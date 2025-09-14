М Михаил

За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево Дата посещения: 14 сентября 2025

Нам очень понравилось, чудесный организатор Александр, экскурсия на камни супер с таким экскурсоводом, сегодняшний день был самым лучшим из трёх дней проведённых в Дивеево. Спасибо, Александру, обязательно вернёмся ещё