Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Попасть в живую энциклопедию по ботанике и зоологии и попытаться обнять 800-летний платан
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 фев в 09:00
2900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес и к экраноплану» Лунь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
2900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Самурский лиановый лес + экраноплан «Лунь»
Джунгли, таинственные чёрные пески Каспия и шедевр советской инженерии - на экскурсии из Дербента
Начало: На проспекте Агасиева
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
11 фев в 08:45
2900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 октября 2025Потрясающая экскурсия! Ездили с ребенком 7 лет. Просто удивительно, как гид Тарлан сумел провести ее так, что было интересно всем.
- РРоман9 октября 2025Было замечательно!)
Хорошие локации, отличные обеды, классные ведущие!)
- ООльга5 октября 2025Экскурсия понравилась, гид очееь знающий, много рассказал интересного про экраноплан, про самурский лес. Мы увидели много нового, покатались на лиане, 850-летний платан поразил своей мощью. Обедали в лесном милом кафе, все душевно и вкусно. Спасибо организаторам!
- ЕЕлизавета28 сентября 2025Очень понравилась экскурсия и рассказы самого гида Казима, крайне увлекательно и позитивно прошла экскурсия
- ЕЕлена27 сентября 2025Экскурсия,великолепная,гид супер! Много интересного рассказывал иипро экраноплан,и про самурский лес,увидели много интересного,покатались на лиане, поразило 800летнее дерево,его мощь.,
Обедали в потрясающем
- ЛЛейсан21 сентября 2025Получила удовоствие от поездки. Много разных эмоций. Наш Гид Казим оказался очень интересным собеседником, внимательным и интересным. Впечатлил Лунь своей мощью.
- ААнна19 сентября 2025Спасибо гиду Казиму, который провел чудесную экскурсию в Самурский лес. С душой, интересно, качественно. Казим, это была одна из лучших поездок в Дагестане. Но компанию-организатора не рекомендую, с другой экскурсией повели себя по-хамски и очень некрасиво.
- ЮЮрий16 сентября 2025Лес шикарный. И гид Терлан тоже🔥
