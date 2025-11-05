Мои заказы

Пещера Смолинская – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 8 экскурсий в категории «Пещера Смолинская» в Екатеринбурге, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Джип-путешествие «Соколиный камень и Чертово городище»
Джиппинг
На машине
5.5 часов
126 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
На Марс и обратно - за один день
На машине
9 часов
76 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
13 600 ₽ за всё до 4 чел.
Чёртово городище: прогулка к чуду Зауралья
Пешая
5.5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в парк «Исеть» и Чёртово городище
Увлекательное путешествие в Чёртово городище обещает незабываемые впечатления и уникальные фото. Погрузитесь в мир легенд и древних тайн Среднего Урала
Начало: В посёлке Исеть
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
15 дек в 11:00
16 дек в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Пешая
Конные прогулки
3.5 часа
23 отзыва
Водная прогулка
Уральские скалы и пещеры: индивидуальная экскурсия
Исследуйте долину древней реки, пещеры со сталактитами и скульптуру мирового уровня. Насладитесь видами со скалы Вдохновение и откройте секреты подземных рек
Начало: В поселке Бажуково
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
На машине
9 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Уникальная возможность погрузиться в атмосферу Среднего Урала, пройтись по живописным маршрутам и познакомиться с природными тайнами парка
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 17:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Екб - на Марс
На машине
10 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Марсианские карьеры и порог Ревун
Погрузитесь в уникальные пейзажи Урала: красные карьеры, таинственные пещеры и бурлящие пороги ждут вас на этом незабываемом маршруте
Начало: Возле Цирка
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
Джиппинг
На машине
10 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уральский Марс и порог Ревун
Отправьтесь в увлекательное путешествие на джипе по самым красивым местам Свердловской области. Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская ждут вас
Начало: По договорености
13 апр в 08:00
14 апр в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 ноября 2025
    Из Екб - на Марс
    Однозначно рекомендую
  • Н
    Наталья
    1 ноября 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Прошло столько времени, а впечатления не забываются… прекрасно организованная, очень интересная экскурсия. Природные красоты впечатляют. Только в пещеру нужна хорошая спортивная, а лучше - трекинговая обувь.
  • Н
    Надежда
    29 октября 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Все отлично! Рекомендую всем!
    Все отлично! Рекомендую всем!
  • О
    Ольга
    18 октября 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Очень интересная экскурсия, Андрей - профессионал.
  • Е
    Евгения
    14 октября 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Лучший тур оператор 👍🏻

    Понравилось всё от и до 😍

    Андрей лучший гид, профессионал своего дела 💯

    Забрал с отеля, показывал все красоты и лучшие места и привез обратно 🥇
    Лучший тур оператор 👍🏻Лучший тур оператор 👍🏻Лучший тур оператор 👍🏻Лучший тур оператор 👍🏻
  • И
    Ирина
    7 октября 2025
    Из Екб - на Марс
    У нас была отличная экскурсия с гидом Екатериной (очень добрая, хорошая, веселая, энергичная, заранее написала, предупредила, что взять с собой,
    читать дальше

    захватила тоже на всякий случай, вдруг мы забудем (дождевики и перчатки), чаем угостили нас обалденным, такая молодец) и время пролетело незаметно.
    как рекомендацию для поездки взять необходимо дождевики пончо, а то мы брали дождевики на липучках, растегнулись сразу, пончо проще опустить вниз, т. к. лаз вниз пещеру из-за этого времени больше занимает и неудобно.
    Сама экскурсия с прекрасными видами, для обязательного посещения, нам ещё повезло с погодой, светило солнце и было тепло и осенний лес в лучах солнца, необычно красивый. Мы очень довольны. Спасибо огромное гиду Екатерине и команде организаторов!

  • Д
    Дарья
    5 октября 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Отличный маршрут, прекрасная экскурсия
    Отличный маршрут, прекрасная экскурсия
  • Б
    Буба
    3 октября 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Отлично организованная поездка, Андрей - супер профессионал своего дела, отличный рассказчик и водитель. Тур прошёл на самом высшем уровне, без
    читать дальше

    единой запинки. Никто никого никуда не гнал, была куча времени для изучения всех мест. Получили кучу эмоций - спасибо! Буду обязательно советовать своим друзьям, которые посещают Екатеринбург.

