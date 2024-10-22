скидка
10%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
6 ноя в 09:00
7 ноя в 09:00
1320011 880₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота
Всего за одну поездку побывать в местах с очень разными, но такими красивыми пейзажами
Завтра в 19:00
5 ноя в 19:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Водная прогулка
Путешествие по каньону реки Исеть
Увидеть необычные скалы и пещеры, посетить бурлящий порог и проникнуться красотой уральской природы
Начало: У Цирка
6 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван22 октября 2024Спасибо большое экскурсия очень понравилась) большое спасибо Анне
- ЕЕлена12 октября 2024Очень красивое место, Юрий очень приятный молодой человек, много рассказывал про уральские горы, показал интереснейшие места). Спасибо!
- ББорис8 октября 2024Замечательная экскурсия, посетили невероятные места! Спасибо Анне!
- ЕЕлена5 октября 2024Наконец-то сбылась моя мечта. Я побывала на уральском Марсе! И не только) Экскурсию нам проводила Анна. Забрала нас там, где нам
- ЕЕлена2 октября 2024Потрясающая экскурсия. Уникальные виды, отличный гид, комфортная поездка.
- ООльга13 сентября 2024Однозначно рекомендую посетить экскурсию на Марс с Юрием!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Каменные ворота»
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