Путешествие в Дагестан - это возможность увидеть водопад Тобот, один из самых высоких на Северном Кавказе, и Хунзахское плато с его живописными видами.
Участники экскурсии также посетят село Цада, где находится
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Водопад Тобот - одно из самых высоких мест на Кавказе
- 📸 Хунзахское плато - идеальное место для фотографий
- 🏞️ Ущелье и водопад Матлас - природный парк
- 🎨 Село Цада - культурное сердце маршрута
- 🌿 Цолотлинский каньон - впечатляющий природный разлом
Что можно увидеть
- Водопад Тобот
- Хунзахское плато
- Село Цада
- Цолотлинский каньон
- Ущелье и водопад Матлас
Описание экскурсии
- Водопад Тобот — один из самых высоких на Северном Кавказе. С высоты более 70 метров вода обрушивается вниз, создавая завораживающее зрелище. С края скалы открывается панорамный вид, а в небе кружат орлы.
- Хунзахское плато — огромная горная равнина. Мы полюбуемся водопадом Итлятляр и заглянем в живописное Хунзахское ущелье — идеальное место для ярких фотографий.
- Село Цада — культурное сердце маршрута. Вы увидите мемориальный комплекс «Белые журавли», посвящённый Расулу Гамзатову и его знаменитому произведению.
- Цолотлинский каньон — природный разлом глубиной более 100 метров.
- Ущелье и водопад Матлас, образующие захватывающий природный парк.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит комплексный обед.
- Дорога до первой локации занимает около 3,5 часов, возвращение в Дербент ориентировочно в 19:00–20:00.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Агасиева
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 624 туристов
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялисьЗадать вопрос
