникальные пейзажи. Откройте для себя Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Путешествие по Дагестану начинается с прогулки на катере по Чиркейскому водохранилищу, окружённому горами. Далее вас ждёт смотровая площадка в посёлке Дубки с видами на Сулакский каньон. Завершите день на бархане Сарыкум, где закатные лучи создают волшебную атмосферу. Это путешествие идеально подходит для тех, кто ищет гармонию с природой и уникальные впечатления
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на Сулакский каньон
  • 🚤 Прогулка на катере по водохранилищу
  • 📸 Идеальные места для фото
  • 🌅 Закат на бархане Сарыкум
  • 🍽 Вкусный обед из местных блюд
Природные чудеса Кавказа: Сулакский каньон и бархан Сарыкум© Тамерлан
Природные чудеса Кавказа: Сулакский каньон и бархан Сарыкум© Тамерлан
Природные чудеса Кавказа: Сулакский каньон и бархан Сарыкум© Тамерлан
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Бархан Сарыкум

Описание экскурсии

Прогулка на катере

Начнём с захватывающей прогулки на катере по Чиркейскому водохранилищу. Эта водная гладь, окружённая величественными горами и чистым небом, подарит вам чувство свободы и единства с природой. Далее вы отправитесь к самой большой плотине на Кавказе, где сможете оценить масштаб инженерного гения.

Головокружительные панорамы

Следующая остановка — смотровая площадка в посёлке Дубки, откуда открываются впечатляющие виды на Сулакский каньон. Она станет идеальным местом для эффектных фото.

Экстремальные развлечения (за доп. плату)

Если будет желание, сможете опробовать самый длинный зиплайн в Дагестане и пролететь над пещерой Нохъо. Или посетить близлежащий развлекательный комплекс с тарзанкой и гигантскими качелями над пропастью.

Форелевое хозяйство

Заедем сюда за вкусным обедом из свежайших блюд, приготовленных с любовью и уважением к кулинарному искусству региона.

Солнце и пустыня

Завершится день на бархане Сарыкум, в сказочном мире песков, полном тайн и загадок. Это идеальное место для медитации, размышлений и наслаждения моментом.

Организационные детали

  • Путешествие пройдёт на одном из автомобилей нашей команды (Lada Priora, Lada Vesta или Kia Rio)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экстремальные развлечения: зиплайн, тарзанка, большие качели — от 1000 ₽ с чел.
  • Обед — от 500 ₽ с чел.
  • Вход на бархан — 150 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мамедбекова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамерлан
Тамерлан — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 436 туристов
Ас-саляму алейкум! Меня зовут Тамерлан, я представляю команду гидов в Дагестане. Мы специализируемся на индивидуальном и групповом туризме, предлагаем разнообразные маршруты по Дагестану. Гарантируем вам хорошее настроение и море эмоций!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ирина
Ирина
12 сен 2025
Экскурсия просто супер! Слов нет передать эмоции! Восторг!Понравилось абсолютно все! Экскурсия подойдёт всем! Очень интересно!
Экскурсия просто супер! Слов нет передать эмоции! Восторг!Понравилось абсолютно все! Экскурсия подойдёт всем! Очень интересно!Экскурсия просто супер! Слов нет передать эмоции! Восторг!Понравилось абсолютно все! Экскурсия подойдёт всем! Очень интересно!Экскурсия просто супер! Слов нет передать эмоции! Восторг!Понравилось абсолютно все! Экскурсия подойдёт всем! Очень интересно!Экскурсия просто супер! Слов нет передать эмоции! Восторг!Понравилось абсолютно все! Экскурсия подойдёт всем! Очень интересно!Экскурсия просто супер! Слов нет передать эмоции! Восторг!Понравилось абсолютно все! Экскурсия подойдёт всем! Очень интересно!Экскурсия просто супер! Слов нет передать эмоции! Восторг!Понравилось абсолютно все! Экскурсия подойдёт всем! Очень интересно!Экскурсия просто супер! Слов нет передать эмоции! Восторг!Понравилось абсолютно все! Экскурсия подойдёт всем! Очень интересно!Экскурсия просто супер! Слов нет передать эмоции! Восторг!Понравилось абсолютно все! Экскурсия подойдёт всем! Очень интересно!Экскурсия просто супер! Слов нет передать эмоции! Восторг!Понравилось абсолютно все! Экскурсия подойдёт всем! Очень интересно!Экскурсия просто супер! Слов нет передать эмоции! Восторг!Понравилось абсолютно все! Экскурсия подойдёт всем! Очень интересно!
А
Александра
24 авг 2025
Спасибо Абдурахману за отличную экскурсию. Рассказывал без остановки, было очень интересно. У меня были отдельные просьбы по локациям -все исполнил на высоте. Спасибо вам большое за эту замечательную поездку ❤️
Спасибо Абдурахману за отличную экскурсию. Рассказывал без остановки, было очень интересно. У меня были отдельные просьбыСпасибо Абдурахману за отличную экскурсию. Рассказывал без остановки, было очень интересно. У меня были отдельные просьбыСпасибо Абдурахману за отличную экскурсию. Рассказывал без остановки, было очень интересно. У меня были отдельные просьбыСпасибо Абдурахману за отличную экскурсию. Рассказывал без остановки, было очень интересно. У меня были отдельные просьбыСпасибо Абдурахману за отличную экскурсию. Рассказывал без остановки, было очень интересно. У меня были отдельные просьбыСпасибо Абдурахману за отличную экскурсию. Рассказывал без остановки, было очень интересно. У меня были отдельные просьбыСпасибо Абдурахману за отличную экскурсию. Рассказывал без остановки, было очень интересно. У меня были отдельные просьбы

Входит в следующие категории Дербента

Похожие экскурсии из Дербента

Кавказ и его чудеса: Сулакский каньон и бархан Сарыкум (из Дербента)
На автобусе
12 часов
11 отзывов
Групповая
до 19 чел.
В тренде
Кавказ и его чудеса: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Путешествие в мир удивительных пейзажей Кавказа: от бирюзовых вод до золотых песков. Откройте для себя неповторимую природу и атмосферу региона
Начало: Около торгового центра «Россия»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
2800 ₽ за человека
Из Дербента - к Сулакскому каньону и его окрестностям
На автобусе
11 часов
43 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Из Дербента - к Сулакскому каньону и его окрестностям
Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пустыне
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
2900 ₽ за человека
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
12 часов
165 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4Я. (Приморская 16/5 по ...
Расписание: во вторник и субботу в 07:00
11 ноя в 07:00
15 ноя в 07:00
3700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дербенте