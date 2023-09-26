Полёт на параплане в тандеме

Взлететь как птица и увидеть кавказские горы или Каспийское море с высоты

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Добро пожаловать в мир незабываемых впечатлений и адреналина! В тандеме с опытным пилотом-инструктором вы подниметесь в небо, ощутите магию полёта, насладитесь захватывающими панорамными видами и, если захотите, выполните несколько фигур высшего пилотажа.
Полёт на параплане в тандеме
Полёт на параплане в тандеме
Полёт на параплане в тандеме
Полёт на параплане в тандеме
Полёт на параплане в тандеме
Полёт на параплане в тандеме
Полёт на параплане в тандеме
Полёт на параплане в тандеме
Полёт на параплане в тандеме
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Безопасный полёт

Мы гарантируем вам безопасный и комфортный полёт на современном оборудовании. Перед стартом мы обязательно проведём инструктаж, объясним, как вести себя при взлёте, посадке и в небе. Затем вы наденете защитную экипировку и пристегнётесь вместе с пилотом-инструктором к специальной подвесной системе. Через несколько мгновений после команды «На старт» вы уже будете парить над землёй. Об управлении думать не надо — это задача пилота. А ваша — наслаждаться моментом, любоваться видами и испытывать счастье.

Для любителей острых ощущений у нас есть программа «высший пилотаж». Просто скажите инструктору, что хотите добавить немного экстрима в ваш полёт, и он выполнит в воздухе разнообразные фигуры. Незабываемые впечатления гарантированы!

Локация на выбор

Вы сами можете выбрать, где летать: над побережьем Каспийского моря или над живописной горной местностью. Потрясающие пейзажи будут везде — не забудьте взять с собой камеру!

Организационные детали

  • Для полётов очень важны благоприятные погодные условия. Если будут осадки или сильный ветер, возможна отмена экскурсии или перенос на другой день.
  • Допускаются участники старше 16 лет и весом от 40 до 110 кг
  • Полёт длится 15-20 минут. До места старта мы довезём вас на автомобиле.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Наталья
26 сен 2023
Сегодня совершили полет с Рафиком на параплане. Просто восторг! Какой же это кайф - ощущение свободного полета, виды с высоты! Эмоции не передать! Впечатления на всю жизнь! По поводу организации: очень ответственный подход к безопасности, выбору места и погоды (полететь получилось не в первый день, погода не позволила, но ожидание того стоило), подробный инструктаж. Доброжелательное и заботливое отношение, всё подсказывал Рафик по ходу полета. Огромная благодарность Рафику и Мухаммаду! Счастья и процветания!
Сегодня совершили полет с Рафиком на параплане. Просто восторг! Какой же это кайф - ощущение свободного
Андрей
16 сен 2023
Отлично полетали! Обалденный вид с высоты! Половили восходящие потоки около 20 минут. Но по желанию могут добавить и экстрима. В общем будем снова в Дагестане обязательно повторим!

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Индивидуальные
На машине
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
Горы
На параплане

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