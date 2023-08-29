10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом
Начало: В районе метро «Уралмаш»
8 янв в 09:00
9 янв в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Групповая
Промышленный пояс Урала: Невьянск - Висим - Нижний Тагил
Исследовать север Свердловской области и увидеть стык Европы и Азии
Начало: На улице Челюскинцев
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 08:00
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
5900₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На родину Мамина-Сибиряка - в Висим (+ мараловая ферма и гора Белая)
Побывать в живописных уральских местах и заглянуть в дом-музей всем известного писателя
15 янв в 08:30
16 янв в 08:30
14 670₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 августа 2023Большое спасибо за замечательное путешествие! Было очень интересно, узнала много нового. Удачно построен маршрут, очень разнообразен по впечатлениям. Елизавета замечательный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Висим»
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