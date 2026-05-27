Уральский Марс — место для тех, кто хочет пополнить копилку необычных впечатлений. Глиняный каньон простирается на 70 км² и напоминает другую планету. Поэтому, если вы хотите попасть на Марс, но не уверены, что доберётесь туда в ближайшее время, начните с нашей поездки. Мы также отвезём вас к живописному порогу Ревун, а по пути расскажем об Урале много интересного.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 17 000 ₽ за человека

Описание экскурсии

Выезд из Екатеринбурга около 9:00 утра (согласуем удобное время заранее).

Уральский Марс (прибытие ~11:00). Вы увидите место, похожее на декорации фантастического фильма: заброшенный глиняный карьер с пейзажами в красно-коричневых тонах, марсианские холмы и извилистый рельеф. Обсудим интересные факты об этом необычном уголке Урала

Около 13:00 отправимся в дорогу: она пройдёт через уральские поля, леса и атмосферные деревушки. При желании можем сделать короткие остановки в пути.

Порог Ревун (прибытие ~13:40). Нас встретит грохот бурлящей Исети, которая пробивается сквозь скальные пороги. Это место наполняет энергией: шум воды, скалистые берега, необъятный простор. Устроим отдых с ароматным чаем на берегу реки и насладимся видами.

Отправление в Екатеринбург около 15:00, прибытие в город — примерно в 17:00–17:30, в зависимости от ситуации на дорогах

В путешествии вы узнаете:

как формировался уральский ландшафт и почему он считается одним из древнейших горных хребтов на планете

чем отличается Урал от других регионов России и почему его называют «поясом силы»

какие народы населяли эти земли

чем славятся уральские мастера: камнерезы, кузнецы, гончары

где добывали малахит и уральские самоцветы

как появился глиняный карьер и почему его называют Уральским Марсом

почему порог Ревун называют «музыкой реки» и как связана его история с освоением края

и многое другое!

Организационные детали