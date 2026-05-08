Погрузитесь в атмосферу уральской столицы, когда зажигаются огни.
Эта экскурсия — путешествие сквозь три века, где история оживает не на страницах учебников, а в подсвеченных фасадах, отблесках на воде Исети и силуэтах небоскрёбов.
Вы увидите, как менялся облик города от первых фонарей до современных световых концепций, и узнаете, что стоит за этим светом.
Описание экскурсии
Мы проследуем от истоков к современности, соединяя ключевые точки города в единый повествовательный маршрут.
- Истоки: плотина городского пруда — место, где зародился Екатеринбург
- Душа города: исторический сквер, центральные улицы, Храм на Крови, площадь 1905 года
- Мощь и память 20 века: шедевры конструктивизма, заводы-гиганты в тылу, Ельцин-центр
- Современный силуэт: деловой квартал «Екатеринбург-Сити», стадион «Екатеринбург-Арена»
Наш путь будет включать выходы на смотровые площадки для впечатляющих фотографий на фоне вечернего города. А беседа затронет главные темы, которые сформировали характер города.
- Золотой век Урала: как купцы-старообрядцы и «мукомольные короли» строили городское благополучие. Золотая и самоцветная лихорадка, изменившая регион
- Авангард в камне: почему ЮНЕСКО считает Екатеринбург заповедником конструктивизма. Увидите знаковые здания этого стиля и узнаете их судьбу
- Драма истории: последние дни семьи Романовых — трагическая страница, навсегда вписавшая город в мировую летопись
- Эпоха огней: как, когда и зачем в Екатеринбург пришло электричество. Как сегодня освещают исторические здания и современные небоскрёбы
Организационные детали
- Экскурсия для 1-3 человек проводится на легковом автомобиле
- Для групп большей численности будет предложен подходящий транспорт (по предварительной договорённости, за доплату)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рима — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 40 туристов
Я родилась и живу в Екатеринбурге, люблю свой край, природу, изучаю его историю. С 2015 провожу экскурсии по Екатеринбургу и Уралу. Люблю учиться, узнавать новое и делиться своими знаниями. Инженер-эколог, юрист, дипломированный гид. Много путешествую, получаю удовольствие от общения с людьми. Буду рада показать вам Урал и рассказать о нём!
