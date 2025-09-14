Мои заказы

Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево
Пройти молитвенным путём в Царском скиту и почтить память святого старца
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 950 ₽ за всё до 4 чел.

