Рекомендую взять с собой бутерброды или пирожки для пикника, а также воду и горячий чай в термосе.

Важно одеться по погоде и иметь удобную для пешеходной прогулки обувь.

Маршрут легкопроходимый — 12-20 км. (в зависимости от физических возможностей группы).

Что вас ожидает: История горного дела в верховьях Исети Мы с вами увидим уникальный Музей, родину металлургии под открытым небом! Здесь не просто плавили метал возможно раньше всех в мире, но создавали произведения искусства до сих пор потрясающих своей красотой в лучших музеях мира. Памятник природы федерального значения который задаёт много вопросов об истории и культуре Урала. История горного дела в верховьях Исети представлена с энциклопедической широтой и разнообразием — от каменных ломок и чудских копей до демидовских и геннинских шахт и копей Свидетельства расцвета древней металлургии в верховьях Исети (VII-III вв до н. э.). Международные торговые связи металлургов исетской культуры и ираноязычных кочевников — савроматов в раннем железном веке хорошо представлены в знаменитой «Сибирской коллекции Петра I» в Эрмитаже. Скалы Петра Гронского (они же Петрогром) — древний горно-металлургический комплекс. Археологические раскопки В 1957 году Е. М. Берс провела здесь археологические раскопки, в результате которых на вершинах скал Петрогром археологами были обнаружены остатки 18 плавильных горнов и печей для литья меди и варки железа, большое количество мелких сожжённых костей и шлаки. Сложенные из каменных глыб печи достигали 1,5 м. в высоту и находились в расщелинах гор. Медная и железная руды скорее всего поставлялись с Согринского рудника и подвергались плавке. В качестве флюса к руде добавляли мелко раздробленные кости животных и каменный уголь. Далее расплавленный металл разливался в формы. Изготовленные здесь наконечники стрел, украшения и другие изделия металлурги продавали за пределы Урала. Остатки плавильных печей не имеют аналогов того времени в Восточной Европе. Реконструкцию плавильного горна с Петрогрома можно увидеть в Свердловском областном краеведческом музее. Скалы Петра Гронского — ценный археологический памятник Во время раскопок здесь были найдены металлические и керамические предметы трёх культур: исетской (Х - ХII вв. до н. э.), иткульской (VII-III вв. до н. э.) и петрогромской (вторая пол. I тыс. н. э.). Доступность скал Петра Гронского позволяет проводить насыщенные походы выходного дня даже с маленькими детьми. Во время походов не забывайте бережно относиться к окружающей нас природе! Возраст гранитов, слагающих скалы, достигает 300 млн лет. Стоя у подножия, невольно восхищаешься причудами природы. Кто видит подобные каменные палатки в первый раз, из-за необычности картины невольно думает, не сложены ли они какими-то мифическими исполинами… Важная информация: