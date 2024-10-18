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контекст Дербента, провел по крепости, по живописным улочкам старого города. За 4 часа (Алияр дал еще свободное время погулять и пофотографироваться в крепости) мы с огромным удовольствием окунулись в местную культуру! Пишу отзыв спустя неделю после экскурсии, а впечатления до сих пор яркие и очень теплые. Могу с полной уверенностью посоветовать Алияра всем, кто собирается в Дагестан!