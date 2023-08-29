Висим – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Висим» в Екатеринбурге, цены от 5900 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом
Начало: В районе метро «Уралмаш»
8 янв в 09:00
9 янв в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Промышленный пояс Урала: Невьянск - Висим - Нижний Тагил
12 часов
Групповая
Промышленный пояс Урала: Невьянск - Висим - Нижний Тагил
Исследовать север Свердловской области и увидеть стык Европы и Азии
Начало: На улице Челюскинцев
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 08:00
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
5900 за человека
На родину Мамина-Сибиряка - в Висим (+ мараловая ферма и гора Белая)
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На родину Мамина-Сибиряка - в Висим (+ мараловая ферма и гора Белая)
Побывать в живописных уральских местах и заглянуть в дом-музей всем известного писателя
15 янв в 08:30
16 янв в 08:30
14 670 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Висим»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
  2. Промышленный пояс Урала: Невьянск - Висим - Нижний Тагил
  3. На родину Мамина-Сибиряка - в Висим (+ мараловая ферма и гора Белая)
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ганина яма
  6. Ельцин Центр
  7. Набережная
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в январе 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Висим" можно забронировать 3 экскурсии от 5900 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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