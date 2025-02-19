Приглашаем вас в путешествие, в котором природа сочетается со старинными постройками. Вы изнутри исследуете старинные печи для обжига известняка. Увидите удивительные по красоте притёсы и узнаете, почему их называют пёстрыми скалами.
А также побываете на одной из старейших гидроэлектростанций России, которая включена в список памятников ЮНЕСКО.
А также побываете на одной из старейших гидроэлектростанций России, которая включена в список памятников ЮНЕСКО.
Описание экскурсии
Печи для обжига известняка
Вы побываете внутри пяти печей, построенных ещё в советское время. В каждой из них есть что-то любопытное! Тут и последствия высоких температур, и обожжённая известь, и необычные звуковые эффекты.
Айские притёсы
Потрясающе красивая локация Южного Урала! Это высокие и отвесные скалы, простирающиеся вдоль реки Ай. Башкиры называют их «пёстрая скала», а реку Ай — «луной». Вы полюбуетесь притёсами, пройдёте по удивительной дороге к ним и насладитесь видами. По желанию покачаетесь над обрывом на качелях или прыгните с верёвкой.
Порожская гидроэлектростанция
Вы увидите памятник ЮНЕСКО — Порожскую ГЭС, которая расположилась на реке Большая Сатка и ещё недавно была старейшей действующей гидроэлектростанцией в нашей стране. Мы расскажем вам о её создании, истории и будущем, которое её ждёт.
Примерный тайминг экскурсии
- 7:00 — отправление
- 13:00-13:30 — старые печи в посёлке Межевой
- 14:00 — Айские притёсы
- 16:00 — выезд к Порожской ГЭС
- 17:00 — Порожская ГЭС
- 18:00 — отправление в город
- 23:30 — прибытие в Екатеринбург
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
- Программа возможна для группы до 51 человека (на автобусе) — подробности уточняйте в переписке
- Пеший маршрут экскурсии около 5 км без перепадов высот и сложных треков
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается по желанию:
- качели над притёсами — 600 ₽
- роупджампинг (25 этажей) — 3500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 678 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальноеЗадать вопрос
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