Мои заказы

Экскурсии в джунгли Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Джунгли» в Дербенте, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
На автобусе
На микроавтобусе
7.5 часов
35 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Попасть в живую энциклопедию по ботанике и зоологии и попытаться обнять 800-летний платан
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 фев в 09:00
2900 ₽ за человека
Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес и к экраноплану» Лунь
На автобусе
9 часов
148 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес и к экраноплану» Лунь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
2900 ₽ за человека
Самурский лиановый лес + экраноплан «Лунь»
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
Групповая
до 19 чел.
Самурский лиановый лес + экраноплан «Лунь»
Джунгли, таинственные чёрные пески Каспия и шедевр советской инженерии - на экскурсии из Дербента
Начало: На проспекте Агасиева
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
11 фев в 08:45
2900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 октября 2025
    Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес и к экраноплану» Лунь
    Потрясающая экскурсия! Ездили с ребенком 7 лет. Просто удивительно, как гид Тарлан сумел провести ее так, что было интересно всем.
    читать дальше

    Сын не скучал ни минуты. И прогулка по лесу показалась ему ни чуть не менее интересной, чем осмотр экраноплана. Очень рекомендую!

  • Р
    Роман
    9 октября 2025
    Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес и к экраноплану» Лунь
    Было замечательно!)
    Хорошие локации, отличные обеды, классные ведущие!)
  • О
    Ольга
    5 октября 2025
    Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес и к экраноплану» Лунь
    Экскурсия понравилась, гид очееь знающий, много рассказал интересного про экраноплан, про самурский лес. Мы увидели много нового, покатались на лиане, 850-летний платан поразил своей мощью. Обедали в лесном милом кафе, все душевно и вкусно. Спасибо организаторам!
  • Е
    Елизавета
    28 сентября 2025
    Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес и к экраноплану» Лунь
    Очень понравилась экскурсия и рассказы самого гида Казима, крайне увлекательно и позитивно прошла экскурсия
  • Е
    Елена
    27 сентября 2025
    Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес и к экраноплану» Лунь
    Экскурсия,великолепная,гид супер! Много интересного рассказывал иипро экраноплан,и про самурский лес,увидели много интересного,покатались на лиане, поразило 800летнее дерево,его мощь.,
    Обедали в потрясающем
    читать дальше

    месте,все душевно и очень вкусно, пришли к нам на обед забавные енотики. Правда черепах вот не удалось нам увидеть,но мы не расстроились. Уинас была веселая,душевная,компания.,так же у нас не было возможности из за погоды искупаться на пляже черные пески,это очень красивое и хорошее место.
    В целом и общем мы много узнали,увидели, и поездка была веселой.

  • Л
    Лейсан
    21 сентября 2025
    Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес и к экраноплану» Лунь
    Получила удовоствие от поездки. Много разных эмоций. Наш Гид Казим оказался очень интересным собеседником, внимательным и интересным. Впечатлил Лунь своей мощью.
  • А
    Анна
    19 сентября 2025
    Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес и к экраноплану» Лунь
    Спасибо гиду Казиму, который провел чудесную экскурсию в Самурский лес. С душой, интересно, качественно. Казим, это была одна из лучших поездок в Дагестане. Но компанию-организатора не рекомендую, с другой экскурсией повели себя по-хамски и очень некрасиво.
  • Ю
    Юрий
    16 сентября 2025
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Лес шикарный. И гид Терлан тоже🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Джунгли»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес;
  2. Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес и к экраноплану» Лунь;
  3. Самурский лиановый лес + экраноплан «Лунь».
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Крепость Нарын-Кала;
  2. Экраноплан «Лунь»;
  3. Девичьи бани;
  4. Бархан Сарыкум;
  5. Джума-Мечеть;
  6. Дербентская стена;
  7. Водопад Тобот;
  8. Сулакский каньон;
  9. Крепость семи братьев и одной сестры;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Джунгли" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 2900. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2026 год по теме «Джунгли», 183 ⭐ отзыва, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель