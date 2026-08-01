Из Екатеринбурга мы отправимся на юго-запад, в один из самых чудесных уголков Свердловской области. В окрестностях Михайловска вас познакомят с особенностями разведения форели. Поднявшись на вершину «волшебной» горы, вы полюбуетесь чудесным видом на город, плотину и слияние трех рек. А прогулка по долинам у берегов Серги позволит лучше почувствовать природу Урала.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Семейное рыбное хозяйство

Рядом с живописным Михайловском вы посетите ферму, где рыбовод расскажет о тонкостях содержания и выращивания форели в экологически чистых условиях. Каждый желающий сможет покормить рыбок (мальков и взрослых особей), а также поучаствовать в ловле. Вам проведут мастер-класс по выбору свежей рыбы и ее разделке. И, кроме того, предложат отведать свежайшую уху, стейки и блинчики — все с фермерской форелью.

Гора Любви и Аракаевские долины

В течение дня вы также исследуете красивые природные места в окрестностях. Подниметесь на красивую гору — с одной стороны она скалистая и выходит на городскую плотину, с другой стороны можно увидеть слияние рек Серги, Демида и Кубы. А чуть позже в долинах, почитавшихся в древности как священные, вы откроете новые вдохновляющие виды со смотровой площадки, прогуляетесь по живописным лесенкам и тропкам, увидите изгибы рек и аутентичные деревушки.

Тайминг

(Может корректироваться в зависимости от скорости группы, погоды и прочих обстоятельств)

9:00 — выезд из Екатеринбурга

11:00 — гора Любви

12:00 — форелевая ферма

14:30 — выезд в Аракаево

15:00 — смотровая в Аракаево и живописная тропа к берегу реки, небольшая фотосессия

17:00 — выезд в Екатеринбург

19:00 — прибытие

Организационные детали