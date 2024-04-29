Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по каньону реки Исеть
Уникальная водная прогулка вдоль реки Исеть подарит вам незабываемые виды скал, гротов и старинных храмов. Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию
Начало: У Цирка
15 июн в 08:00
16 июн в 08:00
15 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Природа и индустриальная история Каменска-Уральского
Прокатиться по речному каньону Исети, полюбоваться скалами и услышать шум порога Ревун
«Прогулка на катере по каньону Исети (за доплату)Отправимся по живописному участку реки Исеть, окружённому известняковыми скалами»
14 июн в 09:00
15 июн в 09:00
27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Добро пожаловать на УралМарс
Путешествие из Екатеринбурга к внеземному каньону и порогу Ревун
Начало: От удобного вам места
«Глиняный каньон простирается на 70 км² и напоминает другую планету»
22 июн в 08:00
23 июн в 08:00
от 17 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Д
Все великолепно гид очень хороший, провела экскурсию просто на 5+,10 часов длилась экскурсия, время пролетело быстро
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26 августа 2023 года совершили маленькое замечательное семейное путешествие по каньону реки Исеть с Линаром.
Дорога до первой локации прошла весело
Дорога до первой локации прошла весело
+6
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А
Очень понравилась обзорная экскурсия по живописным окрестностям Екатеринбурга. Забираться на скалы было немного страшно и скользко после утреннего дождя, но
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А
Хороший маршрут, не многие могут предложить аналогичное. Рекомендую для знакомства с достопримечательностями области. При этом четко нужно понимать, что данная
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Всего 4 отзыва в Екатеринбурге в категории "Каньоны"
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Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Каньоны»
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Сейчас в Екатеринбурге в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 15 400 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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