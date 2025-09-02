Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в сердце бажовских мест
Уникальная возможность насладиться природой и культурой Урала. Прогулка по лесным тропам, отдых у озера и посещение креативного кластера
Начало: У метро Геологическая
Завтра в 09:00
3 сен в 09:00
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тальков камень, Сысерть и «Лето на заводе»
Путешествие за пределы Екатеринбурга: откройте для себя природные и культурные сокровища Сысерти и Талькова камня за один день
Начало: У вашего отеля
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в высокогорный Златоуст
Суровая красота уральской природы и удивительные сказы Бажова
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в сентябре 2025