    Отлично организованная поездка, Андрей - супер профессионал своего дела, отличный рассказчик и водитель. Тур прошёл на самом высшем уровне, без единой запинки. Никто никого никуда не гнал, была куча времени для изучения всех мест. Получили кучу эмоций - спасибо! Буду обязательно советовать своим друзьям, которые посещают Екатеринбург.
  • А
    Александр
    28 сентября 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Ездил с Андреем, получилась во многом эксклюзивная экскурсия, т. к. в каждой из локаций по сути не было других туристических
    читать дальше

    групп вовсе, мы никуда не спешили, ни от кого не зависели. Марс в осенних красках невероятен и поражает красотой.
    Порог - чисто на посмотреть, гораздо веселее было бы через него сплавиться, но там без подготовки никак. Пещера, если не боитесь испачкаться, тоже добавит ярких эмоций, особенно, если повезёт увидеть и услышать летучих мышей.
    В общем, как одну из визитных карточек края - рекомендую!

  • В
    Валерия
    22 сентября 2025
    Из Екб - на Марс
    Давно мечтала побывать на Уральском марсе, а тут еще и приятный бонус в виде посещения пещеры и красивого вида на
    читать дальше

    реку! Наш гид Оля отличный рассказчик и супер уютный человек! Отлично провели время в компании, узнали много нового об Урале и влюбились еще сильнее в его природу❤️ Спасибо огромное!

    Давно мечтала побывать на Уральском марсе, а тут еще и приятный бонус в виде посещения пещеры и красивого вида на реку! Наш гид Оля отличный рассказчик и супер уютный человек! Отлично провели время в компании, узнали много нового об Урале и влюбились еще сильнее в его природу❤️ Спасибо огромное!
  • Е
    Елена
    18 сентября 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Это не экскурсия, а полноценное приключение на внедорожнике. Столько драйва и эмоций. Сопровождал нас Роман. Очень позитивный человек, всё нам
    читать дальше

    рассказал по маршруту, дал советы, было очень комфортно.
    Природа Урала очень красива и необычна. Тут и инопланетный пейзаж и река, почти с горным течением, косуля и пещера с летучими мышами. Ну и куда же без уральских пельменей 🥟, заехали пообедать в пельменную, вкусно и недорого. Рекомендую к посещению всем 👍.

    Это не экскурсия, а полноценное приключение на внедорожнике. Столько драйва и эмоций. Сопровождал нас Роман. Очень позитивный человек, всё нам рассказал по маршруту, дал советы, было очень комфортно.
Природа Урала очень красива и необычна. Тут и инопланетный пейзаж и река, почти с горным течением, косуля и пещера с летучими мышами. Ну и куда же без уральских пельменей 🥟, заехали пообедать в пельменную, вкусно и недорого. Рекомендую к посещению всем 👍.
  • А
    Анастасия
    8 сентября 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Одна из лучший наших экскурсий!
    Андрей замечательный проводник, водитель и просто человек!
    Самые красивые виды, самая пещерная пещера)
    Отлично провели время и всем рекомендуем!
  • Т
    Татевик
    8 сентября 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Все замечательно, рекомендую!
    Все замечательно, рекомендую!
  • Г
    Галина
    7 августа 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Класс!!! Уральский Марс - это что-то необычное и завораживающее!
    Спасибо ☺️ за организацию экскурсии
    Класс!!! Уральский Марс - это что-то необычное и завораживающее!
Спасибо ☺️ за организацию экскурсии
  • Г
    Гаврилова
    7 августа 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Андрей отличный рассказчик, там где трудно пройти поможет, покажет, где-то придержит, подаст руку, очень дружелюбен и приветлив, если вернемся в Екатеринбург еще раз, обязательно возьмем у него еще не один тур, большое ему спасибо!
  • С
    Соколова
    2 августа 2025
    Из Екб - на Марс
    Большое спасибо Кате -нашему гиду! Очень приятная девушка. Виды великолепные, Марс -супер, пещера -огонь, Ревун -нет слов, очень красиво!
  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Читала много отзывов про посещение Марса и выбрала таки его для посещения.
    В целом, было интересно, необычно, красиво и порой захватывающе.

    Из
    читать дальше

    того, что понравилось и запомнилось:
    - крутая машина) Было просторно и удобно
    - возможность не гнаться за временем и спокойно погулять
    - если уговорить водителя за доплату, то можно доехать до Каменск-Уральского и посмотреть красивые места (у меня была своя цель):)
    - можно отказаться спускаться в пещеру (я испугалась и ждала рядом, поедая землянику)
    - конечно же крутые локации!

