Есть пространства, которые меняют внутреннее состояние, и Алапаевск — одно из них. Это не просто экскурсия «посмотрите направо, посмотрите налево». Это погружение в историю. Вы увидите Урал с двух сторон: как колыбель гениальной музыки и как декорации к последней главе жизни династии Романовых.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:30 — дорога из Екатеринбурга в Алапаевск

11:30 — Соборная площадь и Свято-Троицкий собор

На службе в этом храме несколько раз бывали княгиня Елизавета Фёдоровна и князья рода Романовых. Вы увидите старинные иконы, облачения священнослужителей конца 19 века и склеп, где находились останки царской семьи.

13:00 — обед в городе

14:00 — «Напольная школа»

Это место, ставшее последним домом для Романовых. Вы побываете на экскурсии с элементами театрализации о ссылке императора и его близких в Алапаевск в 1918 году. Увидите комнаты-камеры, где сохранена обстановка того времени, и личные вещи князей.

15:30 — дом-музей П. И. Чайковского

На экскурсии по старинному особняку вы узнаете, как маленький Петя превращался в гения. Увидите уникальную коллекцию музыкальных инструментов в миниатюре. Услышите звуки механического органа и поймёте, где родились первые ноты «Лебединого озера».

16:30 — монастырь и шахта Межная

Вы окажетесь в месте, где оборвалась жизнь Великой княгини и её спутников. Сейчас здесь возведён монастырь в честь Новомучеников Российских, установлен Поклонный Крест и видна всё ещё не заросшая шахта.

18:00 — кофе-пауза, чтобы отдохнуть и обсудить впечатления

18:30-21:00 — дорога в Екатеринбург

Организационные детали