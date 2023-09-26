Добро пожаловать в мир незабываемых впечатлений и адреналина! В тандеме с опытным пилотом-инструктором вы подниметесь в небо, ощутите магию полёта, насладитесь захватывающими панорамными видами и, если захотите, выполните несколько фигур высшего пилотажа.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Безопасный полёт

Мы гарантируем вам безопасный и комфортный полёт на современном оборудовании. Перед стартом мы обязательно проведём инструктаж, объясним, как вести себя при взлёте, посадке и в небе. Затем вы наденете защитную экипировку и пристегнётесь вместе с пилотом-инструктором к специальной подвесной системе. Через несколько мгновений после команды «На старт» вы уже будете парить над землёй. Об управлении думать не надо — это задача пилота. А ваша — наслаждаться моментом, любоваться видами и испытывать счастье.

Для любителей острых ощущений у нас есть программа «высший пилотаж». Просто скажите инструктору, что хотите добавить немного экстрима в ваш полёт, и он выполнит в воздухе разнообразные фигуры. Незабываемые впечатления гарантированы!

Локация на выбор

Вы сами можете выбрать, где летать: над побережьем Каспийского моря или над живописной горной местностью. Потрясающие пейзажи будут везде — не забудьте взять с собой камеру!

Организационные детали