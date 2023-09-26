Взлететь как птица и увидеть кавказские горы или Каспийское море с высоты
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Описание
Что вас ожидает
Безопасный полёт
Мы гарантируем вам безопасный и комфортный полёт на современном оборудовании. Перед стартом мы обязательно проведём инструктаж, объясним, как вести себя при взлёте, посадке и в небе. Затем вы наденете защитную экипировку и пристегнётесь вместе с пилотом-инструктором к специальной подвесной системе. Через несколько мгновений после команды «На старт» вы уже будете парить над землёй. Об управлении думать не надо — это задача пилота. А ваша — наслаждаться моментом, любоваться видами и испытывать счастье.
Для любителей острых ощущений у нас есть программа «высший пилотаж». Просто скажите инструктору, что хотите добавить немного экстрима в ваш полёт, и он выполнит в воздухе разнообразные фигуры. Незабываемые впечатления гарантированы!
Локация на выбор
Вы сами можете выбрать, где летать: над побережьем Каспийского моря или над живописной горной местностью. Потрясающие пейзажи будут везде — не забудьте взять с собой камеру!
Организационные детали
- Для полётов очень важны благоприятные погодные условия. Если будут осадки или сильный ветер, возможна отмена экскурсии или перенос на другой день.
- Допускаются участники старше 16 лет и весом от 40 до 110 кг
- Полёт длится 15-20 минут. До места старта мы довезём вас на автомобиле.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.