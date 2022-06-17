Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Семейное рыбное хозяйство
Рядом с живописным Михайловском вы посетите ферму, где рыбовод расскажет о тонкостях содержания и выращивания форели в экологически чистых условиях. Каждый желающий сможет покормить рыбок (мальков и взрослых особей), а также поучаствовать в ловле. Вам проведут мастер-класс по выбору свежей рыбы и ее разделке. И, кроме того, предложат отведать свежайшую уху, стейки и блинчики — все с фермерской форелью.
Гора Любви и Аракаевские долины
В течение дня вы также исследуете красивые природные места в окрестностях. Подниметесь на красивую гору — с одной стороны она скалистая и выходит на городскую плотину, с другой стороны можно увидеть слияние рек Серги, Демида и Кубы. А чуть позже в долинах, почитавшихся в древности как священные, вы откроете новые вдохновляющие виды со смотровой площадки, прогуляетесь по живописным лесенкам и тропкам, увидите изгибы рек и аутентичные деревушки.
Тайминг
(Может корректироваться в зависимости от скорости группы, погоды и прочих обстоятельств) 9:00 — выезд из Екатеринбурга 11:00 — гора Любви 12:00 — форелевая ферма 14:30 — выезд в Аракаево 15:00 — смотровая в Аракаево и живописная тропа к берегу реки, небольшая фотосессия 17:00 — выезд в Екатеринбург 19:00 — прибытие
Организационные детали
Дополнительные расходы: экскурсия по форелевой ферме — 350 руб. /взрослый, 150 руб. /ребенка; бензин — 1500 руб. и обед в форелевом хозяйстве
Можно поехать с детьми от 3 лет
Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий.
Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью.
Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.