Мои заказы

Парк Сказов – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Сказов» в Екатеринбурге, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Екатеринбурга - в сердце бажовских мест
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в сердце бажовских мест
Уникальная возможность насладиться природой и культурой Урала. Прогулка по лесным тропам, отдых у озера и посещение креативного кластера
Начало: У метро Геологическая
Завтра в 09:00
3 сен в 09:00
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Тальков камень, Сысерть и «Лето на заводе»
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тальков камень, Сысерть и «Лето на заводе»
Путешествие за пределы Екатеринбурга: откройте для себя природные и культурные сокровища Сысерти и Талькова камня за один день
Начало: У вашего отеля
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в высокогорный Златоуст
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в высокогорный Златоуст
Суровая красота уральской природы и удивительные сказы Бажова
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Парк Сказов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Екатеринбурга - в сердце бажовских мест
  2. Тальков камень, Сысерть и «Лето на заводе»
  3. Из Екатеринбурга - в высокогорный Златоуст
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ганина яма
  6. Набережная
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Дом Ипатьева
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в сентябре 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Парк Сказов" можно забронировать 3 экскурсии от 12 900 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Парк Сказов», 5 ⭐ отзывов, цены от 12900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь