Посещение легендарного города Чемпионов, сердце уральской энергетики, родины металлургии, индейцев.
Истоки Евразии реки Исиды, Озеро Исетское. Обзорная экскурсия по городу Среднеуральск который стоит на золотоносных месторождениях. По пути возможно посещение Ганиной Ямы, Царских покоев. Путешествие в сердце Урала к памятникам природы скалам Петра Гронского.
Здесь мы с вами увидим древний металлургический комплекс, Исетского Сфинкса, дольмены, скалы, лес по ходу движения к скалам узнаем целый мир даров природы Дикоросов.
Истоки Евразии реки Исиды, Озеро Исетское. Обзорная экскурсия по городу Среднеуральск который стоит на золотоносных месторождениях. По пути возможно посещение Ганиной Ямы, Царских покоев. Путешествие в сердце Урала к памятникам природы скалам Петра Гронского.
Здесь мы с вами увидим древний металлургический комплекс, Исетского Сфинкса, дольмены, скалы, лес по ходу движения к скалам узнаем целый мир даров природы Дикоросов.
Ближайшие даты:
6
янв
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Описание
Что вас ожидает: История горного дела в верховьях Исети Мы с вами увидим уникальный Музей, родину металлургии под открытым небом! Здесь не просто плавили метал возможно раньше всех в мире, но создавали произведения искусства до сих пор потрясающих своей красотой в лучших музеях мира. Памятник природы федерального значения который задаёт много вопросов об истории и культуре Урала. История горного дела в верховьях Исети представлена с энциклопедической широтой и разнообразием — от каменных ломок и чудских копей до демидовских и геннинских шахт и копей Свидетельства расцвета древней металлургии в верховьях Исети (VII-III вв до н. э.). Международные торговые связи металлургов исетской культуры и ираноязычных кочевников — савроматов в раннем железном веке хорошо представлены в знаменитой «Сибирской коллекции Петра I» в Эрмитаже. Скалы Петра Гронского (они же Петрогром) — древний горно-металлургический комплекс. Археологические раскопки В 1957 году Е. М. Берс провела здесь археологические раскопки, в результате которых на вершинах скал Петрогром археологами были обнаружены остатки 18 плавильных горнов и печей для литья меди и варки железа, большое количество мелких сожжённых костей и шлаки. Сложенные из каменных глыб печи достигали 1,5 м. в высоту и находились в расщелинах гор. Медная и железная руды скорее всего поставлялись с Согринского рудника и подвергались плавке. В качестве флюса к руде добавляли мелко раздробленные кости животных и каменный уголь. Далее расплавленный металл разливался в формы. Изготовленные здесь наконечники стрел, украшения и другие изделия металлурги продавали за пределы Урала. Остатки плавильных печей не имеют аналогов того времени в Восточной Европе. Реконструкцию плавильного горна с Петрогрома можно увидеть в Свердловском областном краеведческом музее. Скалы Петра Гронского — ценный археологический памятник Во время раскопок здесь были найдены металлические и керамические предметы трёх культур: исетской (Х - ХII вв. до н. э.), иткульской (VII-III вв. до н. э.) и петрогромской (вторая пол. I тыс. н. э.). Доступность скал Петра Гронского позволяет проводить насыщенные походы выходного дня даже с маленькими детьми. Во время походов не забывайте бережно относиться к окружающей нас природе! Возраст гранитов, слагающих скалы, достигает 300 млн лет. Стоя у подножия, невольно восхищаешься причудами природы. Кто видит подобные каменные палатки в первый раз, из-за необычности картины невольно думает, не сложены ли они какими-то мифическими исполинами… Важная информация:
- Рекомендую взять с собой бутерброды или пирожки для пикника, а также воду и горячий чай в термосе.
- Важно одеться по погоде и иметь удобную для пешеходной прогулки обувь.
- Маршрут легкопроходимый — 12-20 км. (в зависимости от физических возможностей группы).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение
- Экскурсия
- Обучение
- Дегустация
- Что не входит
- Питание и все трансферы из Екатеринбурга и Среднеуральска оплачивают дополнительно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договорённости с гидомЗавершение: Поселок Исеть
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Рекомендую взять с собой бутерброды или пирожки для пикника, а также воду и горячий чай в термосе.
- Важно одеться по погоде и иметь удобную для пешеходной прогулки обувь.
- Маршрут легкопроходимый — 12-20 км (в зависимости от физических возможностей группы)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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