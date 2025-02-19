Приглашаем вас в путешествие, в котором природа сочетается со старинными постройками. Вы изнутри исследуете старинные печи для обжига известняка. Увидите удивительные по красоте притёсы и узнаете, почему их называют пёстрыми скалами. А также побываете на одной из старейших гидроэлектростанций России, которая включена в список памятников ЮНЕСКО.

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Описание экскурсии

Печи для обжига известняка

Вы побываете внутри пяти печей, построенных ещё в советское время. В каждой из них есть что-то любопытное! Тут и последствия высоких температур, и обожжённая известь, и необычные звуковые эффекты.

Айские притёсы

Потрясающе красивая локация Южного Урала! Это высокие и отвесные скалы, простирающиеся вдоль реки Ай. Башкиры называют их «пёстрая скала», а реку Ай — «луной». Вы полюбуетесь притёсами, пройдёте по удивительной дороге к ним и насладитесь видами. По желанию покачаетесь над обрывом на качелях или прыгните с верёвкой.

Порожская гидроэлектростанция

Вы увидите памятник ЮНЕСКО — Порожскую ГЭС, которая расположилась на реке Большая Сатка и ещё недавно была старейшей действующей гидроэлектростанцией в нашей стране. Мы расскажем вам о её создании, истории и будущем, которое её ждёт.

Примерный тайминг экскурсии

7:00 — отправление

13:00-13:30 — старые печи в посёлке Межевой

14:00 — Айские притёсы

16:00 — выезд к Порожской ГЭС

17:00 — Порожская ГЭС

18:00 — отправление в город

23:30 — прибытие в Екатеринбург

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне

Программа возможна для группы до 51 человека (на автобусе) — подробности уточняйте в переписке

Пеший маршрут экскурсии около 5 км без перепадов высот и сложных треков

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается по желанию: