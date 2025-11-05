Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Лучший выборНа Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
13 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в парк «Исеть» и Чёртово городище
Увлекательное путешествие в Чёртово городище обещает незабываемые впечатления и уникальные фото. Погрузитесь в мир легенд и древних тайн Среднего Урала
Начало: В посёлке Исеть
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
15 дек в 11:00
16 дек в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Уральские скалы и пещеры: индивидуальная экскурсия
Исследуйте долину древней реки, пещеры со сталактитами и скульптуру мирового уровня. Насладитесь видами со скалы Вдохновение и откройте секреты подземных рек
Начало: В поселке Бажуково
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Уникальная возможность погрузиться в атмосферу Среднего Урала, пройтись по живописным маршрутам и познакомиться с природными тайнами парка
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 17:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Марсианские карьеры и порог Ревун
Погрузитесь в уникальные пейзажи Урала: красные карьеры, таинственные пещеры и бурлящие пороги ждут вас на этом незабываемом маршруте
Начало: Возле Цирка
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уральский Марс и порог Ревун
Отправьтесь в увлекательное путешествие на джипе по самым красивым местам Свердловской области. Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская ждут вас
Начало: По договорености
13 апр в 08:00
14 апр в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 ноября 2025Однозначно рекомендую
- ННаталья1 ноября 2025Прошло столько времени, а впечатления не забываются… прекрасно организованная, очень интересная экскурсия. Природные красоты впечатляют. Только в пещеру нужна хорошая спортивная, а лучше - трекинговая обувь.
- ННадежда29 октября 2025Все отлично! Рекомендую всем!
- ООльга18 октября 2025Очень интересная экскурсия, Андрей - профессионал.
- ЕЕвгения14 октября 2025Лучший тур оператор 👍🏻
Понравилось всё от и до 😍
Андрей лучший гид, профессионал своего дела 💯
Забрал с отеля, показывал все красоты и лучшие места и привез обратно 🥇
- ИИрина7 октября 2025У нас была отличная экскурсия с гидом Екатериной (очень добрая, хорошая, веселая, энергичная, заранее написала, предупредила, что взять с собой,
- ДДарья5 октября 2025Отличный маршрут, прекрасная экскурсия
- ББуба3 октября 2025Отлично организованная поездка, Андрей - супер профессионал своего дела, отличный рассказчик и водитель. Тур прошёл на самом высшем уровне, без
- ААлександр28 сентября 2025Ездил с Андреем, получилась во многом эксклюзивная экскурсия, т. к. в каждой из локаций по сути не было других туристических
- ВВалерия22 сентября 2025Давно мечтала побывать на Уральском марсе, а тут еще и приятный бонус в виде посещения пещеры и красивого вида на
- ЕЕлена18 сентября 2025Это не экскурсия, а полноценное приключение на внедорожнике. Столько драйва и эмоций. Сопровождал нас Роман. Очень позитивный человек, всё нам
- ААнастасия8 сентября 2025Одна из лучший наших экскурсий!
Андрей замечательный проводник, водитель и просто человек!
Самые красивые виды, самая пещерная пещера)
Отлично провели время и всем рекомендуем!
- ТТатевик8 сентября 2025Все замечательно, рекомендую!
- ГГалина7 августа 2025Класс!!! Уральский Марс - это что-то необычное и завораживающее!
Спасибо ☺️ за организацию экскурсии
- ГГаврилова7 августа 2025Андрей отличный рассказчик, там где трудно пройти поможет, покажет, где-то придержит, подаст руку, очень дружелюбен и приветлив, если вернемся в Екатеринбург еще раз, обязательно возьмем у него еще не один тур, большое ему спасибо!
- ССоколова2 августа 2025Большое спасибо Кате -нашему гиду! Очень приятная девушка. Виды великолепные, Марс -супер, пещера -огонь, Ревун -нет слов, очень красиво!
- ООльга29 июля 2025Читала много отзывов про посещение Марса и выбрала таки его для посещения.
В целом, было интересно, необычно, красиво и порой захватывающе.
Из
- ООксана24 июля 2025Пожалуй, это самая крутая экскурсия, на которой мы были!!!! Ощущения и эмоции менялись по мере перемещения от Уральского Марса, где
- ККамилла22 июля 2025Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Романом. Роман нас забрал на большом вездехнодном автомобиле,потом мы поняли почему)) Мы прекрасно провели время.
- ААлина17 июля 2025Поездка организована отлично! Мы посетили все три места. Сами места, их красоту оценивать и комментировать не буду, так как предпочтения
