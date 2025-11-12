Мои заказы

В сердце Дагестана: Матлас, водопад Тобот и плато Хунзах (из Дербента)

Отправляйтесь в удивительное путешествие по Дагестану, где вас ждут захватывающие виды водопадов и плато, а также уникальные культурные объекты
Путешествие в Дагестан - это возможность увидеть водопад Тобот, один из самых высоких на Северном Кавказе, и Хунзахское плато с его живописными видами.

Участники экскурсии также посетят село Цада, где находится
читать дальше

мемориальный комплекс «Белые журавли», и смогут полюбоваться на природные красоты Цолотлинского каньона. Включён комплексный обед, что делает поездку комфортной и насыщенной. Идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и культурой Кавказа

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Водопад Тобот - одно из самых высоких мест на Кавказе
  • 📸 Хунзахское плато - идеальное место для фотографий
  • 🏞️ Ущелье и водопад Матлас - природный парк
  • 🎨 Село Цада - культурное сердце маршрута
  • 🌿 Цолотлинский каньон - впечатляющий природный разлом
В сердце Дагестана: Матлас, водопад Тобот и плато Хунзах (из Дербента)© Мурад
В сердце Дагестана: Матлас, водопад Тобот и плато Хунзах (из Дербента)© Мурад
В сердце Дагестана: Матлас, водопад Тобот и плато Хунзах (из Дербента)© Мурад
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя21
ноя22
ноя23
ноя28
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Водопад Тобот
  • Хунзахское плато
  • Село Цада
  • Цолотлинский каньон
  • Ущелье и водопад Матлас

Описание экскурсии

  • Водопад Тобот — один из самых высоких на Северном Кавказе. С высоты более 70 метров вода обрушивается вниз, создавая завораживающее зрелище. С края скалы открывается панорамный вид, а в небе кружат орлы.
  • Хунзахское плато — огромная горная равнина. Мы полюбуемся водопадом Итлятляр и заглянем в живописное Хунзахское ущелье — идеальное место для ярких фотографий.
  • Село Цада — культурное сердце маршрута. Вы увидите мемориальный комплекс «Белые журавли», посвящённый Расулу Гамзатову и его знаменитому произведению.
  • Цолотлинский каньон — природный разлом глубиной более 100 метров.
  • Ущелье и водопад Матлас, образующие захватывающий природный парк.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит комплексный обед.
  • Дорога до первой локации занимает около 3,5 часов, возвращение в Дербент ориентировочно в 19:00–20:00.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Агасиева
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 624 туристов
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялись
читать дальше

с огромной душой, мы с командой тщательно отбирали самые красивые места, дабы удивить вас и трансформировать внутри. Я собрал лучшую команду для вашего путешествия в безопасности. Наши гиды — настоящие горцы тех регионов, в которых вы будете находиться.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Дербента

Похожие экскурсии из Дербента

Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
На автобусе
13 часов
75 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдалённые уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4Я
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
12 ноя в 07:00
16 ноя в 07:00
3700 ₽ за человека
Из Дербента - в горный Дагестан
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дербента - в горный Дагестан
Погрузитесь в атмосферу горного Дагестана, посетив Гуниб и другие уникальные места. Откройте для себя культуру и природу региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
На автобусе
13 часов
121 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Еженедельно
12 ноя в 06:00
14 ноя в 06:00
3700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дербенте