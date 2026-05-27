Добро пожаловать на УралМарс

Путешествие из Екатеринбурга к внеземному каньону и порогу Ревун
Уральский Марс — место для тех, кто хочет пополнить копилку необычных впечатлений. Глиняный каньон простирается на 70 км² и напоминает другую планету.

Поэтому, если вы хотите попасть на Марс, но не уверены, что доберётесь туда в ближайшее время, начните с нашей поездки. Мы также отвезём вас к живописному порогу Ревун, а по пути расскажем об Урале много интересного.
Описание экскурсии

Выезд из Екатеринбурга около 9:00 утра (согласуем удобное время заранее).

Уральский Марс (прибытие ~11:00). Вы увидите место, похожее на декорации фантастического фильма: заброшенный глиняный карьер с пейзажами в красно-коричневых тонах, марсианские холмы и извилистый рельеф. Обсудим интересные факты об этом необычном уголке Урала

Около 13:00 отправимся в дорогу: она пройдёт через уральские поля, леса и атмосферные деревушки. При желании можем сделать короткие остановки в пути.

Порог Ревун (прибытие ~13:40). Нас встретит грохот бурлящей Исети, которая пробивается сквозь скальные пороги. Это место наполняет энергией: шум воды, скалистые берега, необъятный простор. Устроим отдых с ароматным чаем на берегу реки и насладимся видами.

Отправление в Екатеринбург около 15:00, прибытие в город — примерно в 17:00–17:30, в зависимости от ситуации на дорогах

В путешествии вы узнаете:

  • как формировался уральский ландшафт и почему он считается одним из древнейших горных хребтов на планете
  • чем отличается Урал от других регионов России и почему его называют «поясом силы»
  • какие народы населяли эти земли
  • чем славятся уральские мастера: камнерезы, кузнецы, гончары
  • где добывали малахит и уральские самоцветы
  • как появился глиняный карьер и почему его называют Уральским Марсом
  • почему порог Ревун называют «музыкой реки» и как связана его история с освоением края

и многое другое!

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Toyota Sienta или Москвич 3
  • Возможны небольшие изменения в тайминге по вашему желанию или в зависимости от сезона
  • Важно: поездка состоится только в сухую погоду! В случае дождя путешествие можно отменить или обменять на нашу программу «Сила Урала — Бажовские места и природа края»
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От удобного вам места
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 2832 туристов
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Очень люблю путешествовать, объехала более 30 стран. В туризме работаю с 2010 года. С радостью покажу вам родной город и сделаю всё, чтобы вы провели
время комфортно, весело, приятно и запомнили уральскую столицу с лучшей стороны! Экскурсии провожу вместе со своими коллегами, замечательными гидами. С удовольствием покажем вам любимые места и расскажем о них с душой и азартом!

