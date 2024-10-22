читать дальше

было удобно. За это огромное спасибо. До Марса доехали быстро и с комфортом. Анна уверенный водитель. Сам Марс это просто фантастика. Анна провела нас по самым живописным местам. Следующая остановка порог Ревун. Это очень красиво и завораживающе. Анна также показала нам самые красивые места. И все время была с нами. Не бросила нас ходить и искать красивые локации самим, а весь маршрут была с нами. Нам это очень понравилось. Третье очень красивое место каменные ворота. Неспешная, комфортная прогулка по сосновому бору. Ну и сами ворота. Это 🔥. Обедали в кафе Елена. Все очень просто, не дорого, но вкусно. А еще Анна отличный фотограф. И замечательная, очень интересная девушка. Анна, огромное Вам спасибо за этот день! Желаем Вам успехов в Вашем деле и много-много благодарных туристов.