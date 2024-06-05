1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Отправиться в путешествие к живописным скалам, поплавать на сапах и устроить пикник
Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге
27 июня в 08:00
29 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
- ООльга29 апреля 2024Отличная познавательная экскурсия, пересечение истории, достопримечательностей и природы. Окунулись в Уральский мир. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Туры выходного дня»
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