Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево
Пройти молитвенным путём в Царском скиту и почтить память святого старца
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 950 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил14 сентября 2025За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из ДивеевоДата посещения: 14 сентября 2025Нам очень понравилось, чудесный организатор Александр, экскурсия на камни супер с таким экскурсоводом, сегодняшний день был самым лучшим из трёх дней проведённых в Дивеево. Спасибо, Александру, обязательно вернёмся ещё
- ССергей14 мая 2025Очень понравилась экскурсия! Спасибо!
