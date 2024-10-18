3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
«Внутри цитадели сохранились бани, система водоснабжения из керамических труб и руины ханского дворца»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
2000₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Горы, село Ахты и термальные источники
Путешествие из Дербента на юг республики
«После предлагаем вам посетить местные термальные источники»
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
22 700₽ за всё до 6 чел.
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Ахты: термальные источники из Дербента
Начало: Город Дербент, проспект Агасиева 22 «И»
«У вас есть прекрасная возможность самостоятельно оценить знаменитые ахтынские бани, погрузившись в одну из них»
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
3700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга18 октября 2024Выбирали гида по отзывам, и не прогадали! Алияр потрясающий рассказчик и человек! Много интересной информации, мест, локаций! Очень замечательно провели время! Первое знакомство с Дербентом состоялось благодаря Алияру! Очень рекомендуем! Остались безмерно довольны!
- ДДаниил13 октября 2024Одна из лучших наших экскурсий! Алияр очень живо, с огромным интересом, гармоничным юмором и явной любовью к своему ремеслу рассказал исторический
- ННаталья12 октября 2024Алияр очень интересно и увлекательно провел экскурсию! Мы за 3 часа узнали очень много интересного об истории Дербента, о жизни людей, а также обычаях. Всем рекомендую! Очень хороший гид с прекрасным чувством юмора.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «SPA»
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