    Из того, чего не хватило:
    - нормального обеда. В кафе поела пельмени, но было мало. Было бы здорово, чтобы проводник взял с собой еду, стульчики или плед, чтобы устроить пикник на берегу Ревуна (к примеру). Это бы запомнилось на 100%.
    - в машине не было зарядки для айфона. Это не то, чтобы претензия - скорей забота о путешественниках:)

  • О
    Оксана
    24 июля 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Пожалуй, это самая крутая экскурсия, на которой мы были!!!! Ощущения и эмоции менялись по мере перемещения от Уральского Марса, где
    читать дальше

    мы действительно чувствовали себя астронавтами (шел дождь, на ногах налипли килограммы глины, и это было очень прикольное состояние), до Ревуна, где шикарная природа, красивая река и пещеры, где реально надо было использовать все конечности, чтобы пройти низкие и узкие места!!! Эмоции просто переполняют!!! С нами была гид - Татьяна, и от этой хрупкой женщины просто исходит поток силы, энергии и харизмы! Огромное спасибо Татьяне за безопасность, полную подготовленность (от воды, чтобы отмыть глину, до перчаток, чтобы комфортно себя чувствовать в пещере), за вкусный обед по очень комфортным ценам, за искренние желание сделать нашу поездку незабываемой!!! Очень крутая экскурсия!!! Посетите обязательно!!!

    Пожалуй, это самая крутая экскурсия, на которой мы были!!!! Ощущения и эмоции менялись по мере перемещения от Уральского Марса, где мы действительно чувствовали себя астронавтами (шел дождь, на ногах налипли килограммы глины, и это было очень прикольное состояние), до Ревуна, где шикарная природа, красивая река и пещеры, где реально надо было использовать все конечности, чтобы пройти низкие и узкие места!!! Эмоции просто переполняют!!! С нами была гид - Татьяна, и от этой хрупкой женщины просто исходит поток силы, энергии и харизмы! Огромное спасибо Татьяне за безопасность, полную подготовленность (от воды, чтобы отмыть глину, до перчаток, чтобы комфортно себя чувствовать в пещере), за вкусный обед по очень комфортным ценам, за искренние желание сделать нашу поездку незабываемой!!! Очень крутая экскурсия!!! Посетите обязательно!!!
  • К
    Камилла
    22 июля 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Романом. Роман нас забрал на большом вездехнодном автомобиле,потом мы поняли почему)) Мы прекрасно провели время.
    читать дальше

    На Марсе Роман провел по нескольким местам,несмотря на непогоду. По пути следования к порогу мы повстречали Косуль!) невероятные эмоции. На пороге от души насладились прекрасными видами. Но Смолинская пещера нас напугала немного😅 не полезли,зато на лопались земляники! Крайне рекомендуем экскурсию и от души благодарим за подаренные эмоции!

    Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Романом. Роман нас забрал на большом вездехнодном автомобиле,потом мы поняли почему)) Мы прекрасно провели время. На Марсе Роман провел по нескольким местам,несмотря на непогоду. По пути следования к порогу мы повстречали Косуль!) невероятные эмоции. На пороге от души насладились прекрасными видами. Но Смолинская пещера нас напугала немного😅 не полезли,зато на лопались земляники! Крайне рекомендуем экскурсию и от души благодарим за подаренные эмоции!
  • А
    Алина
    17 июля 2025
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Поездка организована отлично! Мы посетили все три места. Сами места, их красоту оценивать и комментировать не буду, так как предпочтения
    читать дальше

    у всех разные.
    Достоинства:
    + поездка комфортная;
    + времени на прогулки и фотографирование достаточно;
    +++ для спуска в пещеру дали фонарик и перчатки;
    + можно с собакой (но в пещеру с собакой не получится);
    + Уральский Марс удалось рассмотреть с двух точек;

    Что можно улучшить:
    • добавить рассказ про Екатеринбург и/или Урал и/или места, которые посещаем

    Поездка организована отлично! Мы посетили все три места. Сами места, их красоту оценивать и комментировать неПоездка организована отлично! Мы посетили все три места. Сами места, их красоту оценивать и комментировать не

