Каменные ворота – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Каменные ворота» в Екатеринбурге, цены от 11 880 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
На Марс и обратно - за один день
На машине
скидка
10%
28 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
6 ноя в 09:00
7 ноя в 09:00
1320011 880 за всё до 4 чел.
3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота
На машине
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота
Всего за одну поездку побывать в местах с очень разными, но такими красивыми пейзажами
Завтра в 19:00
5 ноя в 19:00
14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по каньону реки Исеть
На машине
4 отзыва
10 часов
Водная прогулка
Путешествие по каньону реки Исеть
Увидеть необычные скалы и пещеры, посетить бурлящий порог и проникнуться красотой уральской природы
Начало: У Цирка
6 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
13 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    22 октября 2024
    3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота
    Спасибо большое экскурсия очень понравилась) большое спасибо Анне
    Спасибо большое экскурсия очень понравилась) большое спасибо АннеСпасибо большое экскурсия очень понравилась) большое спасибо АннеСпасибо большое экскурсия очень понравилась) большое спасибо АннеСпасибо большое экскурсия очень понравилась) большое спасибо Анне
  • Е
    Елена
    12 октября 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Очень красивое место, Юрий очень приятный молодой человек, много рассказывал про уральские горы, показал интереснейшие места). Спасибо!
    Очень красивое место, Юрий очень приятный молодой человек, много рассказывал про уральские горы, показал интереснейшие места). Спасибо!Очень красивое место, Юрий очень приятный молодой человек, много рассказывал про уральские горы, показал интереснейшие места). Спасибо!
  • Б
    Борис
    8 октября 2024
    3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота
    Замечательная экскурсия, посетили невероятные места! Спасибо Анне!
  • Е
    Елена
    5 октября 2024
    3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота
    Наконец-то сбылась моя мечта. Я побывала на уральском Марсе! И не только) Экскурсию нам проводила Анна. Забрала нас там, где нам
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    было удобно. За это огромное спасибо. До Марса доехали быстро и с комфортом. Анна уверенный водитель. Сам Марс это просто фантастика. Анна провела нас по самым живописным местам. Следующая остановка порог Ревун. Это очень красиво и завораживающе. Анна также показала нам самые красивые места. И все время была с нами. Не бросила нас ходить и искать красивые локации самим, а весь маршрут была с нами. Нам это очень понравилось. Третье очень красивое место каменные ворота. Неспешная, комфортная прогулка по сосновому бору. Ну и сами ворота. Это 🔥. Обедали в кафе Елена. Все очень просто, не дорого, но вкусно. А еще Анна отличный фотограф. И замечательная, очень интересная девушка. Анна, огромное Вам спасибо за этот день! Желаем Вам успехов в Вашем деле и много-много благодарных туристов.

    Наконец-то сбылась моя мечта. Я побывала на уральском Марсе! И не только)Наконец-то сбылась моя мечта. Я побывала на уральском Марсе! И не только)Наконец-то сбылась моя мечта. Я побывала на уральском Марсе! И не только)Наконец-то сбылась моя мечта. Я побывала на уральском Марсе! И не только)Наконец-то сбылась моя мечта. Я побывала на уральском Марсе! И не только)Наконец-то сбылась моя мечта. Я побывала на уральском Марсе! И не только)Наконец-то сбылась моя мечта. Я побывала на уральском Марсе! И не только)Наконец-то сбылась моя мечта. Я побывала на уральском Марсе! И не только)Наконец-то сбылась моя мечта. Я побывала на уральском Марсе! И не только)Наконец-то сбылась моя мечта. Я побывала на уральском Марсе! И не только)
  • Е
    Елена
    2 октября 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Потрясающая экскурсия. Уникальные виды, отличный гид, комфортная поездка.
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  • О
    Ольга
    13 сентября 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Однозначно рекомендую посетить экскурсию на Марс с Юрием!
    Однозначно рекомендую посетить экскурсию на Марс с Юрием!Однозначно рекомендую посетить экскурсию на Марс с Юрием!Однозначно рекомендую посетить экскурсию на Марс с Юрием!Однозначно рекомендую посетить экскурсию на Марс с Юрием!Однозначно рекомендую посетить экскурсию на Марс с Юрием!Однозначно рекомендую посетить экскурсию на Марс с Юрием!Однозначно рекомендую посетить экскурсию на Марс с Юрием!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Каменные ворота»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На Марс и обратно - за один день
  2. 3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота
  3. Путешествие по каньону реки Исеть
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ганина яма
  6. Ельцин Центр
  7. Набережная
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в ноябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Каменные ворота" можно забронировать 3 экскурсии от 11 880 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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