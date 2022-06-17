Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины

Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии

Из Екатеринбурга мы отправимся на юго-запад, в один из самых чудесных уголков Свердловской области. В окрестностях Михайловска вас познакомят с особенностями разведения форели.

Поднявшись на вершину «волшебной» горы, вы полюбуетесь чудесным видом на город, плотину и слияние трех рек. А прогулка по долинам у берегов Серги позволит лучше почувствовать природу Урала.
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Семейное рыбное хозяйство

Рядом с живописным Михайловском вы посетите ферму, где рыбовод расскажет о тонкостях содержания и выращивания форели в экологически чистых условиях. Каждый желающий сможет покормить рыбок (мальков и взрослых особей), а также поучаствовать в ловле. Вам проведут мастер-класс по выбору свежей рыбы и ее разделке. И, кроме того, предложат отведать свежайшую уху, стейки и блинчики — все с фермерской форелью.

Гора Любви и Аракаевские долины

В течение дня вы также исследуете красивые природные места в окрестностях. Подниметесь на красивую гору — с одной стороны она скалистая и выходит на городскую плотину, с другой стороны можно увидеть слияние рек Серги, Демида и Кубы. А чуть позже в долинах, почитавшихся в древности как священные, вы откроете новые вдохновляющие виды со смотровой площадки, прогуляетесь по живописным лесенкам и тропкам, увидите изгибы рек и аутентичные деревушки.

Тайминг

(Может корректироваться в зависимости от скорости группы, погоды и прочих обстоятельств)
9:00 — выезд из Екатеринбурга
11:00 — гора Любви
12:00 — форелевая ферма
14:30 — выезд в Аракаево
15:00 — смотровая в Аракаево и живописная тропа к берегу реки, небольшая фотосессия
17:00 — выезд в Екатеринбург
19:00 — прибытие

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экскурсия по форелевой ферме — 350 руб. /взрослый, 150 руб. /ребенка; бензин — 1500 руб. и обед в форелевом хозяйстве
  • Можно поехать с детьми от 3 лет
  • Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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