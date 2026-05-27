Алапаевск на изломе истории: хрупкость музыки знаменитого композитора и сила духа Великой княгини
По местам, которые помнят гениальную музыку и трагедию царской семьи (из Екатеринбурга)
Есть пространства, которые меняют внутреннее состояние, и Алапаевск — одно из них. Это не просто экскурсия «посмотрите направо, посмотрите налево». Это погружение в историю.
Вы увидите Урал с двух сторон: как колыбель гениальной музыки и как декорации к последней главе жизни династии Романовых.
Описание экскурсии
9:30 — дорога из Екатеринбурга в Алапаевск
11:30 — Соборная площадь и Свято-Троицкий собор
На службе в этом храме несколько раз бывали княгиня Елизавета Фёдоровна и князья рода Романовых. Вы увидите старинные иконы, облачения священнослужителей конца 19 века и склеп, где находились останки царской семьи.
13:00 — обед в городе
14:00 — «Напольная школа»
Это место, ставшее последним домом для Романовых. Вы побываете на экскурсии с элементами театрализации о ссылке императора и его близких в Алапаевск в 1918 году. Увидите комнаты-камеры, где сохранена обстановка того времени, и личные вещи князей.
15:30 — дом-музей П. И. Чайковского
На экскурсии по старинному особняку вы узнаете, как маленький Петя превращался в гения. Увидите уникальную коллекцию музыкальных инструментов в миниатюре. Услышите звуки механического органа и поймёте, где родились первые ноты «Лебединого озера».
16:30 — монастырь и шахта Межная
Вы окажетесь в месте, где оборвалась жизнь Великой княгини и её спутников. Сейчас здесь возведён монастырь в честь Новомучеников Российских, установлен Поклонный Крест и видна всё ещё не заросшая шахта.
18:00 — кофе-пауза, чтобы отдохнуть и обсудить впечатления
18:30-21:00 — дорога в Екатеринбург
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на Toyota RAV4, билеты в музей «Напольная школа» и дом-музей Чайковского
Обед и кофе-пауза оплачиваются дополнительно по желанию
Экскурсия для взрослых и подростков от 14 лет (в сопровождении родителей)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
На Урале живу всю свою сознательную жизнь и очень люблю его красоту и многовековую историю. Могу без устали говорить о Екатеринбурге и Свердловской области.
По образованию учитель русского языка и литературы, читать дальшеуменьшить
теолог, православный экскурсовод. Разбираюсь в православной истории и культуре — люблю проводить непаломнические экскурсии по монастырям и храмам Екатеринбурга и Свердловской области.
Член Российского союза писателей и очень люблю удивлять гостей города экскурсиями, в которых рассказываю о писателях, живших здесь и посещавших уральский регион.
Много путешествовала на своей машине по Свердловской области, изучив все окрестности, и очень хочу делиться своими знаниями с гостями Екатеринбурга и жителями, которые хотели бы узнать город лучше.
Моя миссия — превращать нагромождение исторических фактов в личный эмоциональный опыт каждого гостя. Моё кредо — отказ от роли «говорящей энциклопедии» в пользу роли «проводника во времени».
