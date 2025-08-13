Экскурсия познакомит вас с историей Екатеринбурга — от первых заводских построек до современного города-миллионника. Вы увидите главные достопримечательности и ощутите атмосферу Уральской столицы.
Описание экскурсииДобро пожаловать в Екатеринбург Екатеринбург — старинный город с богатой историей, которому более 300 лет. Здесь происходили важные события, оставившие след не только в судьбе города, но и всей России. Главные достопримечательности На экскурсии вы увидите Плотинку — историческое сердце Екатеринбурга, Ельцин Центр — современный культурный и музейный комплекс, и Храм на Крови — одну из главных православных святынь города. История в лицах и фактах Гид расскажет о том, как из небольшого заводского поселения Екатеринбург превратился в современный город-миллионник. Вас ждут увлекательные факты, легенды и подробности, которые создадут цельную картину истории города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плотинка - исторический центр Екатеринбурга
- Храм на крови
- Ельцин Центр - культурный и музейный комплекс
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Определяется по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 49 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
13 авг 2025
12 августа были на обзорной экскурсии по Екатеринбургу с экскурсоводом Евгенией. Эрудированный гид, много знающий и любящий свой город. Провела нам незабываемую индивидуальную, познавательно-интересную экскурсию. Экскурсию организовали в течении часа. Спасибо большое! В это агентство обращаемся не в первый раз, в разных городах. И везде чёткая организация и отличные гиды.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
