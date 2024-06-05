Туры выходного дня по Уралу – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Туры выходного дня по Уралу» в Екатеринбурге, цены от 11 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
11 300 за всё до 4 чел.
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
10 часов
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Отправиться в путешествие к живописным скалам, поплавать на сапах и устроить пикник
Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге
27 июня в 08:00
29 июня в 09:30
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
    читать дальше

    Ольга с энтузиазмом рассказывала историю и отвечала на наши воспрсы. Что мотивирует приехать ещё раз, чтобы посмотреть все красоты. Маршрут построен легко, не требует физической подготовки, трек небольшой, но интересный, так как рельеф разнообразный. На всех локациях было достаточно времени, чтобы насладиться природой. А большой плбс индивидуальных туров- отсутствие большого количества людей на локации, приятный бонус для красивых фото

    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
    Отличная познавательная экскурсия, пересечение истории, достопримечательностей и природы. Окунулись в Уральский мир. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Туры выходного дня по Уралу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
  2. Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
  3. Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Дом Ипатьева
  10. Городок чекистов
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Туры выходного дня по Уралу" можно забронировать 3 экскурсии от 11 300 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2024 год по теме «Туры выходного дня по Уралу», 2 ⭐ отзыва, цены от 11300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам