Полезная информация о Дубне

Что нужно знать о Дубне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Дубне
00:0447
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаДубна
По-английскиDubna
Население города60 604 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота126 м. от уровня моря

Где находится Дубна на карте

Популярные экскурсии в Дубне

Дубна - город, который знают во всём мире
Дубна - город, который знают во всём мире
3800
за чел.
Дубна — центр мировой науки
Дубна — центр мировой науки
5
2 отзыва
700
за чел.
Пройти по аллеям и набережной, услышать о великих ученых и вникнуть в тайны подмосковного наукограда
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
5
5 отзывов
3800
за чел.
Объехать весь город на автомобиле, оценить его место в мире науки и сделать свои открытия
Все экскурсии Дубны