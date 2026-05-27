Говорят, оказаться в Дивеево — для любого человека не случайно… По пути, насладиться пейзажами южной части области, вы с интересом послушаете рассказы об этих месах.
А гуляя по ухоженной территории обители, прикоснётесь к святыням, узнаете об удивительных людях и пройдёте по канавке Богородицы.
Описание экскурсии
- Первую остановку сделаем в Арзамасе, чтобы вы оценили его Соборную площадь и ощутили царящую здесь атмосферу уединения и светлой грусти. Дополнят впечатления рассказы о Серафиме Саровском и истории создания монастыря, куда мы направляемся.
- По мере приближения к конечной точке нашего путешествия будем наблюдать, как разнообразны виды из окна. На протяжении всего пути красивые и густые леса сменяются полями и уютными деревушками. От этих пасторальных пейзажей даже дух захватывает!
- И вот мы в Дивеево — месте, известном как четвёртый удел Богоматери на земле. Я раскрою для вас его богатое прошлое и покажу все главные святыни. В Троицком соборе и в храме Рождества Богородицы сможете приложиться к мощам Серафима Саровского, духовного покровителя Дивеева.
Кому подойдёт экскурсия
Это поездка для тех, кто хочет посетить святыни монастыря и посмотреть встречающиеся в дороге достопримечательности. Она не подойдёт воцерковлённым паломникам.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Lada Largus
- Общая продолжительность автомобильной части экскурсии до 7 часов, рассчитывайте свои силы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нижнем Новгороде, по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Дивеево
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провёл экскурсии для 10635 туристов
Окончил исторический факультет Мининского университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
от 22 000 ₽ за экскурсию