Описание экскурсии Добро пожаловать в Екатеринбург Екатеринбург — старинный город с богатой историей, которому более 300 лет. Здесь происходили важные события, оставившие след не только в судьбе города, но и всей России. Главные достопримечательности На экскурсии вы увидите Плотинку — историческое сердце Екатеринбурга, Ельцин Центр — современный культурный и музейный комплекс, и Храм на Крови — одну из главных православных святынь города. История в лицах и фактах Гид расскажет о том, как из небольшого заводского поселения Екатеринбург превратился в современный город-миллионник. Вас ждут увлекательные факты, легенды и подробности, которые создадут цельную картину истории города.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Плотинка - исторический центр Екатеринбурга

Храм на крови

Ельцин Центр - культурный и музейный комплекс Что включено Услуги гида

Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Определяется по договорённости Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 49 чел.