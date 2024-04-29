Мои заказы

Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» в Екатеринбурге, цены от 15 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Путешествие по каньону реки Исеть
На машине
Сплавы и рафтинг
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по каньону реки Исеть
Уникальная водная прогулка вдоль реки Исеть подарит вам незабываемые виды скал, гротов и старинных храмов. Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию
Начало: У Цирка
15 июн в 08:00
16 июн в 08:00
15 400 ₽ за всё до 4 чел.
Природа и индустриальная история Каменска-Уральского
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Природа и индустриальная история Каменска-Уральского
Прокатиться по речному каньону Исети, полюбоваться скалами и услышать шум порога Ревун
«Прогулка на катере по каньону Исети (за доплату)Отправимся по живописному участку реки Исеть, окружённому известняковыми скалами»
14 июн в 09:00
15 июн в 09:00
27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Добро пожаловать на УралМарс
На машине
8 часов
Индивидуальная
Добро пожаловать на УралМарс
Путешествие из Екатеринбурга к внеземному каньону и порогу Ревун
Начало: От удобного вам места
«Глиняный каньон простирается на 70 км² и напоминает другую планету»
22 июн в 08:00
23 июн в 08:00
от 17 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Д
Путешествие по каньону реки Исеть
Все великолепно гид очень хороший, провела экскурсию просто на 5+,10 часов длилась экскурсия, время пролетело быстро
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Путешествие по каньону реки Исеть
26 августа 2023 года совершили маленькое замечательное семейное путешествие по каньону реки Исеть с Линаром.
Дорога до первой локации прошла весело
читать дальшеуменьшить

и непринужденно за рассказами гида. Старинный храм на берегу Исети встретил нас открытыми дверями и полным отсутствием людей. После осмотра храма прогулялись по берегу и длинному подвесному мосту.
Далее мы побродили по территории советского (действующего) санатория, расположенного на холме в сосновом бору. Мы полюбовались видами, понаблюдали за речными трамвайчиками и отведали вкусных красных и желтых райских яблочек. Здесь нас застал короткий ливень, от которого мы укрылись в оранжерее санатория. Зато какой воздух был после дождя! Дышать не надышаться!
Следующей точкой путешествия был красавец Лось, возвышающийся над Исетью. Оказалось, что в разные времена он бывает разного цвета. Нам достался оранжевый! На полянке перед Лосём устроили пикник. Линар угостил нас ароматным чаем из черной смородины. Погода была великолепная, погрелись на солнышке и перекусили.
Путь к Каменным воротам пролегал через березовую рощу, прошел небольшой дождик и спуск дался нелегко. Но вознаграждением были чудесные виды со скалы. Место красивое! Понаблюдали за отправлением в плавание байдарочников. Пофоткались вдоволь.
В течение дня мы не раз еще карабкались и спускались по холмам и оврагам, но каждый раз нам открывались интересные виды и это того стоило.
Напоследок, вместо порога Ревун, который мы уже посетили в другой экскурсии, Линар показал нам большой и малый мраморные карьеры. Такого облепихового леса мы еще не встречали! Покупаться в карьерах, как планировалось, не удалось. Они измельчали и заросли. Но посмотреть есть на что, интересно, как добывали мрамор.
День прошел здорово! Огромное спасибо Линару за путешествие и особенное за терпеливое отношение к нашему младшему члену семьи!

26 августа 2023 года совершили маленькое замечательное семейное путешествие по каньону реки Исеть с Линаром.
26 августа 2023 года совершили маленькое замечательное семейное путешествие по каньону реки Исеть с Линаром.
26 августа 2023 года совершили маленькое замечательное семейное путешествие по каньону реки Исеть с Линаром.
26 августа 2023 года совершили маленькое замечательное семейное путешествие по каньону реки Исеть с Линаром.+6
26 августа 2023 года совершили маленькое замечательное семейное путешествие по каньону реки Исеть с Линаром.
26 августа 2023 года совершили маленькое замечательное семейное путешествие по каньону реки Исеть с Линаром.
26 августа 2023 года совершили маленькое замечательное семейное путешествие по каньону реки Исеть с Линаром.
26 августа 2023 года совершили маленькое замечательное семейное путешествие по каньону реки Исеть с Линаром.
26 августа 2023 года совершили маленькое замечательное семейное путешествие по каньону реки Исеть с Линаром.
26 августа 2023 года совершили маленькое замечательное семейное путешествие по каньону реки Исеть с Линаром.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Путешествие по каньону реки Исеть
Очень понравилась обзорная экскурсия по живописным окрестностям Екатеринбурга. Забираться на скалы было немного страшно и скользко после утреннего дождя, но
читать дальшеуменьшить

виды открываются потрясающие. Ребенок без проблем справился с маршрутом и остался под впечатлением. Отдельная благодарность гиду Денису за прекраснейшую атмосферу и настроение.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Путешествие по каньону реки Исеть
Хороший маршрут, не многие могут предложить аналогичное. Рекомендую для знакомства с достопримечательностями области. При этом четко нужно понимать, что данная
читать дальшеуменьшить

поездка носит в основном ознакомительный, а не экскурсионный характер в части касающейся историко-архитектурного аспекта, без дополнительной интеллектуальной нагрузки. Учитывая, что нас именно такой формат устраивал, то оценка поездки отлично. Важную роль играет погода. Обязательно надо ее учитывать. Отмечу уверенное спокойное вождение автомобиля на всем протяжении маршрута.

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 4 отзыва в Екатеринбурге в категории "Каньоны"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие по каньону реки Исеть;
  2. Природа и индустриальная история Каменска-Уральского;
  3. Добро пожаловать на УралМарс.
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Плотинка;
  2. Дом Севастьянова;
  3. Храм на Крови;
  4. Исторический сквер;
  5. Ельцин Центр;
  6. Набережная;
  7. Ганина яма;
  8. Дом Ипатьева;
  9. Улица Вайнера;
  10. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых.
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2026
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 15 400 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2026 год по теме «Каньоны», 4 ⭐ отзыва, цены от 15400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август