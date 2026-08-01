Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Из Екатеринбурга мы отправимся на юго-запад, в один из самых чудесных уголков Свердловской области. В окрестностях Михайловска вас познакомят с особенностями разведения форели.
Поднявшись на вершину «волшебной» горы, вы полюбуетесь чудесным видом на город, плотину и слияние трех рек. А прогулка по долинам у берегов Серги позволит лучше почувствовать природу Урала.
Описание экскурсии
Семейное рыбное хозяйство
Рядом с живописным Михайловском вы посетите ферму, где рыбовод расскажет о тонкостях содержания и выращивания форели в экологически чистых условиях. Каждый желающий сможет покормить рыбок (мальков и взрослых особей), а также поучаствовать в ловле. Вам проведут мастер-класс по выбору свежей рыбы и ее разделке. И, кроме того, предложат отведать свежайшую уху, стейки и блинчики — все с фермерской форелью.
Гора Любви и Аракаевские долины
В течение дня вы также исследуете красивые природные места в окрестностях. Подниметесь на красивую гору — с одной стороны она скалистая и выходит на городскую плотину, с другой стороны можно увидеть слияние рек Серги, Демида и Кубы. А чуть позже в долинах, почитавшихся в древности как священные, вы откроете новые вдохновляющие виды со смотровой площадки, прогуляетесь по живописным лесенкам и тропкам, увидите изгибы рек и аутентичные деревушки.
Тайминг
(Может корректироваться в зависимости от скорости группы, погоды и прочих обстоятельств) 9:00 — выезд из Екатеринбурга 11:00 — гора Любви 12:00 — форелевая ферма 14:30 — выезд в Аракаево 15:00 — смотровая в Аракаево и живописная тропа к берегу реки, небольшая фотосессия 17:00 — выезд в Екатеринбург 19:00 — прибытие
Организационные детали
Дополнительные расходы: экскурсия по форелевой ферме — 350 руб. /взрослый, 150 руб. /ребенка; бензин — 1500 руб. и обед в форелевом хозяйстве
Можно поехать с детьми от 3 лет
Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм
Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 816 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное читать дальшеуменьшить
сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью.
Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.
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