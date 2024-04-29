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и непринужденно за рассказами гида. Старинный храм на берегу Исети встретил нас открытыми дверями и полным отсутствием людей. После осмотра храма прогулялись по берегу и длинному подвесному мосту.

Далее мы побродили по территории советского (действующего) санатория, расположенного на холме в сосновом бору. Мы полюбовались видами, понаблюдали за речными трамвайчиками и отведали вкусных красных и желтых райских яблочек. Здесь нас застал короткий ливень, от которого мы укрылись в оранжерее санатория. Зато какой воздух был после дождя! Дышать не надышаться!

Следующей точкой путешествия был красавец Лось, возвышающийся над Исетью. Оказалось, что в разные времена он бывает разного цвета. Нам достался оранжевый! На полянке перед Лосём устроили пикник. Линар угостил нас ароматным чаем из черной смородины. Погода была великолепная, погрелись на солнышке и перекусили.

Путь к Каменным воротам пролегал через березовую рощу, прошел небольшой дождик и спуск дался нелегко. Но вознаграждением были чудесные виды со скалы. Место красивое! Понаблюдали за отправлением в плавание байдарочников. Пофоткались вдоволь.

В течение дня мы не раз еще карабкались и спускались по холмам и оврагам, но каждый раз нам открывались интересные виды и это того стоило.

Напоследок, вместо порога Ревун, который мы уже посетили в другой экскурсии, Линар показал нам большой и малый мраморные карьеры. Такого облепихового леса мы еще не встречали! Покупаться в карьерах, как планировалось, не удалось. Они измельчали и заросли. Но посмотреть есть на что, интересно, как добывали мрамор.

День прошел здорово! Огромное спасибо Линару за путешествие и особенное за терпеливое отношение к нашему младшему члену семьи!